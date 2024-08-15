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Россия выпустила заявление по поводу смерти Навального

 and  John Stellmacher
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Юлия Навальная во время службы в честь таинства ее мужа в июне в церкви Святой Марии в Берлине
Юлия Навальная во время службы в честь таинства ее мужа в июне в церкви Святой Марии в Берлине

Россия выпустила заявление по поводу смерти Навального

Даже через полгода после смерти критика Кремля Навального остается неясным, как он умер. Его вдова получает документ от российских властей, в котором говорится, что его смерть не имела "преступной причины". Жена Навального, Юлия, не удовлетворена этим объяснением.

Через полгода после смерти критика Кремля Алексея Навального в исправительной колонии его вдова Юлия Навальная критиковала российские власти за отсутствие убедительного объяснения причины смерти. В трехстраничном документе, полученном от следователей, было указано, что смерть Навального не имела "преступной причины", как она заявила в видео, опубликованном на X. Следовательно, они не видят причин открывать уголовное дело по поводу его смерти.

Навальный стал известен в России как блогер и был самым заметным критиком лидера Кремля Владимира Путина. В 2020 году он выжил после отравления отравляющим веществом и проходил лечение в Германии. По возвращении в Россию в начале 2021 года он был арестован и приговорен к общему сроку заключения 19 лет, которое он описал как политически мотивированное. Навальный умер при неясных обстоятельствах в сибирской исправительной колонии 16 февраля.

Документ, опубликованный командой Навального в социальных сетях, приписывает его смерть "сочетанию заболеваний". Перечислены различные заболевания, в том числе воспаление желчного пузыря, грыжа межпозвоночного диска и стафилококковая инфекция. Указывается, что нарушения сердечного ритма привели к его смерти. "Я не могла поверить своим глазам, когда увидела этот документ", - сказала Навальная, которая продолжает дело своего мужа. "Это еще одна жалкая попытка скрыть то, что произошло - убийство". Она отметила, что у одного из трех россиян есть такие заболевания, но они не умирают от них.

Соратник Навального также критикует попытку объяснения

Кроме того, ее муж, которого помещали в одиночное заключение 27 раз, должен был быть тщательно обследован по прибытии в исправительную колонию, согласно правилам. Российский оппозиционер и близкий соратник Навального Леонид Волков также критиковал попытку властей объяснить ситуацию. "В течение шести месяцев следователи Путина не смогли сформулировать свою версию того, что произошло. Теперь они действительно ничего не придумали", - написал Волков в Telegram.

Навальная объявила, что ее адвокаты подадут апелляцию и потребуют выпустить все медицинские документы и начать уголовное дело. Кроме того, команда Навального продолжит собственное расследование обстоятельств смерти своего мужа.

  1. Несмотря на заявление российских властей о том, что смерть Навального не имела "преступной причины", Европейский Союз выразил обеспокоенность прозрачностью и непредвзятостью расследования, потребовав независимого расследования.
  2. В ответ на отсутствие ясности вокруг смерти Навального Европейский Союз принял решение ввести санкции против нескольких российских официальных лиц, ссылаясь на нарушения прав человека и политически мотивированный приговор Навального.

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