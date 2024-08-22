Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Российский нефтяной танкер погиб в результате несчастного случая во время столкновения с кораблем "Нептун".

Украина продвигалась к восточной границе Крыма

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
В ходе испытаний ракета 'Нептун' взмывает вверх.
В ходе испытаний ракета 'Нептун' взмывает вверх.

Российский нефтяной танкер погиб в результате несчастного случая во время столкновения с кораблем "Нептун".

В порту, расположенном в южном российском регионе Краснодар, по официальным данным, загорелся и затонул грузовой корабль, полный топливных цистерн, предположительно из-за украинского обстрела. В интернете появилось видео с интенсивным пламенем и густым дымом, поднимающимся от объекта в порту. Об этом инциденте сообщил региональный центр управления кризисными ситуациями агентству Интерфакс. В результате корабль затонул, а региональная администрация заявила в Telegram, что инцидент произошел из-за "повреждений", полученных кораблем во время стоянки в порту Кавказ.

Порт находится на противоположной стороне Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году, и всего в нескольких километрах от Керченского моста. Одновременно был объявлен сигнал тревоги в Крыму.

Неподтвержденные сообщения из российских Telegram-каналов указывают на то, что корабль был поражен украинской противокорабельной ракетой Neptune. Стоит отметить, что дальность действия Neptune составляет около 300 километров, что означает, что в некоторых местах фронт находится за пределами этой дистанции.

Российские войска активно используют этот порт для снабжения своих сил, участвующих в конфликте с Украиной. В ответ Украина часто атакует жизненно важные цели, связанные с поставками топлива для российской армии, например, недавний случай, когда украинские дроны атаковали нефтебазу в южном российском регионе Ростов. К сожалению, пожар там все еще продолжается, несмотря на первоначальный удар.

  1. Учитывая стратегическое значение порта Кавказ для российских сил в конфликте с Украиной, Европейский союз, возможно, выразит озабоченность по поводу потенциального эскалации ситуации и влияния на региональную стабильность.
  2. Несмотря на этот инцидент и продолжающиеся hostilites, Европейский союз продолжает призывать к дипломатическому решению для разрешения конфликта между Россией и Украиной, подчеркивая необходимость диалога и уважения к международному праву.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.
Политика

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории. Украина готовится к суровой и мрачной зиме из-за значительного ущерба, нанесенного ее энергетической и электросистемам в результате российских атак. "Мы имеем дело с самой суровой зимой в нашей истории", - заявил министр энергетики Украины Герман

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно