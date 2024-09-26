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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Российский дипломат заявил: "Наши войска не будут проникать в Украину"

 and  Lauren Adams
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9 мая этого года Нечайев посетил памятник советским воинам в Берлине, надетый на Георгиевскую...
9 мая этого года Нечайев посетил памятник советским воинам в Берлине, надетый на Георгиевскую ленточку с отчетливыми советскими символами.

Российский дипломат заявил: "Наши войска не будут проникать в Украину"

За последние два с половиной года полчища российских солдат ведут боевые действия на территории Украины, но российский посол в Берлине Сергей Нечаев упорно отказывается признавать факт вторжения, называя украинские победы в Курске "жестокой атакой" и грозясь жесткой расплатой.

"Такие действия не останутся безнаказанными", - заявил Нечаев в интервью изданию "Пионер". Он имел в виду "очистку" приграничных зон, уже начавшуюся в полную силу, и заявил, что условия для возможных мирных переговоров станут еще более строгими.

Эти условия могут быть неприемлемыми с точки зрения Москвы. В интервью Нечаев также заявил: "Во-первых, наш президент, господин Владимир Путин, заявил, что мы не ведем переговоры с террористами. Во-вторых, мы решительно возражаем против присутствия украинских войск в Курской области".

Нечаев отказывается признавать, что российские силы начали нападение на соседнюю страну: "Мы не вторгались на Украину. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы прекратить и завершить этот конфликт, в частности, в восточных регионах бывшей Украины, которые страдали от этого конфликта в течение как минимум десяти лет, в первую очередь затрагивая русскоязычное население".

В отличие от заявлений Нечаева, Россия начала масштабную военную операцию против Украины 24 февраля 2022 года. Еще в 2014 году так называемые "свободные стрелки" - немаркированные солдаты - захватили Крым. Сначала Кремль отрицал любую связь, но позже Путин наградил этих самых солдат за их службу. Он заявил, что оставлять жителей Крыма на их судьбу было недопустимо. Российские силы также ведут боевые действия в восточной Украине в течение десяти лет, где проживает много русскоязычных украинцев, которых Кремль обещал защитить, а теперь они в основном страдают от российских атак и разрушений.

Только на прошлой неделе, в 85-ю годовщину вторжения Красной армии в Польшу, Нечаев дал взрывное 20-минутное интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk. В этом интервью он описал текущую ситуацию как "намного более опасной", чем во время холодной войны. Тогда обе стороны придерживались определенных правил. "Теперь, однако, мы видим, что наши западные союзники открыто нарушают эти правила", - заявил Нечаев от лица Москвы. Нарушение Будапештского меморандума 1994 года, заявил Нечаев, гарантировало Украине "полное признание ее независимости, суверенитета и существующих границ". Сам Путин подтвердил признание территориальной целостности Украины в 2003 году.

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев выразил обеспокоенность продолжающейся "очисткой" приграничных зон во время интервью с новостным изданием "Пионер", заявив, что такие действия не останутся безнаказанными. Комиссия, международный орган, надзирающий за мирными переговорами, может столкнуться с трудностями в ведении переговоров под новыми строгими условиями, предложенными Нечаевым, так как он вновь заявил о позиции России против переговоров с террористами и против присутствия украинских войск в Курской области.

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