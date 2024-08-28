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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Россия запретила въезд 92 американцам после недели американских санкций.

 and  Hanna Hofmann
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Россия запрещает въезд 92 гражданам США - Вслед за неделей введения американских санкций.
Россия запрещает въезд 92 гражданам США - Вслед за неделей введения американских санкций.

Россия запретила въезд 92 американцам после недели американских санкций.

После того, как США ввели санкции против Москвы из-за вторжения в Украину, Россия ответила, запретив въезд в свою страну 92 гражданам США. Как заявило Министерство иностранных дел России, в этот список вошли журналисты, сотрудники министерства финансов США и военнослужащие ВВС США.

В ответ на якобы русофобскую политику администрации Байдена Министерство иностранных дел России объявило, что эти 92 человека навсегда запрещены в въезде в Россию. Министерство также предупредило действующую администрацию США, что любые враждебные действия будут иметь последствия.

Среди пострадавших - журналисты таких известных изданий, как "Уолл-стрит джорнал", "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост".

На прошлой неделе США ввели санкции против примерно 400 компаний и лиц в России, Белоруссии и других странах из-за вторжения. По словам США, около 60 компаний в сфере технологий в оборонном секторе были в целевом списке, так как их "продукты и услуги якобы поддерживают военные усилия России".

Запрет Министерства иностранных дел России на въезд 92 гражданам США распространяется не только на правительство США, но и на журналистов из ведущих изданий Европейского союза, таких как "Уолл-стрит джорнал" и "Файнэншл Таймс".

Кроме того, Европейский союз выразил обеспокоенность ухудшением tensions между Россией и США, призвав к дипломатическим усилиям по деэскалации ситуации и поддержанию международного мира и стабильности.

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