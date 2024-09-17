Российские склады боеприпасов пострадали около Мариуполя, Украина, примерно в 20:23.

19:36 Италия доставит современную систему ПВО в Украину в сентябре Италия планирует доставить вторую систему ПВО SAMP/T в Украину в этом месяце, как объявил министр обороны Гвидо Кросетто в Риме. Эта система способна одновременно отслеживать и перехватывать до десяти целей. Это единственная система ПВО, разработанная в Европе, способная перехватывать баллистические ракеты.

19:02 Отчет: Россия направляет 38 000 солдат в контрнаступление в Курске По данным издания "Финаншиал Таймс", Россия направляет около 38 000 солдат в контрнаступление на границе с Курском, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника разведки. Некоторые войска были отозваны с юга Украины, но контрнаступления пока не достигли большого масштаба, согласно источнику. Для достижения значительных успехов России придется направить больше своих боевых бригад. Ранее президент Украины Зеленский оценивал, что для полного отражения контрнаступления в Курске потребуется 100 000 российских солдат.

18:22 Армия Украины перехватывает мужчин, пытающихся уклониться от призыва, на границе с Днестром Армия Украины испытывает потребность в новобранцах из-за продолжающегося конфликта, но многие мужчины пытаются уклониться от призыва и бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их часто перехватывают на границе с рекой Днестр.

17:44 Тайна покрышек на российских военных самолетах разгадана В августе 2023 года российские военные самолеты начали покрывать автомобильными шинами. Причина этого оставалась неясной до тех пор, пока высокопоставленный американский военный чиновник не предоставил ответ. По словам Шуйлера Мур, технического директора Центрального командования США, шины используются для сбивания современных систем наведения ракет. "Если вы положите шины на крылья, многие модели компьютерного зрения не смогут распознать, что это самолет", - заявил Мур во время дискуссии в американском think tank Центре стратегических и международных исследований (ЦСИС). Ранее ходили спекуляции, что шины могут обеспечивать дополнительную защиту от беспилотников-камикадзе.

16:56 Российские войска разрушают украинскую угольную шахту в Вугледар Российские войска обстреливают украинский город Вугледар, где разрушают одну из крупнейших угольных шахт страны. Видео показывает взрыв и последующее обрушение башни над главным штреком шахты. Оценки говорят о том, что в пласте хранится более 150 миллионов тонн угля.

16:19 Писториус видит вызов в расходах на оборону После специального фонда в 100 миллиардов евро федеральный министр обороны Борис Писториус осознает необходимость дальнейшего финансирования для поддержки будущего бюджета Бундесвера. "Специальный фонд будет полностью исчерпан к концу года", - сказал Писториус после посещения войск в Саарлуисе. "Тогда мы посмотрим, откуда взять дополнительное финансирование". Писториус подчеркивает, что в финансовом плане 2028 года запланировано 80 миллиардов евро. "Я предполагаю, что это база, потому что нам придется обеспечить дополнительное финансирование для закупок и инфраструктуры к тому времени". Писториус также подчеркивает, что получение дополнительного финансирования остается значительным вызовом.

15:51 Украина атакует жилые здания в Белгороде Украинская армия продолжает свои атаки на российские города, целясь в Белгород, расположенный недалеко от границы. Несколько автомобилей и жилое здание были сожжены и разрушены, в результате чего пострадали восемь человек.

15:14 Морские маневры: китайские корабли прибывают во Владивосток После объявления о совместных военных учениях два китайских корабля береговой охраны прибыли во Владивосток на Дальнем Востоке России, сообщают российские СМИ. Китайские корабли находятся во Владивостоке по приглашению российского пограничного патруля и останутся там до пятницы, как объяснили в российском Министерстве иностранных дел. Учения направлены на "укрепление стратегического сотрудничества между военными силами Китая и России", как пояснили в Пекине. В учениях "Северное взаимодействие-2024" примут участие морские и воздушные силы обеих стран в японских и Охотском морях у российского побережья. Кроме того, Китай примет участие в более крупных российских учениях "Океан-2024".

14:39 Баerbock предупреждает: если упадет Украина, то и Молдова Федеральный министр иностранных дел Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что поддержка Украины также гарантирует выживание Молдовы. "Все, что мы делаем для поддержки Украины, также способствует стабилизации ситуации в Молдове", - сказала она во время встречи платформы сотрудничества с Молдовой в столице Кишинев. "Ясно, что главная забота людей здесь состоит в том, что если упадет Украина, то скорее всего следующей будет Молдова".

В результате российского нападения на Украину обе стороны понесли значительные потери, согласно анализу американской газеты "Уолл-стрит джорнал". Украинские войска, как сообщается, потеряли около 80 000 человек убитыми и 400 000 ранеными, согласно данным газеты, ссылаясь на секретную оценку Украины. Россия, с другой стороны, по оценкам западных разведывательных агентств, понесла около 600 000 потерь - 200 000 убитых и 400 000 раненых, как сообщает газета. Ни правительство Украины, ни Россия официально не сообщают о своих потерях.

Кремль оправдывает планы по расширению своей армии до второго по величине в мире из-за растущих угроз на своих границах. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об этом на пресс-конференции с журналистами, объяснив, что растущее количество угроз на периферии их границ является причиной этого. Это результат враждебной обстановки на их западных границах и нестабильности на восточных границах, что требует соответствующих мер. Президент Владимир Путин приказал в понедельник увеличить регулярную численность российской армии на 180 000 солдат до 1,5 миллиона активных солдат, что сделает ее второй по величине армией в мире после Китая.

Правительство в Киеве хочет целенаправленно атаковать российскую военную логистику - военные аэропорты, центры управления, инфраструктуру. В новом опросе RTL/ntv Trendbarometer 64 процента респондентов выступают против поставок западного оружия, которое также может атаковать цели глубоко внутри России. 28 процентов поддерживают поставку таких ракет. Большинство в пользу поставок таких ракет существует только среди сторонников "Зеленых" (53 процента) и СВП (58 процента). Только 34 процента сторонников СДПГ и 31 процент сторонников Союза поддерживают этот шаг. Среди сторонников АФД это 0 процентов и только 4 процента. 61 процент сторонников СДПГ и ХДС/ХСС выступают против таких поставок оружия. 91 процент сторонников АФД и 97 процентов сторонников АФЖ отвергают передачу дальнобойных вооружений. Отклонение значительно выше на востоке - 83 процента по сравнению с западом - 61 процент.

Подозреваемый Райан Уэсли Рутт, связанный с попыткой убийства Дональда Трампа, выразил желание убить Владимира Путина и Ким Чен Ына несколько лет назад, как сообщает "Уолл-стрит джорнал", ссылаясь на медсестру Челси Уолш. Она работала в Украине в 2022 году и встречалась с Руттом несколько раз. Уолш описала его как "самого опасного американца", которого она встречала во время своего пребывания в Киеве. Якобы он пытался присоединиться к добровольческим бригадам и сражаться бок о бок с украинскими силами.

Спортивный документальный фильм "Русские на войне" все же будет показан на Международном кинофестивале в Торонто. Ранее организаторы говорили о "значительных угрозах" из-за фильма и объявили, что "Русские на войне" не будет показан на фестивале. Российско-канадский filmmaker Anastasia Trofimova провела несколько месяцев с российскими войсками на передовой в Украине для фильма. Украинский посол в Канаде критикует решение, заявляя, что фестиваль служит платформой для российской пропаганды.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев выразил сомнения в отношении возможных мирных переговоров в войне с Украиной. Он заявил, что сначала нужен мирный план. Только тогда Россия сможет увидеть, насколько этот план совпадает с их собственными взглядами. Комментарии Нечаева последовали за заявлениями канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее выразил желание ускорить усилия по достижению мирного решения.

Программа развития ООН (ПРООН) помогает Украине готовиться к зиме из-за опасений по поводу энергетической безопасности, так как Украина может столкнуться с суровой зимой с многочисленными российскими авиаударами по критически важной инфраструктуре, вызывающими отключения электроэнергии, тепла и воды. ПРООН планирует помочь минимизировать перебои в поставках для населения, в том числе путем предоставления газовых генераторов.

В украинском регионе Суммы, который был атакован российскими Shahed-дронами ранним утром, без электричества остаются 280 000 человек. В то время как украинские ВВС заявляют, что сбили 16 дронов, те, которые прошли, нанесли ущерб критически важной инфраструктуре.

Уполномоченный по правам человека в украинском парламенте заявляет, что российские войска жестоко убили безоружного украинского военнопленного. "Российские войска жестоко убили безоружного украинского военнопленного, с руками, связанными за спиной, используя меч", - заявил украинский эксперт. Степень российской жестокости и дикости не поддается пониманию. Сегодня в социальных сетях была распространена фотография павшего солдата, на которой меч, использованный в этом жестоком акте, был выгравирован "За Курск". Украинские фотографы Константин и Vlada Liberova делятся изображениями украинских солдат, переживших российское пленение.

09:02: Командир чеченцев комментирует наступление на Курск

Неожиданное вторжение Украины в регион Курск в начале августа застало Москву врасплох. Однако командир чеченцев Апти Алаудинова оптимистично высказался на своем Telegram-канале: "Давайте сохраним спокойствие, возьмем закуски и насладимся тем, как наши ребята разгромят врага", - написал он в первый день наступления. С тех пор Алаудинова стал основным комментатором наступления на Курск, его замечания широко циркулируют в российских СМИ. Эксперты AFP согласны с тем, что такое присутствие в СМИ возможно только с высочайшего одобрения. Подобно лидеру Чечни Рамзану Кадырову, Алаудинова, похоже, наслаждается необычной свободой слова. Некоторые даже спекулируют, что он может быть преемником Кадырова.

08:42: Германия поставляет Украине 100 миллионов евро зимней помощи

Германия предоставит Украине дополнительные 100 миллионов евро зимней помощи, объявила федеральный министр иностранных дел Аннелена Баerbock во время своего визита в столицу Молдовы, Кишинев. "Ясно, что осень наступает, и зима уже не за горами", - сказала она перед встречей с платформой "Молдова-Партнерство". Россия снова планирует "зимнюю войну", стремясь сделать жизнь людей в Украине как можно более трудной.

08:01 Украина: Россия бомбит энергетические объекты в Сумах с воздухаУкраина сообщает о новой крупной атаке дронов со стороны России. ПВО сбила 34 из 51 российских дронов за ночь, сообщает ВВС. Дроны были активны в пяти регионах. Местные власти также сообщают, что энергетическая инфраструктура северо-восточного региона Сум была целью. Шестнадцать российских дронов были перехвачены там, и критически важная инфраструктура, в том числе системы водоснабжения и больницы, были подключены к аварийным источникам питания. Команды экстренной помощи сейчас ремонтируют ущерб.

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07:37 Украина: Россия понесла 1020 потерь за последние 24 часаРоссия понесла 1020 потерь, в том числе погибших и раненых, за последние 24 часа, сообщает Генеральный штаб Украины. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года это приводит к общему числу потерь России в 635 880. За последние 24 часа были повреждены или уничтожены шесть артиллерийских систем и два танка, а также шесть бронетранспортеров и 66 дронов.

07:10 Kyiv Post: Украина атакует военный аэродром РоссииРоссийский военный аэродром в Энгельсе, Саратовская область, был атакован украинскими ударными дронами прошлой ночью, сообщает Kyiv Post, публикуя видео с взрывами. На аэродроме базируются стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами и развернутые для атаки украинских городов.

06:35 Столтенберг приветствует дискуссию о дальнобойном оружии для УкраиныУходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует недавнюю глобальную дискуссию о разрешении Украине использовать западное дальнобойное оружие для атаки территории России. "Это решение каждая страна-член принимает самостоятельно, но важно, чтобы мы координировали это близко, как мы это делаем", - сказал Столтенберг LBC. Украина просила это разрешение уже несколько недель, чтобы атаковать командные центры, аэродромы и инфраструктуру внутри России. Норвежец выразил обеспокоенность риском эскалации конфликта, сказав: "Но я все еще считаю, что наибольшая угроза - победа Путина в Украине".

06:13 Facebook и WhatsApp заблокировали российскую пропаганду RTMeta, компания, владеющая Facebook, предотвращает распространение российской государственной пропаганды через СМИ, такие как телеканал RT, во всем мире. RT (ранее Russia Today) и связанные организации будут заблокированы в приложениях Meta, в том числе Facebook, Instagram и WhatsApp. RT уже был заблокирован в ЕС с весны 2022 года из-за дезинформации о российском вторжении в Украину.

05:33 Лукашенко амнистировал 37 заключенных в БелоруссииАвторитарный лидер Белоруссии Александр Лукашенко амнистировал 37 заключенных. Белорусский президентский офис объявил, что эти заключенные были осуждены за "экстремизм" - обвинение, которое часто используется в Белоруссии для обозначения критиков режима. Среди помилованных - шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Дополнительные детали об идентичности 37 помилованных заключенных не разглашаются. За последние два месяца Лукашенко уже амнистировал многих заключенных, арестованных за протесты против режима. В середине августа он сократил сроки 30 политических заключенных, а затем еще 30 помилований в начале сентября. В каждом случае белорусский лидер заявлял, что заключенные раскаялись и просили милосердия.

03:11 Отчет ООН: ухудшение ситуации с правами человека в РоссииОрганизация Объединенных Наций объявила, что права человека систематически нарушаются в России. Согласно отчету ООН, Марианна Катзарова, специальный докладчик ООН по ситуации в России, сообщает, что существует систематически установленная государственная структура для нарушения прав человека, специально разработанная для подавления гражданского общества и политической оппозиции. Лица, критикующие действия России против Украины или выражающие противоположные мнения, подвергаются более суровому наказанию. Катзарова оценивает, что по крайней мере 1372 человека были неправомерно осуждены и заключены в тюрьму на длительные сроки по fabriкационным обвинениям. Эти individuals, в том числе активисты прав человека, журналисты и критики войны, подвергаются пыткам в заключении. Некоторые политические заключенные содержатся в одиночных камерах, а другие принудительно помещаются в психиатрические клиники. По словам сотрудника, фактическое число жертв может быть еще выше.

23:24 Швеция возглавит присутствие НАТО в ФинляндииНАТО планирует создать военное присутствие в северной части Финляндии, и Швеция, возможно, возглавит эту инициативу. Это будет включать уникальную модель многонациональных сил НАТО, известную как Forward Land Forces (FLF), подобную той, что есть в соседних странах-членах НАТО, граничащих с Россией. Министр обороны Швеции Паль Йонссон, а также его финский коллега Антти Хакканен объявили об этом плане на пресс-конференции в Стокгольме. Йонссон выразил благодарность за то, что Финляндия выбрала Швецию в качестве "рамки нации" для этого присутствия, сказав, что это укрепит общую безопасность НАТО.

Вы можете просмотреть все предыдущие события здесь.)

здесь.Усиление tensions между Россией и Украиной привело некоторых экспертов к обсуждению возможности цифрового фронта в этом конфликте, известного как кибервойна. Например, Россию обвиняли в проведении кибератак против инфраструктуры Украины, нарушая их электрические сети и системы связи. С другой стороны, Украина, как сообщается, усилила свои киберзащиты, чтобы защититься от таких атак.

Кроме того, поставка современных систем ПВО Украине, таких как SAMP/T из Италии, потенциально может способствовать более сбалансированному цифровому полю боя. Эти системы не только обеспечивают физическую защиту, но и имеют цифровые возможности для противодействия кибератакам. По мере того, как аспект кибервойны этого конфликта становится все более очевидным, страны должны будут рассматривать стратегии защиты своей цифровой инфраструктуры и эффективного реагирования на потенциальные киберугрозы.

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