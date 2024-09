Российский Кремль считает замечания Столтенберга о оружии большой дальности опасными

Россия осуждает заявления главы НАТО как опасные Россия осудила заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, назвав их рискованными. В интервью "Таймс" Столтенберг заявил, что если Украине позволят атаковать цели глубже на территории России с помощью западного оружия с увеличенной дальностью, это не станет "красной линией" для России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал это, назвав шаг поспешным и непрофессиональным. Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что если страны позволят использовать ракеты большей дальности Украине, они напрямую окажутся втянутыми в конфликт.

15:17 Специалисты по атомной энергии обнаружили мины и военное снаряжение на АЭС в Запорожье На подконтрольной России Запорожской АЭС в Украине размещены российские войска и военная техника. Кроме того, между внутренним и внешним периметром установлены противопехотные мины. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает, что экспертам МАГАТЭ было запрещено осматривать определенные секции залов турбин в течение всего отчетного периода. АЭС была захвачена российскими войсками в начале конфликта, и международные эксперты с тех пор с тревогой следят за ситуацией с безопасностью. Четыре недели назад загорелась охлаждающая башня.

14:41 Кремль предупреждает об эскалации tensions в Ближнем Востоке после взрывов пейджеров После взрывов сотен пейджеров в Ливане Кремль в Москве предупредил о возможной эскалации tensions в "нестабильном" регионе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что любое происшествие неизбежно приведет к росту tensions. Регион сам по себе находится в "нестабильном" состоянии, и "любое подобное происшествие может послужить спусковым крючком". Министерство иностранных дел России считает инцидент еще одним примером "гибридной войны" против Ливана.

14:24 Украина усиливает бюджет на десять миллиардов евро для финансирования солдат Украина утвердила дополнительный бюджет более чем на десять миллиардов евро расходов, большая часть которых пойдет на военные нужды. Военные расходы таким образом увеличатся более чем на 13% до около 81 миллиарда евро, рекорд для Украины. Изменения в бюджете были необходимы для выплаты солдатам, среди прочего, их сентябрьских довольствий.

13:36 Sharma: F-16 не станут панацеей Президент Украины Владимир Зеленский просит 128 истребителей F-16, чтобы установить господство в воздухе над Украиной. Однако только около 60 из них были обещаны западными странами, что меньше половины. Тем не менее, корреспондент ntv Кавита Sharma считает это успехом, что начались поставки и обучение пилотов. Тем не менее, с вооружением возникли различные проблемы.

13:16 Украинская разведка: Мы стоим за атакой на склад боеприпасов Источник из Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил "Киевскому независимому", что атака на крупный склад боеприпасов в российском Тороpez накануне была проведена ими. Склад содержал баллистические ракеты, в том числе "Искандер", зенитные ракеты, артиллерийские боеприпасы и планирующие бомбы, которые были "почти полностью уничтожены" ударом, по словам источника. После удара украинских дронов последовал "невероятно мощный взрыв". СБУ сотрудничает со своими военными коллегами, чтобы целенаправленно сокращать способность врага запускать ракеты, которую используют для разрушения украинских городов. Планируются подобные атаки на другие российские военные объекты.

12:49 Украинские производители дронов могут участвовать в тендерах Ramstein Украинские производители дронов могут участвовать в тендерах, организованных Дроном коалицией в рамках формата Ramstein, впервые. Поддержники западной Украины встречаются в Ramstein каждые несколько недель. Министерство обороны Украины сообщает, что серия тендеров будет состоять из двух сегментов: один для производства дронов первого лица (FPV) и один для перехватчиков. Министерство считает приглашение к участию в тендере значительным стимулом для украинского производства. Все поданные заявки будут оценены членами Дроном коалиции. Победители получат заказы на дальнейшие испытания. Если они будут успешными, страны Ramstein планируют заказать победителям конкурса производство.

12:27 Видео атаки на российский склад боеприпасов появляется в сети Кремль еще не официально подтвердил это, но губернатор Тверской области сообщил в Telegram утром, что украинская атака дронов вызвала пожар. Скорее всего, это был крупный склад боеприпасов и вооружения. Жителей эвакуировали, и в сети циркулируют видеоролики с пожаром.

11:39 Девять раненых в Харькове, двое убитых в Сaporishshia Вчера украинский город Харьков подвергся новой интенсивной российской воздушной атаке. Направленные бомбы взорвались в различных районах, число пострадавших теперь составляет 9. Это последнее в серии недавних гражданских атак. В воскресенье точная бомба убила женщину и ранила 43 человека, в том числе четырех детей. Воздушные атаки на поселения также проводились в Сaporishshia регионе, где погибли двое человек.

10:46 Украина: Энергетические объекты в Сумы атакованы снова Местные власти сообщают на основе предварительных данных, что энергетические объекты в северо-восточном украинском городе Сумы были снова атакованы российскими дронами. Министерство энергетики сообщает, что на данный момент нет жертв. Тем не менее, постоянные атаки создают значительное напряжение на энергетической системе. Во вторник Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в городе и регионе Сумы ракетами и дронами, вызвав временное отключение электроэнергии для более чем 280 000 домохозяйств, согласно Министерству энергетики.

08:27 Генеральный штаб Украины: 1130 российских потерь за последние 24 часаВоенное руководство Украины сообщает, что за последние 24 часа 1130 российских военнослужащих получили ранения или погибли. С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года украинцы задокументировали 637 010 жертв среди врага. За последние 24 часа украинские силы якобы уничтожили 25 артиллерийских систем, 45 автомобилей снабжения и топлива, а также 6 танков.

07:55 Украина готовит планы развертывания западных истребителей F-16ВВС Украины разработали планы развертывания западных истребителей F-16. Все ответственности для военных сил и Министерства обороны были определены, как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Также проводились обсуждения с Воздушным командованием о возможном расширении парка самолетов и дальнейшем обучении пилотов. В свете частых больших потерь многие голоса в Киеве выступают за продление базового курса обучения пилотов, который в настоящее время составляет 40 дней. Украина, как ожидается, получит около 60 истребителей F-16, но пока их поставлено лишь несколько.

07:19 Россия сообщает о беспилотных атаках Украины на несколько регионовРоссия сообщает о беспилотных атаках со стороны Украины на несколько регионов. Система ПВО якобы сбила 54 украинских беспилотника над пятью российскими регионами за ночь, как сообщает государственное новостное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. Половина беспилотников была сбита в пограничном регионе Курск, остальные - в пограничных регионах Брянск и Белгород, а также в западных регионах Смоленск и Орёл. Регион Тверь, расположенный северо-западнее Москвы, не упоминался в отчете местных властей или военных блогеров, которые сообщили о беспилотной атаке на крупный склад боеприпасов в городе Торопец, вызвавшем пожар и вынудившем жителей эвакуироваться.

06:57 Украинская атака, возможно, нанесла ущерб российскому складу боеприпасовВоенные блогеры сообщают, что украинская атака на российский город Торопец в Тверской области, возможно, причинила значительный ущерб складу боеприпасов, хранящемуся в тысячах тонн боеприпасов и ракет. Блогеры утверждают, что склад был значительно расширен в прошлом и сейчас содержит 42 укрепительных бункера и 23 склада и мастерские. Бывший российский разведчик Игорь Гиркин сообщает в Telegram, что ситуация в регионе под контролем. Украинские военные блогеры оценивают по своим данным, что newer бункеры пострадали особенно сильно.

06:20 Заместитель парламентского лидера "Зеленых" обвиняет AfD и BSW в распространении российских нарративовЗаместитель парламентского лидера партии "Зеленые" Константин фон Нотц предлагает дискуссию в Бундестаге о российских операциях влияния в Германии. "Недавние внутренние документы российской пропагандистской машины СДА ясно показывают коварные средства, с помощью которых российские агентства манипулируют нашей демократией, общественным дискурсом и выборами", - замечает эксперт по внутренней политике. "С AfD, BSW и другими сообщниками, которые распространяют российские нарративы в обществе и парламентах, формируются вредные альянсы для подрыва немецких интересов".

05:42 Российские тролли распространяют поддельные видео о Камале ХаррисРасследования Microsoft показывают, что российские актеры усиливают свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа, связанная с Кремлем, известная как "Шторм-1516", создала два фальшивых видео с конца августа для дискредитации Харрис и ее кампании. Одно видео якобы показывает группу сторонников Харрис, нападающих на участника митинга Трампа. Другое видео показывает актера, распространяющего fabriкованное утверждение, что Харрис причинила травму девочке в 2011 году, оставив ее инвалидом, и затем покинула место происшествия. Оба видео якобы получили миллионы просмотров.

05:19 Взрывы и пожар в российском ТвериУкраинская беспилотная атака, как утверждают российские источники, привела к пожару в российском регионе Тверь. Остатки сбитого украинского беспилотника якобы вызвали пожар в городе Тверь, что привело к частичной эвакуации жителей, сообщает губернатор региона Игорь Руденя на платформе Telegram. Пожарные пытаются справиться с пожаром. Причина пожара на данный момент неясна. Сообщается, что российские подразделения ПВО все еще борются с "массовой атакой беспилотников" на город. Город с населением чуть более 11 000 человек упоминался государственным новостным агентством РИА в 2018 году как место расположения российского склада ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

03:57 Губернаторы России сообщают о беспилотных атаках УкраиныУкраина запускает беспилотные атаки на несколько регионов в западной России, сообщают местные губернаторы. Семь украинских беспилотников якобы были сбиты в Смоленском регионе, расположенном на границе с Белоруссией, сообщает губернатор Василий Анохин в приложении Telegram. Беспилотник был сбит над Орловской областью российской системой ПВО, сообщает губернатор Андрей Клычков в Telegram. Как минимум 14 украинских ударных беспилотников были сбиты над Брянской областью, расположенной на границе с Украиной, сообщает губернатор Александр Богомаз в Telegram. Киев заявляет, что атаки были направлены на военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, жизненно важную для военных усилий Москвы.

США пристально следят за возможным обходом эмбарго на российский уран со стороны Китая. По слухам, Китай получает обогащенный уран из России, одновременно поставляя свою продукцию в США, как сообщают правительственные источники, переданные Reuters. "Мы обеспокоены возможностью обхода эмбарго на российский уран", - заявил представитель Ассоциации производителей урана США Джон Индалл. "Мы не хотим внезапно прекращать поставки российского урана и переходить на китайские импорты. Мы призвали Министерство торговли расследовать этот вопрос". От Министерства торговли США пока не поступило никаких комментариев.

1:54 Внутренняя информация: США планируют расширить запасы нефти

По данным источника из администрации, США планируют пополнить свои стратегические запасы нефти. США планируют приобрести до 6 миллионов баррелей нефти, воспользовавшись текущими низкими ценами, как заявил человек, участвующий в этом вопросе. Если это произойдет, эта покупка станет самой крупной со времени масштабного высвобождения в 2022 году. В попытке сдержать резкий рост цен на бензин после российского нападения на Украину правительство США в прошлом году продало большие объемы нефти из своих стратегических запасов, установив рекорд "самого крупного высвобождения нефти из резервов когда-либо".

0:45 Трагедия в Сапорожье: двое погибших, пятеро раненых в результате атаки

Россия провела удар по региону Сапорожье в течение ночи, в результате чего погибли по меньшей мере двое гражданских лиц и пятеро получили ранения, сообщил губернатор Иван Федоров. Позже Федоров уточнил, что Россия нанесла несколько ударов по коммуне Комышувка в этом регионе. В результате атаки были повреждены несколько домов и важный инфраструктурный объект. Продолжаются спасательные работы, и полный масштаб ущерба еще предстоит оценить "Киевскому независимому".

23:38 Посол США в ООН подтверждает рассмотрение "плана мира" Зеленского

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила, что американские официальные лица изучили новую "инициативу мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило Европейское Право, ссылаясь на пресс-конференцию в штаб-квартире ООН. "Мы изучили инициативу мира президента Зеленского. Мы считаем, что она имеет потенциал для успеха. И мы должны понять, как мы можем способствовать этой стратегии", - сказала она. Посол Томас-Гринфилд выразила оптимизм в отношении процесса мира, но не предоставила дальнейших подробностей о том, что она имела в виду. présumably she referred to the "Victory Plan" unveiled by Zelenskyy previously.

22:29 Ложная тревога в Латвии: подозрительное нарушение воздушного пространства НАТО оказалось стаей птиц

Ложная тревога в Латвии: подозрительное нарушение воздушного пространства НАТО неизвестным летающим объектом оказалось безобидным инцидентом. Таинственный объект, который прибыл из соседней Белоруссии и пересек границу в восточном секторе района Краслава, был идентифицирован как большая стая птиц. Об этом сообщило латвийское информационное агентство Leta, ссылаясь на военно-воздушные силы. Ранее Министерство обороны в Риге сообщило о нарушении воздушного пространства неизвестным летающим объектом, что побудило истребители НАТО, базирующиеся на базе Леливарде, начать наблюдение за воздушным пространством. Несмотря на их усилия, им не удалось обнаружить какие-либо подозрительные объекты.

21:59 Молдова и Германия подписали соглашение о кибербезопасности

Молдова и Германия планируют укрепить свою защиту от "гибридной войны" Путина с помощью соглашения о кибербезопасности. Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock объявила в Кишиневе, что президент России Владимир Путин продолжает использовать тактику гибридной войны против Европы, с особым акцентом на Молдову, как средство дестабилизации. "Но именно поэтому мы укрепляем свои собственные усилия". Предоставляя оборудование IT, обмен информацией и обучение, они хотят предотвратить кибератаки в Молдове и выявить дезинформацию.

Комиссия выразила обеспокоенность безопасностью АЭС Запорожье из-за присутствия российских войск и военной техники на ее территории. Агентство по ядерной энергии международного агентства сообщило, что экспертам комиссии было запрещено осматривать определенные секторы станции в течение отчетного периода.

В ответ на предложения главы НАТО Комиссия заявила, что разрешение Украине наносить удары по целям глубже в России с помощью западного оружия с увеличенной дальностью действия может эскалатировать tensions and risk direct involvement in the conflict.

