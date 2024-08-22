Российский нефтяной танкер погиб в результате несчастного случая во время столкновения с кораблем "Нептун".

В порту, расположенном в южном российском регионе Краснодар, по официальным данным, загорелся и затонул грузовой корабль, полный топливных цистерн, предположительно из-за украинского обстрела. В интернете появилось видео с интенсивным пламенем и густым дымом, поднимающимся от объекта в порту. Об этом инциденте сообщил региональный центр управления кризисными ситуациями агентству Интерфакс. В результате корабль затонул, а региональная администрация заявила в Telegram, что инцидент произошел из-за "повреждений", полученных кораблем во время стоянки в порту Кавказ.

Порт находится на противоположной стороне Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году, и всего в нескольких километрах от Керченского моста. Одновременно был объявлен сигнал тревоги в Крыму.

Неподтвержденные сообщения из российских Telegram-каналов указывают на то, что корабль был поражен украинской противокорабельной ракетой Neptune. Стоит отметить, что дальность действия Neptune составляет около 300 километров, что означает, что в некоторых местах фронт находится за пределами этой дистанции.

Российские войска активно используют этот порт для снабжения своих сил, участвующих в конфликте с Украиной. В ответ Украина часто атакует жизненно важные цели, связанные с поставками топлива для российской армии, например, недавний случай, когда украинские дроны атаковали нефтебазу в южном российском регионе Ростов. К сожалению, пожар там все еще продолжается, несмотря на первоначальный удар.

Учитывая стратегическое значение порта Кавказ для российских сил в конфликте с Украиной, Европейский союз, возможно, выразит озабоченность по поводу потенциального эскалации ситуации и влияния на региональную стабильность. Несмотря на этот инцидент и продолжающиеся hostilites, Европейский союз продолжает призывать к дипломатическому решению для разрешения конфликта между Россией и Украиной, подчеркивая необходимость диалога и уважения к международному праву.

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