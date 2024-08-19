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ПолитикаНовостиДжордж Клуни

Российские власти выражают оппозицию фонду Клуни

 and  Hanna Hofmann
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Организация Клуни за справедливость борется с нарушениями индивидуальных свобод и прав.
Организация Клуни за справедливость борется с нарушениями индивидуальных свобод и прав.

Российские власти выражают оппозицию фонду Клуни

Актер Джордж Клуни и его жена Амал через свой фонд осуждают нарушения прав человека, такие как российские atrocности в Украине. Стандартный ответ России последовал незамедлительно: резкая осуждение и подавление.

Фонд Клуни был признан «нежелательной организацией» в России. По данным российских СМИ, Генеральная прокуратура заявила, что фонд использует «голливудские тактики», чтобы испортить репутацию России. Его обвиняют в поддержке «фальшивых патриотов», которые покинули страну, а также членов запрещенных экстремистских и террористических организаций.

Фонд Джорджа Клуни за справедливость посвящен борьбе с нарушениями прав человека. Этот политически активный голливудский актер основал фонд со своей женой, известным адвокатом Амаль Клуни.

В октябре фонд представил доказательства военных преступлений России в Украине в Федеральную прокуратуру. Их расследование обнаружило доказательства военных преступлений в трех случаях на основе свидетельств жертв или членов их семей, а также фотографий, видеозаписей и спутниковых снимков.

Обвинения в пытках и нападениях на гражданских лиц

Это включает ракетный удар по туристической зоне в Одесской области, где, как сообщается, были убиты и ранены многие гражданские лица летом 2022 года. Во втором случае российские наземные войска обвинялись в пытках и казни четырех мужчин в оккупированном Харьковском регионе между мартом и сентябрем 2022 года. В третьем случае обвинялись командиры российских подразделений, которые, как утверждается, были вовлечены в казни, пытки, сексуальные нападения и мародерство во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

Под юрисдикцией Международного уголовного кодекса федеральный генеральный прокурор в Германии имеет право расследовать определенные преступления, независимо от того, где они были совершены. Это основано на концепции универсальной юрисдикции: военные преступники не должны находить убежище нигде в мире.

Быть классифицированным как «нежелательная организация» в России в основном эквивалентно запрету. Критики утверждают, что российский закон об «нежелательных организациях» не имеет прочной правовой основы, так как неясно, какие действия приводят к такой классификации. С начала конфликта Россия объявила множество организаций «нежелательными», в том числе фонды и уважаемый немецкий исторический институт.

Джордж Клуни и его жена Амал подверглись критике со стороны российских СМИ, которые обвиняют Фонд Джорджа Клуни за справедливость в использовании «голливудских тактик», чтобы испортить репутацию России. Фонд расследует предполагаемые военные преступления России в Украине и представил доказательства немецким властям, подчеркивая продолжающуюся активность Джорджа Клуни против нарушений прав человека.

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