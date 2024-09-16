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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

"Российская система нарушения прав человека"

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Марияна Кацарова утверждает, что как минимум 1372 человека в РоссииSit.
Марияна Кацарова утверждает, что как минимум 1372 человека в РоссииSit.

"Российская система нарушения прав человека"

В недавние годы подавление гражданского общества в России усилилось, согласно докладу ООН. Масштабы этого подавления могут быть еще больше, чем указано в отчете специального докладчика. Нарушения прав человека становятся все более распространенными в России, согласно докладу. Мариана Кацарова, специальный докладчик ООН, утверждает, что сейчас существует структурированная, государственная система нарушений прав человека. Кацарова была назначена в 2023 году для мониторинга ситуации в России.

Люди, критикующие действия России в отношении Украины и выражающие несогласие, сталкиваются с возрастающим давлением. Кацарова оценивает, что по меньшей мере 1372 человека были необоснованно заключены в тюрьму по этим обвинениям. Среди них - активисты прав человека, журналисты и критики войны, которые получили длительные сроки на основе fabriкованных доказательств. Сообщается, что они подвергались физическому насилию во время содержания под стражей. Некоторые политические заключенные содержатся в одиночных камерах, в то время как других принудительно помещают в психиатрические клиники. Реальное число может быть выше, как считает коллега.

Большее количество людей в России подвергаются стигматизации как "иностранные агенты", что подразумевает получение финансирования или влияния от иностранных источников, согласно отчету Кацаровой. Этот ярлык значительно ограничивает их профессиональные возможности и вынуждает многих уйти в отставку. Этот закон был принят в 2012 году.

По состоянию на 16 августа, 846 человек и организаций были классифицированы как "иностранные агенты". Большинство таких обозначений произошло после того, как Россия начала свою агрессию против Украины. Более 200 СМИ и более 100 журналистов попадают в эту категорию. С 2012 по март 2022 года только 336 человек были обозначены как "иностранные агенты". Россия отказывается сотрудничать с Кацаровой, как она заявила.

Доклад ООН, написанный Марианой Кацаровой, показывает, что Комиссия, ответственная за мониторинг ситуации в России, идентифицировала более 846 человек и организаций как "иностранные агенты". Команда Кацаровой продолжает выражать озабоченность по поводу использования этого ярлыка российскими властями, который они считают ограничивающим профессиональные возможности и потенциально ведущим к нарушениям прав человека.

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