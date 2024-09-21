Российская шахматная федерация намерена вернуть призовые деньги Магнусу Карлсену

15:26 Венгрия выступает за расширение экономических связей с Россией, за исключением областей, подпадающих под санкции ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к расширению экономических связей с Россией в секторах, не затронутых санкциями Европейского союза. Он сделал это заявление во время совместной пресс-конференции с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко на экономическом форуме между двумя странами в Венгрии. Сийярто также заявил, что правительство Венгрии считает санкции ЕС "существенно неэффективными". Венгрия является членом tanto ЕС, как и НАТО. Посещения членов правительства России в этих странах стали редкими с начала конфликта на Украине.

14:57 Американский боец за пророссийских сепаратистов убит российскими солдатами

Американский гражданин, присоединившийся к пророссийским сепаратистам на востоке Украины, якобы был убит российскими солдатами, сообщает Москва. Следственный комитет, ответственный за расследование серьезных преступлений, заявил, что убийство было совершено тремя российскими солдатами в апреле. Четвертый солдат обвиняется в сокрытии тела. Причина преступления не указана. Расселл Бентли, известный как "Техас" или "Ковбой Донбасса", присоединился к сепаратистам, поддерживаемым Москвой, на Украине в 2014 году. Он сражался вместе с ними до 2017 года и оставался на востоке Украины до своей смерти.

14:43 Зеленский просит поддержки Байдена для своего "плана победы" в войне на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить поддержку президента США Джо Байдена для своего плана по прекращению войны на Украине во время своего предстоящего визита в Вашингтон. "Я действительно надеюсь, что он поддержит этот план", - сказал Зеленский в пятницу в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "План победы" требует быстрых решений от союзников, которые должны быть приняты между октябрем и декабрем, сказал он. "Мы верим, что этот план сработает", - добавил Зеленский.

14:28 Россия скоро вернет контроль над Курском

Россия скоро вернет контроль над регионом Курск, который в настоящее время занимают украинские солдаты, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Наши солдаты делают хорошую работу, они справятся. Контроль будет восстановлен", - сказал Песков. Несмотря на то, что ситуация в оккупированных российских территориях в настоящее время сложная, она скоро улучшится в пользу России, добавил Песков. Армия не будет публично обсуждать свою стратегию, и Песков не назвал конкретного срока.

14:03 Россия, возможно, знала об украинском наступлении на Курск

По данным газеты The Guardian, власти и военные в российском регионе Курск, возможно, были предупреждены об украинском наступлении, согласно отчетам, основанным на якобы российских документах, найденных украинской армией во время своей Курской операции. Хотя The Guardian не смогла независимо подтвердить подлинность документов, они имеют характерные черты подлинных российских военных коммуникаций. Они свидетельствуют о предупреждениях внутри российских властей и военных о конкретных украинских наступлениях на российскую территорию, датированных январем 2024 года. Measures по укреплению пограничной обороны были якобы приняты уже в середине марта. Однако в июне все еще сообщалось, что подразделения имеют лишь 60-70% своей полной численности и в основном состоят из плохо обученных резервистов. Украинские подразделения запустили внезапную атаку в регион Курск в начале августа.

13:30 BBC: более 70 000 убитых российских солдат на Украине идентифицированы

Портал российских новостей и BBC утверждают, что идентифицировали более 70 000 убитых российских солдат на Украине. BBC Russian Service сообщает: "Мы идентифицировали имена 70 112 российских солдат, погибших на Украине, но фактическое число, скорее всего, гораздо выше". Подсчет, созданный в сотрудничестве с независимым российским новостным сайтом Mediazona, основан на анализе официальных заявлений, некрологов, объявлений о смерти в онлайн-сетях и наблюдений над могилами в российских кладбищах. Он охватывает период с начала войны в феврале 2022 года по 19 сентября. Mediazona оценивает, что общее число убитых российских солдат на Украине составляет не менее 120 000. Правительство России считает число погибших российских soldiers в войне государственной тайной.

12:50 Украина запрещает официальное использование Telegram для правительства, армии и сил безопасности

Украина в основном запретила использование онлайн-сервиса Telegram для правительственных, военных и сил безопасности. Совет национальной безопасности и обороны объявил в Facebook, что установка и использование Telegram на официальных устройствах правительственных чиновников, военнослужащих, сотрудников сектора безопасности и обороны, а также операторов критической инфраструктуры запрещено. Причина - "национальная безопасность".

12:23 Raiffeisen Bank покидает рынок Белоруссии, продает свою дочернюю компанию

Raiffeisen Bank International (RBI) продает свою белорусскую дочернюю компанию и покидает рынок. Австрийский банк объявил, что согласовал продажу своей 87,74-процентной доли Soven 1 Holding Limited. Продажа существенно повлияет на доходы RBI. RBI уже существенно сократила свой бизнес в России под давлением Европейского центрального банка. Однако российский суд выдал временный запрет на продажу RBI своей дочерней компании в России.

12:01 Отчет: ЕС планирует предоставить Украине кредит в €35 миллиардов

Европейская комиссия, как сообщается, планирует предоставить Украине кредит в €35 миллиардов в рамках планов помощи семи ведущих западных промышленных держав (G7). Financial Times сообщает об этом, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией. Кредит является частью намерения G7 предоставить Украине $50 миллиардов (около €46 миллиардов) за счет прибыли от замороженных российских государственных активов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о финансовой помощи до €35 миллиардов из своего X-счета.

11:33 Запад, Будьте осторожны: Россия предупреждает о последствиях поставок оружия Правительство России строго предупреждает Запад о последствиях поставок оружия, способного достичь целей на территории России. Как объясняет Мария Захарова, spokeswoman МИД, это может кардинально изменить характер конфликта, потенциально приведя к опасным глобальным последствиям. Она предупреждает, что такое поведение подобно игре с огнем, и не видит перспектив переговоров с США в настоящее время. Планируемая встреча между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке не состоится, так как обе стороны признают, что у них нет существенных тем для обсуждения. Бывший генеральный секретарь НАТО Jens Stoltenberg ранее подчеркивал различные красные линии, установленные президентом России Владимиром Путиным, которые он еще не пересек. По словам Stoltenberg, Putin воздерживается от пересечения этих линий из-за статуса НАТО как самой мощной военной организации в мире.

10:53 ЕС опровергает возможность принудительного выдворения мужчин-украинцев Европейская комиссия четко дает понять, что мужчины-украинцы призывного возраста не могут быть принудительно выдворены из стран Европейского Союза. Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Йлва Johansson. Об этом сообщает Украинская правда. В соответствии с Директивой о временной защите, принудительное выдворение недопустимо, поясняет Johansson. Тем, кто хочет вернуться в Украину, будет оказана поддержка, и будут проведены переговоры с украинскими властями и правительством о наиболее эффективном способе организации этого. Johansson подчеркивает, что никто не будет выдворен из ЕС. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, якобы, призывал западноевропейские страны поощрять возвращение мужчин-украинцев призывного возраста в Украину. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, якобы, поддержал эту идею.

10:12 Генерал Фрейдинг видит возможности в обходе санкций против РоссииChristian Freuding, военный координатор немецкой помощи Украине, заявляет, что хотя способность России поддерживать свою оборонную промышленность при сложных поставках компонентов стала сложной, она остается стойкой. Они добиваются этого, используя обходные пути и опираясь на партнеров, таких как Китай, Северная Корея и Иран, по словам Фрейдинга. Несмотря на то, что санкции демонстрируют определенную эффективность, существуют возможности обойти или обойти эти ограничения через правовые лазейки или другими способами.

09:03 фон дер Лайен обещает дополнительную помощь Украине в энергетической сфере Президент ЕК Урсула фон дер Лайен пообещала оказать дополнительную помощь Украине в энергетической сфере в преддверии зимнего сезона. Ее визит в Киев происходит накануне отопительного сезона, когда Россия продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру. Заявление фон дер Лайен указывает на то, что Украина может ожидать помощи в зимних приготовлениях, оборонительных усилиях, обсуждениях членства в ЕС и прогрессе в займах G7. Она также поделилась фотографией своего прибытия на вокзал в Киеве.

08:20 ЕС рассматривает приостановку безвизового режима для грузин Брюссель рассматривает возможность приостановки безвизового режима для грузин из-за ухудшения демократии при правящей партии «Грузинская мечта». Анонимный представитель ЕС заявил Politico, что все варианты находятся на столе, если Грузия не изменит свой курс к авторитаризму. Это может включать временное приостановление либерализации виз. Недавно правящая партия «Грузинская мечта» приняла закон о «иностранных агентах», аналогичный российскому законодательству, используемому против критиков Кремля.

07:42 Украина критикует предложение Польши по статусу Крыма Министерство иностранных дел Украины осудило предложение Польши о статусе Крыма, подчеркнув неприемлемость компромиссов. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести референдум на полуострове в качестве части потенциального решения переговоров с Россией. Министерство иностранных дел Украины в Киеве заявляет, что все усилия должны быть направлены на освобождение полуострова, а не на умиротворение Кремля и подрыв интересов Украины и международного права.

06:29 фон дер Лайен ожидается в Киеве для переговоров с Зеленским Президент ЕК Урсула фон дер Лайен ожидается в Киеве сегодня. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что переговоры будут сосредоточены вокруг зимних приготовлений, ситуации с энергетикой, ситуаций на передовой, поставок оружия, совместных оборонных проектов, прогресса Украины в направлении членства в ЕС, а также дополнительной финансовой поддержки для страны. Атаки России против Украины, несомненно, будут доминировать в этих важных переговорах.

04:28 В Грузии после принятия закона об ЛГБТК+ трагически погибла известная транс-активистка В Грузии вскоре после принятия широко критикуемого закона об ЛГБТQ+ трагически погибла известная транс-активистка Кесария Абрамидзе. По данным Министерства внутренних дел Грузии, Абрамидзе, известную модель, актрису и инфлюенсера в социальных сетях, неоднократно зарезали в ее доме в среду вечером. Ее бойфренд был задержан как подозреваемый в убийстве, якобы совершив это с «особой жестокостью» из-за гендерной идентичности жертвы. Трагический инцидент произошел на день после утверждения закона о «ценностях семьи», который вызвал возмущение в ЕС и организациях по правам человека за якобы ограничение прав ЛГБТQ+. Этот закон, подобный российским ограничениям прав ЛГБТQ+, запрещает операции по смене пола и другие практики.

15:25 Lufthansa размышляет над приостановкой рейсов Франкфурт-Бей징 из-за санкций против России Lufthansa размышляет над будущим своей ежедневной линии, соединяющей Франкфурт с Пекином, Китай. Решение ожидается в октябре. Представитель Lufthansa сослался на "неравные условия игры" для европейских авиакомпаний по сравнению с китайскими и авиакомпаниями Персидского залива и Босфора, которые получают выгоду от низких операционных затрат, более низких стандартов труда и значительных государственных инвестиций в авиацию. Кроме того, эти авиакомпании все еще могут использовать воздушное пространство России, которое было закрыто для европейских и американских авиакомпаний после введения санкций против России из-за конфликта на Украине. В результате эти авиакомпании вынуждены облетать воздушное пространство России, что приводит к более высоким затратам на топливо.

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14:27 Российские силы атакуют энергетический центр в Сумах Российские силы провели новую серию воздушных атак вечером, ударив по дом престарелых в украинском городе Сумы и целясь в инфраструктуру энергоснабжения города. Об одном погибшем гражданском сообщили украинские власти. Группа мониторинга ООН заявила, что атаки на энергосистему могут нарушать международное гуманитарное право. Международное энергетическое агентство сообщило, что дефицит электроэнергии в Украине может достичь до одной трети пикового спроса в уязвимые зимние месяцы.

13:25 В Германии более 1,18 миллиона украинских беженцев Численность беженцев в Германии достигла нового рекордного уровня. Согласно Управлению по делам иностранцев, к середине 2024 года в Германии проживало примерно 3,48 миллиона беженцев, что на 60 000 больше, чем в конце 2023 года. Эта цифра является самой высокой со времен 1950-х годов, согласно "Новой газете Оснабрюка" (NOZ), ссылаясь на ответ правительства Германии на парламентский запрос от партии "Левых" в Бундестаге. Из 3,48 миллиона беженцев более 1,18 миллиона - украинские беженцы, что на примерно 45 000 больше, чем в конце 2023 года. Эта цифра охватывает всех лиц, независимо от их официального статуса проживания, от заявителей на убежище до признанных беженцев до лиц, получивших временное проживание.

12:22 Линднер: помощь Украине не оправдание для приостановки бюджетного правила Политики СДПГ и Зеленых часто ссылаются на соглашение в правящей коалиции о приостановке бюджетного правила для значительной помощи Украине в рамках бюджетного спора. Однако министр финансов и лидер FDP Кристиан Линднер отвергает такие предложения: "Я не знаю о таком соглашении. Я не поддержал бы такое распоряжение." Конфликт на Украине, безусловно, печален, но не классифицируется как чрезвычайная ситуация в соответствии с Основным законом Германии. "Для Украины мы активно работаем над программой гуманитарной помощи G7 на 50 миллиардов долларов в дополнение к нашей двусторонней помощи", - сказал Линднер.

21:23 Болгария выступает за эмбарго на экспорт украинских яиц в ЕС Болгария будет выступать за запрет на импорт яиц из Украины на встрече Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС 23 сентября в Брюсселе, как объявил министр сельского хозяйства Болгарии Георгий Тахтов. Это требование является продолжением ongoing споров между Украиной и восточными членами ЕС по вопросам сельскохозяйственной торговли. Эти споры привели к блокадам на украинско-польской границе, эмбарго на украинскую кукурузу и пшеницу и протесты фермеров в Польше и Болгарии.

20:13 Мерц неопределенен в отношении мирного процесса с Россией Лидер ХДС Фридрих Мерц выражает озабоченность ситуацией на Украине и заявляет: "Я скептически отношусь к возможности запуска этого мирного процесса в настоящее время." Мерц считает, что Россия прекратит военные действия только в случае военной неудачи или падения Киева. В долгосрочной перспективе Германия должна будет поддерживать Украину militarily. "Я считаю, что мы должны защищать свободу и мир против России, а не с Россией", - считает Мерц. Это осознание трудно принять. "Нет другого реального альтернативного варианта, по крайней мере, пока Путин и его режим остаются у власти."

Вы можете просмотреть предыдущие события здесь.

здесь.После давления Венгрии на развитие экономических связей с Россией возникли опасения по поводу возможного влияния этих военных операций на позицию ЕС в отношении Венгрии.

В свете tensions между Россией и Украиной растут опасения, что военные операции могут эскалировать, потенциально затрагивая регионы, где Венгрия планирует расширить свои экономические связи с Россией.

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