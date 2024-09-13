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ПолитикаНовостиОбвиняется в шпионаже

Россия уволила шесть британских представителей.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Сообщается, что Россия разработала стратегический план для АФД.
Сообщается, что Россия разработала стратегический план для АФД.

Россия уволила шесть британских представителей.

В разгорающемся противостоянии между Россией и Западом из-за вторжения России на Украину Москва выслала шестерых британских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Об этом сначала сообщила российская служба безопасности ФСБ в необычном шаге. Позже Министерство иностранных дел России, которое обычно занимается такими вопросами, поддержало это решение.

ФСБ заявила, что Восточноевропейское отделение британского МИД превратилось в шпионскую сеть, направленную на нанесение стратегического удара по России. Они утверждают, что обнаружили шпионаж и подрывную деятельность среди шести дипломатов из политического отдела британского посольства, не вдаваясь в подробности.

В исторической перспективе Россия и Британия поддерживали более тесные отношения, рассматривая друг друга как ключевых оппонентов в Европе. Причиной нынешнего выдворения может быть спор о том, должны ли Британия и США разрешить Украине использовать дальнобойное оружие против России. Президент России Владимир Путин заявил, что это будет означать прямое участие НАТО в войне.

В ответ премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия незаконно вторглась на Украину и могла бы прекратить конфликт немедленно, если бы отступила.

Обвинение ФСБ шестерых британских дипломатов в шпионаже еще больше обострило tensions между Россией и Великобританией. Дипломатов обвинили в том, что они действовали как шпионская сеть в Восточноевропейском отделе британского МИД, занимаясь шпионажем и подрывной деятельностью.

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