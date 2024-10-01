Россия вновь значительно увеличивает свои военные расходы.

Россия Увеличивает Военные Расходы на 30% для Финансирования Войны

Россия предложила увеличить свой военный бюджет, с расходами на оборону, которые, как ожидается, вырастут примерно на 30% до примерно 130 миллиардов евро в соответствии с планом бюджета на 2025 год, опубликованным на веб-сайте российского парламента. Также выделены средства на внутреннюю безопасность и засекреченные расходы, связанные с войной в Украине. В целом, расходы на оборону и внутреннюю безопасность составляют примерно 40% бюджета. Проект еще должен получить одобрение парламента и подпись президента Путина. В сравнении с 2024 годом расходы на оборону уже выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом. В то же время Украина планирует выделить около 60% своего бюджета на оборону и безопасность на следующий год, с бюджетом обороны примерно в 48 миллиардов евро, что составляет примерно треть от России.

18:23: Российские Самолеты Зафиксированы в Зоне Identification Zona ПВО Аляски

Командование аэро- и космоса Северной Америки (Норсад) США и Канады сообщило о присутствии российских военных самолетов в зоне Identification Zona ПВО Аляски в прошлый понедельник. Самолеты в этой зоне должны идентифицировать себя; однако она не распространяется на воздушное пространство страны. Самолеты Норсада перехватили российские самолеты, согласно словам американского генерала Грегори Гиллота, который также описал поведение одного из российских самолетов как непрофессиональное и потенциально угрожающее. Ранее, в конце июля, Норсад сообщал о перехвате tanto российских, как и китайских самолетов в зоне авиационного наблюдения Аляски, все оставаясь в международном воздушном пространстве.

17:43: Программа «Рабочая Турбина» Показывает Первые Успехи для Беженцев, Согласно Шольцу

Канцлер Шольц похвалил первые успехи программы «Рабочая Турбина», отметив, что в июле в Германии было трудоустроено 266 000 украинцев, что на 71 000 человек больше, чем в предыдущем году. Программа также показала увеличение числа занятых из основных стран, предоставляющих убежище, до 704 000 человек. Шольц атрибутировал этот рост программе «Рабочая Турбина» на мероприятии в канцелярии. Министр труда Хайль сообщил, что из 266 000 украинцев около 113 000 были трудоустроены в социально застрахованных рабочих местах. Программа, начавшаяся примерно год назад, направлена на усиление поддержки со стороны центров занятости.

16:37: Кара-Мурза: Россия Имеет Больше Политических Prisoners, Чем в Советские Времена

Оппозиционный деятель Владимир Кара-Мурза заявил, что в путинской России больше политических заключенных, чем в конце советской эпохи. По словам Кара-Мурзы, в путинской России более 1300 известных политических заключенных, чем во все годы существования Советского Союза. Он критиковал утверждение Путина о том, что все россияне поддерживают его режим и его войну, и призвал освободить заключенных диссидентов. Российские власти задержали Кара-Мурзу в апреле 2022 года за обвинения России в совершении военных преступлений против Украины. В апреле 2023 года он был приговорен к 25 годам лишения свободы, но был освобожден в начале августа в рамках обмена заключенными.

16:15: Россия Усиливает Ночные Атаки

Россия провела ночные атаки беспилотниками и ракетами на Украину в течение 33 ночей подряд, согласно украинским ВВС. В Киеве всю ночь слышались взрывы и стрельба, а противовоздушная оборона боролась против атаки беспилотников в течение примерно пяти часов. О пострадавших не сообщается.

15:41: Вопрос о Применении Ядерного Оружия: Кремль Изменяет Тон Снова

Кремль повысил порог для потенциального ядерного ответа в войне в Украине после изменений в ядерной доктрине России. Представитель Кремля Песков опроверг утверждение, что каждый случай боевых действий в Украине должен быть связан с ядерным ответом России. После неподтвержденных сообщений о сбитых украинских беспилотниках Пескова спросили, не является ли это массовой воздушной атакой, заслуживающей ядерного ответа. Он ответил, что были приняты важные решения, но военная специальная операция будет продолжаться без постоянного ядерного вопроса.

15:15: Баerbock: Дискредитация России Нацелена на Молодых Людей в Особенности

Министр иностранных дел Германии Анналена Баerbок предупредила о дезинформации и потенциальном вмешательстве в выборы, в основном со стороны России. Она заявила, что кампании дезинформации имеют значительное влияние и что за ними стоит расчетная система, специально нацеленная на молодых избирателей. Женщины особенно подвергаются ненависти и дезинформации. Баerbock также признала роль определенных алгоритмов социальных сетей, которые еще больше усиливают ненависть и призывы к насилию. "Если мы не справимся с этой проблемой, мы останемся уязвимыми перед этими устойчивыми ложными утверждениями", - предупредила она.

15:01: Россия Увеличивает Бюджет, Секретна в Расходовании на ВойнуМинистерство финансов России представляет свой проект бюджета на 2025 год российскому законодательному органу. В соответствии с этим проектом, федеральные расходы, как ожидается, составят примерно 400 миллиардов евро в следующем году - увеличение почти на 12% по сравнению с 2024 годом. Министерство финансов лишь упоминает, что "существенные ресурсы" будут выделены на оснащение вооруженных сил необходимым оружием и военной техникой, выплату компенсаций и поддержку компаний в военной промышленности.

13:51 Россия планирует призвать 133 000 новых солдат этой осеньюРоссийские СМИ сообщают, что начиная с сегодняшнего дня и до конца года Россия планирует призвать 133 000 человек на военную службу. Президент России Владимир Путин подписал приказ о осенней призывной кампании. Новые призывники будут состоять из мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не являющихся запасниками. Взамен солдаты, чей срок службы заканчивается, будут освобождены от дальнейшей военной службы.

13:14 Украина подтверждает потериВ результате ударов российских беспилотников погиб один человек и несколько получили ранения, сообщают украинские источники. В Купянске, в Харьковской области, скончался мужчина, а в Херсоне трое мужчин в возрасте от 53 до 72 лет получили ранения, как сообщает украинское государственное информационное агентство, ссылаясь на местные власти.

12:36 Россия заявляет о захвате еще одной деревни в Донецкой областиРоссийские военные чины заявляют, что взяли под контроль еще один населенный пункт на востоке Украины. Министерство обороны России заявило, что российские войска "успешно освободили village of Nelipiwka", используя российское название этого поселения в Донецкой области. Недавно Украина сообщала о территориальных успехах в этом районе. Российские войска продвигаются против украинских сил, которые находятся в меньшинстве и плохо снабжены, на востоке Украины. Nelipiwka находится примерно в 5 километрах к югу от Торецка, города, контролируемого Украиной, но подвергающегося частым российским обстрелам в течение нескольких недель. Российские солдаты постепенно приближаются к стратегически важному городу Покровск для украинской армии.

11:55 Партизаны заявляют о взрыве на российской линии снабженияПодпольная resistencia группа Atesh заявляет, что разрушила железнодорожный путь, используемый российскими войсками для поставки боеприпасов и военной техники на передовую в российской области Курск. Украинское государственное информационное агентство Ukrinform цитирует соответствующее заявление партизанской группы в Telegram. Эта группа состоит из украинцев, крымских татар и членов российской оппозиции и была создана два года назад на Крымском полуострове.

11:26 Мунц: россияне скептически относятся к антикоррупционной кампанииВ следующем году около 40% российского государственного бюджета, согласно его текущему проекту, будет направлено на сектор обороны. Одновременно с этим в соответствующем министерстве с момента гибели лидера сопротивления Евгения Пригожина ведется антикоррупционная кампания. Однако эта кампания вызывает мало доверия у российских граждан, как сообщает журналист ntv Рейнер Мунц из Москвы.

11:01 Американский гражданин может получить годы тюрьмы за поддержку УкраиныАмериканский гражданин Стивен Хаббард признал вину в обвинениях в том, что он наемник в московском суде. Как сообщает британская "Гардиан", ссылаясь на российское государственное информационное агентство РИА, 72-летний Хаббард принял плату за борьбу против России в Украине. Если его признают виновным, Хаббард может получить от 7 до 15 лет тюремного заключения.

10:20 Дроновая атака на Киев причинила ущерб, но нет жертвЖилой дом пострадал и загорелся в результате интенсивной дронной бомбардировки в Киеве прошлой ночью, сообщают местные власти, цитируемые Ukrainska Pravda. К счастью, никто не пострадал. Пожары были вызваны обломками сбитых дронов в пяти регионах Киева, сообщают украинские источники. Все дроны, как сообщается, были сбиты.

09:36 Путин: Россия "проявит все свои цели"Президент России Владимир Путин подтвердил решимость России в конфликте против Украины. "Все наши цели будут достигнуты", - сказал он в видеообращении, посвященном второй годовщине якобы аннексии четырех областей Украины. Российский президент повторил свою аргументацию в отношении вторжения, назвав украинское правительство "неонацистским режимом". Россия вмешалась, чтобы защитить русскоязычное население, обвинив "западные элиты" в превращении Украины в "колонию, военный форпост с Россией в качестве цели".

08:04 Николаев сообщает о пожаре на объекте инфраструктуры после удара дронаВ результате удара российского дрона в Николаевской области произошел пожар на значительном объекте инфраструктуры в районе Баштанка, сообщает Ukrainska Pravda со ссылкой на руководителя военного управления региона. Конкретный объект атаки не уточняется.

07:24 Киев отразил ночное нападение, сбил все дроныНочное нападение России на Киев продолжалось более пяти часов, сообщает региональное военное управление. Однако все дроны были успешно сбиты, как сообщает государственное информационное агентство Ukrinform со ссылкой на руководство города. Атака велась волнами с разных направлений.

06:44 Россия отправляет заключенных на войну вместо тюрьмыХодят слухи о том, что Россия вводит правило, согласно которому уголовные обвинения снимаются с тех, кто присоединяется к военной службе в Министерстве обороны - предложение, сделанное заключенным в регионах, таких как Брянск, Нижний Новгород, Новосибирск, Республика Коми, Алтайский край и незаконно оккупированный Крым. Эти утверждения подтверждаются российскими оппозиционными СМИ и упоминаются Институтом изучения войны (ISW) в США.

06:13 Зеленский сообщает о ежедневном использовании 100 управляемых бомбРоссия продолжает беспощадно атаковать Украину. Президент Украины Зеленский заявил, что Россия ежедневно запускает примерно 100 точно нацеленных бомб с самолетов, как сообщается в его телеобращении. Недавно 14 человек пострадали в результате атаки на крупный промышленный центр Сaporizhzhia. Регионы Харькова, Донецка и Сум также были поражены управляемыми бомбами. "Это ежедневный террор России", - говорит Зеленский, подчеркивая, что это постоянное напоминание для всех партнеров Украины о том, что Украине нужны более дальнобойные ударные возможности, больше противовоздушной обороны и больше санкций против России.

05:43 Українське Генеральне Штаб занепокоєне ВугледаромРоссия возобновила атаки на украинские оборонительные линии в Донбассе. Украинское Генеральное Штаб сообщает о 13 отраженных атаках возле Покровска и 18 остановленных продвижений российских войск возле Курахового. Аналогичные интенсивные бои происходят вокруг Вугледара. Украинские военные стратеги опасаются, что этот спорный маленький городок в южном секторе Донбасса, который оспаривается уже два года, скоро будет захвачен российскими подразделениями.

04:46 Киев подвергся множественным атакам беспилотниковВ течение ночи Киев был вновь атакован российскими беспилотниками. Украинские военные источники сообщают, что подразделения противовоздушной обороны активно отражали волны атак в течение нескольких часов. "Несколько вражеских беспилотников все еще летают над и возле столицы", - заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Свидетели сообщают о нескольких громких взрывах и объектах, пораженных в воздухе, что указывает на использование систем противовоздушной обороны. На данный момент нет сообщений о повреждениях или жертвах последних атак. С 1:00 местного времени (00:00 UTC) объявлена воздушная тревога в Киеве, его окрестностях и всей восточной Украине. Украинские ВВС ранее сообщали о нескольких группах российских беспилотников, атакующих Киев и западную Украину. Кроме того, запуск нескольких управляемых бомб из российских контролируемых районов Украины был зафиксирован около 04:40 местного времени, согласно военным сообщениям.

03:45 Комиссия Хельсинки призывает США изменить политику в отношении РоссииБипартийная комиссия Хельсинки срочно призывает Соединенные Штаты изменить свой постхолодновой подход к России и рассматривать Москву как постоянную угрозу глобальной безопасности. Как сообщает "The Hill", комиссия советует Вашингтону пересмотреть свою позицию по России, аналогично пересмотру в отношении Китая. Рекомендации превышают обязательства администрации Байдена по отношению к Украине и противоречат позициям Дональда Трампа и его конгрессменов-союзников, которые считают, что США слишком много вкладывают в европейскую безопасность. Трамп подчеркивает необходимость прямых переговоров между Украиной и Россией, но председатель комиссии Хельсинки, республиканец Джо Уилсон, сомневается в возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

02:49 Россия атакует Киев беспилотникамиКиев, столицу Украины, атакуют российские беспилотники, сообщает украинская армия. Подразделения противовоздушной обороны активно работают, чтобы отразить атаки. Свидетели сообщают о множестве громких взрывов и объектах, пораженных в воздухе, что указывает на использование систем противовоздушной обороны. В настоящее время Киев и его окрестности, а также вся восточная Украина находятся под воздушной тревогой.

00:14 Россия: украинские силы обстреляли трансформатор возле АЭСПо данным администрации российского контролируемого ядерного реактора (АЭС) Запорожье, украинские войска вновь обстреляли расположенный поблизости трансформатор, причинив повреждения другому трансформатору. Команда АЭС сообщила в Telegram, что артиллерийский удар поразил трансформатор на электростанции "Радуга" в городе Энергодар на юго-востоке Украины. Также было опубликовано дымное изображение, показывающее клубы дыма, поднимающиеся с крыши здания. По данным сообщений, подача электроэнергии в Энергодар не была прервана. АЭС Запорожье, имеющая шесть реакторов, является крупнейшей в Европе. Ее захватили российские войска в начале российского вторжения в Украину, которое началось в феврале 2022 года. Обе стороны продолжают обвинять друг друга в нападении или планировании нападения на электростанцию.

23:15 Зеленский не воспринимает угрозы ядерной войны всерьез: "Путин любит жить"Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в грядущих ядерных угрозах от президента России Владимира Путина в интервью Fox News. Путин любит жизнь и, возможно, не будет использовать ядерное оружие из-за рисков. "Ты никогда не можешь полностью понять его мысли", - признает Зеленский. "Он мог бы использовать ядерное оружие против любой страны - или не использовать. Но я серьезно сомневаюсь, что он это сделает".

22:10 Позиция победившей FPÖ по войне в Украине и РоссииАвстрийские парламентские выборы привели к значительному перевороту в политическом ландшафте. Правоцентристская FPÖ празднует впечатляющую победу с 28,7%, согласно прогнозам. В своем избирательном манифесте правоцентристы занимают резко критическую позицию по отношению к ЕС в области внешней политики. Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, партия сохраняет относительно дружелюбное отношение к России и не считает зависимость Австрии от российского газа проблемой. Газовый контракт между Веной и Москвой был продлен до 2040 года в 2018 году. Он предусматривает гарантированный прием значительных объемов газа и компенсацию за непоставленный газ. Между январем и маем 2024 года около 90% импорта газа Австрией приходилось на Россию.

21:37 Премьер-министр России отправляется в Тегеран

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправляется в Тегеран на встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани. Переговоры запланированы на понедельник, как сообщает российское правительство. Мишустин также проведет переговоры с вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом. Российский премьер планирует обсудить "общее российско-иранское сотрудничество в различных секторах, таких как торговля, экономика, культура и гуманитарная помощь" в Тегеране. Западные страны обвиняют Иран в поставках дронов и ракет российским силам для военных операций на Украине. Тегеран отрицает эти обвинения.

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Наличие российских военных самолетов в зоне опознавания воздушных судов (ЗОП) над Аляской в прошлый понедельник вызвало обеспокоенность, так как самолеты NORAD вмешались из-за непрофессионального поведения одного из российских самолетов.

В связи с увеличением военного бюджета России на 30% на ведение войны Альянс за конституционный переход (АКП) на Украине призвал к аналогичному увеличению расходов на оборону для лучшей защиты от российской агрессии. АКП предложил увеличить расходы на оборону до 10% ВВП Украины, в отличие от нынешних 3%.

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