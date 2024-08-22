Российский нефтяной танкер якобы затонул из-за предполагаемых действий Нептуна.

Вблизи Крыма, в российском порту, разгораются слухи о том, что танкер, груженный топливом, загорелся и в итоге затонул. Российские онлайн-инфлюенсеры предполагают, что виной тому украинская ракета "Нептун". Это также спровоцировало тревогу по поводу ракет в Крыму.

По словам местных жителей, паром, заполненный топливными цистернами, загорелся и в итоге затонул в результате обстрела украинскими войсками в Краснодарском крае. Видео показывает большие вспышки и плотный черный дым, исходящий от объекта в порту.

Команда по чрезвычайным ситуациям региона сообщила об инциденте в агентство Интерфакс. В итоге сухогруз затонул в порту Кавказ, как заявила региональная администрация в Telegram.

Порт в Краснодарском крае расположен на противоположной стороне полуострова Крым, который Россия аннексировала в 2014 году - всего в нескольких километрах от Керченского моста. Одновременно с этим в соседнем Крыму прозвучала тревога по поводу ракет.

Неподтвержденные источники из российских Telegram-каналов утверждают, что судно было поражено украинской ракетой "Нептун". Однако дальность действия этого оружия составляет 300 километров. Важно отметить, что линия фронта находится гораздо дальше во многих районах.

Москва часто использует порт для оказания логистической поддержки своим военным силам, участвующим в конфликте с Украиной. В ответ Украина часто атакует центры поставок топлива, жизненно важные для российской армии. Ранее в этом году украинские дроны смогли атаковать нефтебазу в Ростовской области южной России. Пожар продолжает гореть без контроля даже через несколько дней после этого.

Европейский Союз, будучи значительным торговым партнером Украины, выразил озабоченность по поводу эскалации tensions в регионе после инцидента в порту. Европейский Союз призвал к немедленному расследованию предполагаемого использования украинских военных сил в инциденте.

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