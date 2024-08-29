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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Россия задержала еще одного высокопоставленного военного по обвинению в коррупции

 and  Christian Meier
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- Россия задержала еще одного высокопоставленного военного по обвинению в коррупции

В России утверждают, что бывший заместитель министра обороны Павел Попов арестован по подозрению в коррупции, как официально сообщается. Следствие заявляет, что во время его пребывания в должности с 2021 по 2024 год, управляя созданием, поддержанием и функционированием парка "Патриот", Попов якобы извлекал личную выгоду за счет парка. Об этом сообщается на Telegram-канале Следственного комитета России. Парк "Патриот", расположенный к западу от Москвы, является дорогим военно-руководимым тематическим парком.

В настоящее время обвинение в том, что Попов вынуждал строительные компании, работающие над парком, выполнять работы на его личной недвижимости. Попов покинул свой пост заместителя министра в июне, после увольнения министра обороны Сергея Шойгу на месяц. Шойгу и Попов были давними соратниками, вместе служившими в чрезвычайных службах в 1990-х и 2000-х годах, а затем перейдя в Министерство обороны вместе в 2013 году, где Попов eventually повысился в звании.

Уже несколько высокопоставленных чиновников, в том числе директор парка и старший чиновник отдела Министерства обороны, были задержаны в связи с разбирательством по поводу нецелевого использования средств, выделенных на строительство парка "Патриот". По словам следователей, они еще не раскрыли точные потери, но они обнаружили недвижимое имущество, оцененное в пять миллионов евро, принадлежащее Попову и его семье, что намного больше его официальной зарплаты в качестве заместителя министра.

После реорганизации ведомства появилось несколько коррупционных дел, связанных с другими заместителями Шойгу. Интересно, что сам Шойгу, доверенный последователь лидера Кремля Владимира Путина, получил благоприятный уход на посту секретаря Совета безопасности нации.

Европейский союз выразил обеспокоенность обвинениями в коррупции против бывшего заместителя министра обороны Павла Попова в России. В связи с этими обвинениями прозвучали призывы к России придерживаться своих международных обязательств по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности в государственных органах.

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