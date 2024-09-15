Российские военные самолеты были замечены вдоль побережья Аляски в третий раз за неделю, по данным NORAD.

Каждый раз, когда самолет оставался в зоне опознания воздушных судов (ЗОВС) Аляски в международном воздушном пространстве, управляемой NORAD, он считался безвредным.

По данным NORAD, ЗОВС начинается там, где заканчивается национальное воздушное пространство, и это расширенный участок международного воздушного пространства, который требует быстрой идентификации всех воздушных судов для обеспечения безопасности нации.

Сперва, в прошлый четверг, пара российских военных самолетов была замечена NORAD, совместными силами США и Канады. В пятницу два Ту-142 российских разведывательных и противолодочных самолета были опознаны NORAD. Затем, на следующий день, два других российских Ил-38, еще один тип разведывательных и противолодочных военных самолетов, были перехвачены США и Канадой.

NORAD подтвердило, что эти самолеты на этой неделе не вторгались в воздушное пространство США или Канады. Регулярные полеты России в ЗОВС являются обычным явлением, последние перехваты произошли в июле и мае.

Недавно, летом, NORAD также перехватила два российских и два китайских бомбардировщика, летающих рядом с Аляской. Официальные лица заявили, что это был первый случай одновременного перехвата самолетов обеих стран во время операций.

При запросе об этом перехвате и возможности того, что это было испытание со стороны России и Китая в ответ на решение президента Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах 2024 года, секретарь обороны Ллойд Остин заявил, что эти страны постоянно испытывают нас.

Инцидент с российскими и китайскими самолетами вызвал дискуссии о политике и международных отношениях. Регулярные полеты России в ЗОВС часто воспринимаются как политическое заявление и демонстрация силы на мировой арене.

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