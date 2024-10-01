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Российская администрация представила свой финансовый план на 2025 год, не раскрывая никаких подробностей относительно военных расходов.

Большие инвестиции или активы.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
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Российская администрация представила свой финансовый план на 2025 год, не раскрывая никаких подробностей относительно военных расходов.

В понедельник российская администрация представила предложенный бюджет на 2025 год российскому законодательному органу. Согласно этому документу, федеральные расходы прогнозируются на уровне 41,5 триллиона рублей (приблизительно 400 миллиардов евро) в следующем году, что на 12% больше, чем в 2024 году. Не было никакой информации о запланированных инвестициях в военную сферу.

Министерство финансов лишь упомянуло, что "существенные средства" будут выделены на "вооружение армии необходимым оружием и техникой, выплату компенсаций и укрепление предприятий оборонной промышленности".

С 2022 года Кремль существенно влияет на российскую экономику, переориентируя ее на военную подготовку. Это привело к быстрому расширению военного-промышленного комплекса, включая найм сотен тысяч новых сотрудников. В 2024 году военный бюджет вырос почти на 70% по сравнению с 2023 годом, и вместе с инвестициями в сферу безопасности составил 8,7% ВВП страны, согласно президенту Владимиру Путину - рекорд в современной российской истории.

"Ключевые цели" бюджета - "выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, сохранение технологической независимости", - уточнило Министерство финансов России. По запросу представитель российского правительства Дмитрий Песков сообщил агентству AFP, что "все распоряжения президента России" включены в проект закона. Он отказался предоставить weitere подробности.

В середине сентября президент Владимир Путин подчеркнул, что "усиление обороноспособности страны" и "интеграция" оккупированных украинских регионов "должны быть приоритетами" в бюджете. Для балансировки бюджета российское правительство планирует повысить налоги для высоких доходов и корпораций с января 2025 года, что поможет поддерживать offensive в Украине и связанные расходы.

Бюджет выделяет "существенные средства" на "вооружение армии необходимым оружием и техникой", что указывает на значительный акцент на военных расходах. Несмотря на отсутствие конкретных деталей об инвестициях, рост военного сектора очевиден, о чем свидетельствует 70-процентный рост военного бюджета в 2024 году.

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