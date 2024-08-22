Российские беспилотные летательные аппараты были обнаружены, нависая над жизненно важными объектами в Брунсбуттеле.

11:40 Американское посольство в Киеве предупреждает о возможных атаках в ближайшем будущемАмериканское посольство в Киеве выпустило предупреждение в преддверии Дня независимости Украины в субботу, предупреждая об увеличении риска украинских авиаударов. В течение следующих дней и на выходных повышенная вероятность того, что Россия нападет на Украину с помощью беспилотников и ракет, согласно заявлению на сайте посольства. 24 августа отмечается 33-я годовщина независимости Украины от Советского Союза. Этот праздник имеет большее значение для украинцев с начала двухлетней войны в Украине. Недавно украинские солдаты неожиданно вошли на российскую территорию в Курской области. Президент России Владимир Путин назвал это провокацией и угрожал ответом.

11:13 Пожар на военной базе в ВолгоградеВ результате пожара на военной базе в Мариновке, Волгоградская область, местные жители сообщают об взрывах. Власти считают, что пожар был вызван ударом украинского беспилотника, жертв нет.

10:41 Россия возвращается к временным укрытиям в КурскеПо словам местных властей, в российском пограничном регионе Курск строятся бетонные укрытия для населения. "По моему приказу администрация Курска определила центральные места для установки модульных бетонных укрытий", - объясняет губернатор Алексей Смирнов в Telegram. Укрытия устанавливаются в оживленных местах, таких как 60 автобусных остановок. Смирнов делится фотографией грузовика, доставляющего один из блоков. Укрытия также устанавливаются в двух других местах, в том числе в Курске, где находится Курская атомная электростанция. Россия обвиняет Украину в планах атаковать объект, что Украина отрицает.

10:10 Украина публикует видео о продвижении в КурскеУкраина сообщает о более чем 40 атаках российских войск возле города Покровск, почти все из которых были отражены. Президент Зеленский обещает усилить войска в этом районе. Кроме того, украинское продвижение в Курской области продолжается.

09:42 Россия сообщает о сбитых беспилотниках в нескольких регионахРоссийские власти сообщают о перехвате нескольких украинских авиаударов в западной России. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Telegram, "большинство беспилотников были уничтожены" возле Мариновки (см. сообщение в 07:30). В Курском пограничном регионе губернатор Алексей Смирнов сообщает, что "две украинские ракеты и один беспилотник были сбиты российской ПВО". В Ростовской области на юге губернатор Василий Голубев сообщает о "пяти сбитых беспилотниках". Также сообщается о сбитых беспилотниках в российских регионах Воронеж и Брянск.

09:09 Министр обороны Украины просит США одобрить дальнобойное оружиеМинистр обороны Украины Рустем Умеров встречается с bipartisan delegation американского Конгресса в Киеве. Согласно министерству в Киеве, республиканец Роб Вітмен и демократ Дэвид Трон встречаются с Умеровым, чтобы обсудить ситуацию на фронте и политику Вашингтона в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей. "Я подчеркнул необходимость быстрого одобрения для полного использования дальнобойного оружия против российских целей", - сказал Умеров. "Речь идет о защите наших мирных городов и сел".

08:36 Актер "Звездных войн" запускает кампанию по сбору средствАмериканский актер Марк Хэмилл, известный своей ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", собирает средства для разминирования роботов для Украины. В сотрудничестве с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером они планируют собрать 441 000 долларов через кампанию "Чистое поле". Эти роботы могут разминировать даже труднодоступные участки, а операторы могут находиться на безопасном расстоянии. "Одно из худших преступлений, совершенных Россией в Украине, - это рассеивание мин", - сказал Снайдер. "Я посещал незанятые районы возле фронта, где люди рискуют жизнью, чтобы помочь другим вернуться на свои фермы и дома. Благодаря этим роботам мины можно разминировать, и жизни можно спасти". Украина сильно загрязнена минами, их удаление может занять десятилетия.

08:01 Кремль, похоже, готовит россиян к "новой реальности"Вторжение Украины в Курск представляет вызов для пропаганды Москвы. Даже несмотря на то, что регионы находятся на расстоянии, источник, связанный с Кремлем, сообщает независимому российскому порталу Медуза, базирующемуся в Риге, "Но даже проникновение на российскую территорию и захват деревень - это новое и очень неприятное событие". Чтобы смягчить теперь уже значительно более тревожное настроение общественности, Кремль пытается подготовить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме": враг действительно вошел на российскую территорию, он будет побежден - но восстановление территории займет время, и россиянам придется проявить терпение. Жителям предлагается "превратить негатив и шок в положительное направление" - сбор гуманитарной помощи для Курской области. В целом все чиновники, interviewed Медузой, считают, что бои в Курской области могут продлиться несколько месяцев. Правительственный источник оценивает этот прогноз как "довольно оптимистичный - если все пойдет хорошо".

07:30 Губернатор России подтверждает пожар на военной базеРоссийские власти подтверждают сообщения о пожаре на военной базе в южном регионе Волгоград после удара украинского беспилотника. Губернатор Андрей Бочаров сообщает в Telegram, что беспилотник ударил по базе. Жертв нет. Бочаров не уточняет, какая военная база была cible. Однако он объясняет, что в атаке был затронут village Marinovka, где находится российская военная база.

06:56 Бывший советник по безопасности: Путин имел гипнотическое влияние на ТрампаКак сообщает бывший советник по национальной безопасности США генерал Герберт Реймонд Макмастер, президент России Владимир Путин манипулировал бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в книге Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме Трампа", как сообщает "Гардиан". "Путин, хитрый бывший сотрудник КГБ, эксплуатировал тщеславие и неуверенность Трампа, осыпая его комплиментами", - объясняет Макмастер. Путин называл Трампа "поразительно одаренным индивидом, несомненно талантливым" и оказывал на него почти гипнотическое влияние. Макмастер, который работал советником по национальной безопасности Трампа примерно год, предупреждал президента: "Господин Президент, он - величайший обманщик в мире". Он предупреждал, что Путин был уверен, что сможет "управлять" Трампом и добиться ослабления санкций и выгодного для США выхода из Сирии и Афганистана.

06:20 В Волгограде зафиксирован пожар на военной базеВ городе Калач-на-Дону в Волгоградской области ночью слышались взрывы, сообщают несколько российских каналов в Telegram. По их данным, взрывы были вызваны атакой дронов. На расположенной поблизости военной базе начался пожар. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Вероятной целью, по всей видимости, была авиационная база в Мариновке в Октябрьском районе, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Очевидцы сообщают о шести-десяти мощных взрывах, сопровождавшихся характерным шумом дронов, как сообщает Telegram.

05:44 Клингебль: Германия готова предоставить дополнительное финансирование для УкраиныЛидер СДПГ Ларс Клингебль пообещал дополнительную поддержку Украине. Если не удастся предоставить запланированные миллиарды из замороженных российских активов, Германия предоставит дополнительное финансирование, заявил он в подкасте с заместителем главного редактора "Бильд" Паулем Ронцихеймером. "Мы не можем допустить ситуации, когда скажем: 'Нет больше денег для Украины'. В этом случае, конечно, мы несем ответственность за то, чтобы предоставить средства из Германии самим", - сказал Клингебль. "У нас есть обязанность перед Украиной. Мы должны находить решения, и мы их найдем".

04:27 ХУР комментирует цели ударов беспилотников в РоссииВоенная разведка Украины ХУР прокомментировала цели ударов беспилотников в России ночью. По словам начальника ХУРа Кирилла Буданова, они были направлены на аэропорт Остафьево в Москве, авиационную базу в Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, сообщает военный сайт "Зона войны". В ударе участвовало около 50 дронов. Сейчас оценивается масштаб возможного ущерба. Утром российские власти сообщили, что сбили 45 дронов над территорией России.

03:09 Меры безопасности для избирателей на выборах в КурскеВ спорном российском пограничном регионе Курск Россия планирует предоставить бронежилеты и шлемы работникам избирательных участков на ранних региональных выборах. Кроме того, дополнительные избирательные участки будут открыты в других частях страны для тех, кто покинул регион, сообщила глава региональной избирательной комиссии Татьяна Малашова, как сообщают российские новостные агентства. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Выборы губернатора региона и выборы в региональный парламент запланированы на 6-8 сентября в нескольких регионах России.

01:34 Фико критикует давление в外交 политике западных демократийПремьер-министр Словакии Роберт Фицо критикует давление, которое испытывают западные демократии в своей внешней политике. По его словам, тех, кто расходится во мнениях по ключевым вопросам внешней политики, "арbitrarно давят и угрожают изоляцией" западными демократиями, говорится в заявлении, выпущенном в годовщину московского вторжения 1968 года. В заявлении Фицо проводит параллели между жестоким подавлением "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора и тем, что он видит как давление на разные мнения в Европе в настоящее время. Фицо выступает против военной помощи ЕС Украине и подвергается обвинениям в про-российской позиции в результате.

00:12 Украина сообщает о 46 российских атаках возле Покровска за деньУкраина сообщает о 46 российских атаках вдоль линии фронта возле города Покровск на востоке страны за день. Из них 44 были отбиты, сообщает Генеральный штаб. На 9 часов вечера по центральноевропейскому времени бои продолжаются на двух оставшихся участках. Атаки привели к гибели или ранению 238 российских солдат. О потерях Украины нет информации. Россия пока не комментировала ситуацию.

23:09 Россия заявляет об отражении украинской попытки проникновения в БрянскРоссия заявляет, что предотвратила попытку проникновения украинских "шпионов" в российский пограничный регион Брянск, примыкающий к Курску. Проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было предотвращено силами российской службы безопасности ФСБ и подразделениями российской армии, заявил губернатор Брянска Александр Богомаз в сообщении в Telegram. "Противник был обстрелян", - говорится в сообщении. Сейчас ситуация якобы под контролем.

22:15 Зеленский: Украина ждет быстрой доставки обещанной помощи в миллиард долларовПрезидент Украины Владимир Зеленский выражает надежду на быструю распределение миллиарда долларов помощи от Запада, частично полученной от доходов конфискованных активов российского правительства. Несмотря на многочисленные политические обещания, необходимы дополнительные гарантии, подчеркивает Зеленский в своем вечернем видеообращении. "Но нам нужны конкретные действия." Украина сильно зависит от доходов от конфискованных российских средств для противодействия российской агрессии. "Размышления по этому вопросу затянулись слишком долго, и сейчас нужны решительные действия." На саммите G7 в июне страны группы обязались предоставить дополнительную финансовую помощь Киеву, в том числе 50-миллиардный кредит, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

21:52 Путин хвалит тесные торговые связи с КитаемПрезидент России Владимир Путин хвалит углубление сотрудничества между Россией и Китаем. "Наши торговые связи процветают (...). Оба режима уделяют пристальное внимание коммерческим обменам и экономическим связям", - говорит Путин во время встречи в Кремле с премьер-министром Китая Ли Цяном. Россия и Китай обладают "широким спектром совместных инициатив и проектов в экономической и гуманитарной сферах", заявляет Путин. Ли, согласно российским СМИ, заявляет, что российско-китайские отношения находятся на "непреcedentedном пике". Стратегический альянс между Россией и Китаем укрепился из-за вторжения России на Украину. Для России Китай является важным торговым партнером из-за западных санкций.

21:20 Иск исключен: бывший заместитель министра обороны России останется под стражейБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков останется под стражей по обвинению в коррупции. Его ходатайство о домашнем аресте и просьба о освобождении были отклонены, сообщают СМИ. Булгаков отвечал за закупки вооружения для российской армии до своего увольнения. Московский суд также приказывает содержать под стражей двоих предполагаемых сообщников Булгакова. Компания, которой они владеют, якобы получила девять контрактов от Булгакова с 2022 по 2024 год, что привело к финансовым потерям в размере около 50 миллионов рублей (примерно 500 000 евро).

21:00 Украина усиливает военное присутствие в ПокровскеВ соответствии с президентом Украины Владимиром Зеленским, Украина усиливает свое военное присутствие в оспариваемом регионе Покровск на востоке Украины. "Мы знаем о планах российских войск там", - заявляет он в телеобращении. Одновременно украинские силы продвигаются в российском регионе Курск, сообщает Зеленский. Некоторые территории находятся под контролем Украины, но подробности не приводятся.

20:41 Угроза выселения для многих украинских беженцев в Венгрии из-за декретаУкраинские беженцы в Венгрии рискуют быть выселены из приютов из-за декрета, который отменил их общий статус защиты. Уже частные приюты для беженцев начали выселять украинцев, сообщает НГОMigration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатье с значительным венгерским меньшинством, вынуждены покинуть гостевой дом под надзором полиции.

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Европейский Союз выразил озабоченность по поводу эскалации tensions между Украиной и Россией и призвал к деэскалации.

В свете текущей ситуации Европейский Союз принял решение увеличить свою гуманитарную помощь Украине, чтобы помочь тем, кто пострадал от конфликта.

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