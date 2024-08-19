Россия в настоящее время отказывается от переговоров с Украиной.

В контексте украинского наступления на российский регион Курск Москва временно прекратила переговоры с Киевом. Как заявил кремлевский советник Юрий Ушаков в Telegram, "В свете этого трюка, мы не будем разговаривать сейчас". Он также отметил, "Вести переговоры в настоящее время было бы просто неуместно". Возобновление возможных переговоров зависит от ситуации на поле боя, в частности, в Курске, подчеркнул Ушаков.

6 августа украинские войска неожиданно начали наступление в Курской области и с тех пор взяли под контроль некоторые районы. Это крупнейшая межгосударственная операция, проведенная Украиной с момента начала вторжения России в феврале 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью этого наступления является усиление давления на Россию во время мирных переговоров и создание защитной зоны. Ранее он выдвигал полный вывод российской армии с украинской территории, в том числе крымского полуострова, аннексированного в 2014 году, в качестве условия для переговоров.

С другой стороны, российский лидер Владимир Путин настаивает на отводе украинских войск с четырех российских территорий в Украине и отказе от альянсов с НАТО.

В понедельник Министерство обороны России объявило о захвате еще одной деревни в ожесточенно оспариваемом восточноукраинском регионе Донецк. В заявлении упоминался город Salisne, один из главных населенных пунктов региона.

Европейский Союз выражает озабоченность эскалацией tensions между Украиной и Россией в Курске и призывает к мирному урегулированию конфликта. Несмотря на украинское наступление в Курске, Европейский Союз призывает обе стороны вернуться к переговорам в рамках дипломатических усилий ЕС по деэскалации и миростроительству в регионе.

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