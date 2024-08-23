Россия вновь увеличивает свой нефтяной поток через Украину.

ЕС приостановил приобретение российской нефти в 2022 году, но Венгрии, Словакии и Чехии была предоставлена исключение из-за их зависимости от российской нефти и отсутствия альтернатив. Эти страны получают нефть из трубопровода, который проходит через Украину, страну, которая когда-то санкционировала систему трубопровода, но Россия продолжала поставлять значительное количество нефти.

Согласно данным киевской консалтинговой компании ExPro, Россия увеличила поставки нефти через Украину на 100% в июле, отправив 1.09 миллиона тонн нефти в страны ЕС через Украину по сравнению с 540,000 тонн в июне. С 1 по 19 августа объем транзита превысил 600,000 тонн. Украинские власти отказались комментировать поставки нефти.

Спор вокруг поставок нефти Лукойла между Венгрией и Словакией длится уже давно. После вторжения России в Украину в 2022 году ЕС ввел санкции против России и приостановил закупку российской нефти. До эмбарго ЕС получало до одной трети своего топлива из России.

Из-за их сильной зависимости от российской нефти и ограниченных альтернатив Венгрии, Словакии и Чехии не были включены в запрет на импорт. В результате Россия продолжала поставлять около 300,000 баррелей нефти в день в Восточную Европу через южную ветвь трубопровода Дружба, что составляет примерно 0,3% мировых поставок.

Санкции против Лукойла

До 2024 года Лукойл, частная нефтяная компания, поставлял около половины нефти, транспортируемой через южную ветвь Дружбы. Другими поставщиками являются Татарнефть, Газпромнефть, Руснефть и небольшие производители.

Германия и Польша также получали российскую нефть через северную линию соединения, но прекратили закупки в 2023 году. В июне 2024 года Украина ввела санкции против Лукойла, запретив компании прокачивать нефть через Дружбу. Однако санкции не применялись к другим поставщикам. Согласно "Deutsche Welle", Украина ввела санкции против Лукойла из-за утверждений, что доходы используются для финансирования военной промышленности России.

ЕК поддерживает Украину

Санкции вызвали споры между Венгрией, Словакией и ЕК. Венгрия и Словакия обвинили Украину в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС, ограничивая транзит нефти Лукойла, что привело к подаче жалобы в ЕК.

Тем не менее, ЕК защитила Украину от критики со стороны Венгрии и Словакии. Представитель в Брюсселе заявил, что на основе предварительного анализа нет доказательств того, что санкции угрожают безопасности поставок в ЕС. Однако вице-президент ЕК Валдис Домбровскис раскритиковал обе страны ЕС за то, что они не изучили адекватные альтернативы запрещенным из-за вторжения России в Украину поставкам российской нефти.

Ежемесячные объемы транзита нефти через Украину остаются непредсказуемыми и колеблются между около 500,000 тонн в июне и более 1,2 миллиона тонн в январе. Однако Украина также зависит от Венгрии и Словакии. Обе приграничные страны поставляют Киеву топливо и электроэнергию, часто генерируемую из российских ресурсов. В этом неделе министр иностранных дел Венгрии сообщил, что страна поставляла 42% импорта электроэнергии Украины в июне.

Европейская комиссия поддержала Украину в споре о поставках нефти Лукойла, защищая Украину от обвинений Венгрии и Словакии в том, что их действия по ограничению транзита нефти Лукойла нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС. Кроме того, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис раскритиковал Венгрию и Словакию за то, что они не изучили альтернативные источники запрещенной из-за вторжения России в Украину нефти.

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