Россия увеличивает свои финансовые обязательства, не давая никаких разъяснений о своей военной позиции.

14:24 Российский суд вынес приговор за нападение на прорусского писателя

Российский суд вынес пожизненный приговор человеку, виновному в нападении на прорусского писателя Сахара Прилепина. Подсудимый родом из Донбасса, восточной украинской области, и ранее якобы состоял в прорусских сепаратистских силах. Прилепин яростно поддерживает вмешательство России в Украину и получил ранения в результате взрыва бомбы в мае 2023 года в Нижегородской области. Его водитель трагически погиб в результате взрыва.

13:51 Россия объявляет о планах призыва 133 000 военнослужащих этой осенью

Начиная с сегодняшнего дня и до конца года Россия планирует призвать 133 000 человек на военную службу, согласно сообщениям украинских СМИ. Президент России Владимир Путин утвердил осенний призыв. Цель призыва - мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не являющиеся военнослужащими или резервистами. После окончания срока службы солдаты будут освобождены.

13:14 Украинские власти сообщают о жертвах в результате ударов российских дронов

Украинские власти сообщают о одном погибшем и нескольких раненых в результате ударов российских дронов. В Купиянске, Харьковской области, мужчина погиб, а в Херсоне трое людей в возрасте от 53 до 72 лет получили ранения, согласно сообщениям украинского государственного новостного агентства, цитирующим местные власти.

12:36 Российские войска захватили еще одну деревню в Донецкой области

Военное министерство России заявляет, что захватило еще один населенный пункт на востоке Украины. Согласно заявлению Министерства обороны России, российские войска "успешно освободили село Нелеповка", используя российское название села Нелеповка в Донецкой области. Недавно Украина сообщала о территориальных приобретениях в этом районе. Российская армия борется против украинских сил, которые меньше по численности и хуже оснащены, на востоке Украины уже несколько месяцев. Нелеповка находится примерно в пяти километрах к югу от Тореза, города, который находится под контролем Украины, но подвергается непрерывному обстрелу со стороны России в течение недель. Российские войска также продвигаются к Покровску, стратегически важному городу для украинской военной логистики.

11:55 Партизаны якобы саботируют линию поставок российских войск в Курской области

Партизанская группа "Атеш" заявляет, что саботировала железнодорожную линию, используемую российскими войсками для транспортировки оборудования и боеприпасов к передовым позициям в Курске. Об этом сообщается в телеграмме, полученной от группы, согласно сообщениям украинского государственного новостного агентства Ukrinform. Группа "Атеш" заявляет, что состоит из украинцев, крымских татар и сторонников российской оппозиции и была основана на Крымском полуострове два года назад.

11:26 Граждане России скептически относятся к мерам борьбы с коррупцией

В следующем году 40% национального бюджета России, согласно текущему проекту, будет выделено на оборону. Одновременно началась борьба с коррупцией в соответствующем министерстве после смерти Евгения Пригожина. Однако граждане России остаются недоверчивыми, согласно сообщениям репортера ntv Райнера Мунца:

11:01 Американский гражданин может получить длительный тюремный срок за поддержку Украины

Стивен Хаббард, американец, признал свою вину в суде Москвы в совершении mercenary activities. Об этом сообщается в британской "Гардиан", ссылаясь на российское государственное новостное агентство РИА. Если его признают виновным, 72-летний мужчина может быть приговорен к тюремному сроку от 7 до 15 лет.

10:20 Удар дроном в Киеве вызывает пожары

Жилой дом был поврежден и загорелся в результате широкомасштабной атаки дронов на Киев, согласно сообщениям местных властей, опубликованным в Ukrainska Pravda. Погибших нет. Пожары вспыхнули в пяти районах из-за обломков сбитых дронов, как было указано. Все дроны, якобы, были сбиты, согласно украинским источникам.

09:36 Путин выражает уверенность в достижении целей в Украине

Президент России Владимир Путин вновь заявил о своей решимости в конфликте с Украиной. "Все поставленные цели будут достигнуты", - сказал он в видеообращении, посвященном второй годовщине претензий России на аннексию четырех украинских регионов. Путин вновь обосновал вторжение, назвав украинское руководство "неонацистской диктатурой". Россия направила войска для защиты русскоязычного населения, заявил он, обвиняя украинское правительство в стремлении "постоянно разорвать" связи этих людей с Россией, их исторической родиной. Путин также критиковал "западные элиты" за превращение Украины в "колонию, военный форпост, направленный против России".

08:46 Украина снимает с должности командира обороны Вугледара

Колonel Иван Винник, командир 72-й отдельной механизированной бригады Украины, которая защищала осажденный город Вугледар, был снят с должности. Об этом сообщается в Kyiv Independent, ссылаясь на командование Объединенных сил Север. Причина указана как продвижение и передача боевого опыта Винника. Его преемник не указан. Под командованием Винника бригада успешно защищала город более двух лет. Есть опасения, что российские войска скоро захватят маленький город, стратегический центр Донбасса.

08:04 Николаев сообщает о пожаре на критически важном объекте инфраструктуры

Критически важный объект инфраструктуры в Николаевской области, Баштанском районе, загорелся в результате удара российского дрона, согласно сообщениям Ukrainska Pravda, ссылаясь на главу районной военной администрации. Точный объект, подвергшийся атаке, не указан.

07:24 Киев успешно отразил ночное нападениеНочное нападение России на Киев длилось более пяти часов, как сообщает региональное военное управление. Однако все входящие дроны были успешно отражены, как сообщает украинское государственное информационное агентство Ukrinform со ссылкой на руководителей. Нападение проводилось волнами и с разных направлений.

06:44 Россия перебрасывает заключенных на передовую вместо тюремУтечки информации свидетельствуют о том, что Россия вводит закон, освобождающий от уголовной ответственности тех, кто записывается в Министерство обороны. В регионах, таких как Брянск, Нижний Новгород, Новосибирск, Республика Коми, Алтай и незаконно оккупированный Крым, заключенным предоставляется такая возможность, согласно российским оппозиционным СМИ и американскому think tank Институт изучения войны.

06:13 Зеленский сообщает о ежедневном использовании 100 управляемых бомбРоссия продолжает беспрерывно атаковать Украину, используя около 100 управляемых бомб в день непосредственно с самолетов, как заявил президент Украины Зеленский в видеообращении. Недавно 14 человек получили ранения в результате атаки на промышленный город Запорожье. Также были атакованы районы, такие как Харьков, Донецк и Суммы управляемыми бомбами. "Это ежедневный террор России", - отметил Зеленский, добавив, что эти атаки должны напоминать партнерам Украины о необходимости продления дальнобойных возможностей для ударов, усиления системы ПВО для Украины и ужесточения санкций против России.

05:43 Українське Генеральне Штаб prévient про ВугледарНовые российские атаки на украинские оборонительные линии сообщаются в Донбассе. Тринадцать атак были отражены в Покровске и семнадцать продвижений российского фронта были остановлены в Кураховом, согласно Українському Генеральному Штабу. Более интенсивные столкновения также сообщаются в районе Вугледара. Украинские военные аналитики выражают обеспокоенность тем, что этот небольшой город в южном секторе Донбасса вскоре может пасть под российские подразделения.

04:46 Ночные атаки дронов на Киев продолжаются до утраУкраинскую столицу, Киев, в течение ночи атаковали российские дроны. Украинские силы ПВО работали часами, чтобы отразить эти упорные атаки. "Много вражеских дронов присутствует над и возле столицы", - объявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, в то время как свидетели сообщали о серии громких взрывов и объектах, попадающих в небо, свидетельствующих о использовании систем ПВО. С 1:00 местного времени (00:00 UTC) не было зарегистрировано никаких сообщений о повреждениях или жертвах. С тех пор были введены воздушные тревоги в Киеве и прилегающих регионах, а также на всей восточной Украине. Ранее украинские ВВС сообщали о нескольких волнах российских атак дронов на Киев и западную Украину, а также зарегистрировали несколько запусков управляемых бомб с российских территорий.

03:45 Комиссия Хельсинки призывает к изменению отношений США-РоссияБипартийная комиссия Хельсинки срочно призывает Соединенные Штаты отказаться от своего постхолодновой войны подхода к России и рассматривать Москву как постоянную угрозу глобальной безопасности. Согласно газете "The Hill", комиссия призывает США пересмотреть свою стратегию в отношении России, подобно пересмотру подхода к Китаю. Предложения предполагают отклонение от обязательств администрации Байдена перед Украиной и вызов позиции, принятой Дональдом Трампом и его сторонниками в Конгрессе, которые утверждают, что США вкладывают слишком много в европейскую безопасность. Трамп подчеркивал важность прямых переговоров между Украиной и Россией, но председатель комиссии Хельсинки Джо Уилсон выражает скептицизм в отношении достижения соглашения с президентом России Владимиром Путиным.

02:49 Россия наносит удар по Киеву дронамиУкраинскую столицу, Киев, в данный момент атакуют российские дроны. Согласно украинским военным источникам, силы ПВО активно отражают атаки. Свидетели сообщают о нескольких громких взрывах и объектах, попадающих в небо, свидетельствующих о развертывании систем ПВО. Кроме Киева и его прилегающих районов, воздушные тревоги активированы по всей восточной Украине.

01:40 В предвыборной кампании в Молдове министр предупреждает о "ворьях"Высокопоставленный правительственный чиновник предупредил молдован о "ворьях, беженцах и бандитах" после обещания экс-прорусского бизнесмена, находящегося в изгнании, финансово вознаградить избирателей, если они проголосуют "против" на референдуме о присоединении к Европейскому Союзу. Призыв министра инфраструктуры Андрея Спину сигнализирует о нарастании напряженности в предвыборной кампании президента, запланированной на 20 октября, в которой действующий президент Майя Санду баллотируется на второй срок.

00:14 Россия обвиняет украинцев в нападении на электростанцию возле АЭСУправление российского ядерного реактора (АЭС) Запорожье обвиняет украинские войска в нападении на ближайшую электростанцию, разрушив трансформатор. Управление АЭС сообщило в Telegram, что артиллерийский огонь поразил трансформатор, расположенный на "Радуге" электростанции в городе Энергодар на юго-востоке Украины. Также было опубликовано фото, на котором видно, как дым поднимается с крыши здания. По словам управления АЭС, электроснабжение Энергодара не пострадало. Ядерная электростанция Запорожье, с шестью реакторами, является крупнейшей в Европе. Ее захватили российские войска во время начального этапа российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Обе стороны часто обвиняют друг друга в планировании или проведении атак на или возле электростанции.

23:15 Зеленский Успокаивает Опасения По Ядерному Вопросу: "Путин Ценит Свое Существование"Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в отношении эскалации ядерных угроз, исходящих от президента России Владимира Путина, в беседе с Fox News. По мнению Зеленского, Путин ценит свою жизнь и вряд ли прибегнет к использованию ядерного оружия из-за этого. Зеленский признает: "Никто не может заглянуть ему в голову. Он может запустить ядерные удары против любой страны - или вообще ни против кого. Но я верю, что он этого не сделает."

22:10 Победа ФПО в Австрии: Критика ЕС и Благожелательность к РоссииВыборы в парламент Австрии перекроили политическое поле. Правоцентристская партия ФПО одержала историческую победу, набрав, по предварительным данным, 28,7 процента голосов. В своей предвыборной программе ФПО занимает резко критичную позицию в отношении ЕС в вопросах внешней политики. Относясь к войне между Украиной и Россией с доброжелательностью, партия не видит в ней причины для обострения отношений с Москвой. Более того, импорт газа из России в Австрии составил более 90 процентов от общего объема импорта с января по май 2024 года.

21:37 Премьер-министр России Встречается с Иранским КоллегойПремьер-министр России Михаил Мишустин отправляется в Тегеран на переговоры с президентом Ирана Масудом Песешкааном на фоне растущей нестабильности в Среднем Востоке. Как сообщает правительство России, Мишустин также встретится с вице-президентом Ирана Мохаммадом Реса Арефом. Поездка Мишустина, как ожидается, будет посвящена "широкому спектру российско-иранского сотрудничества в сферах торговли, экономики, культуры и гуманитарной помощи", согласно заявлению из Москвы. Запад обвиняет Иран в поставках дронов и ракет российской армии для поддержки военных усилий в Украине. Иран опровергает эти обвинения.

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Эскалация киберугроз между странами стала серьезной проблемой, и участие России в кибервойне не должно быть недооценено. По данным отчетов, российские хакеры запустили серию кибератак против западных стран, в том числе против Соединенных Штатов и их союзников, в ответ на экономические санкции и политические разногласия. Кремль отрицает какое-либо участие в этих кибервоенных действиях, но собранные доказательства указывают на государственную поддержку российских кибервойск. Важно, чтобы страны усиливали свою киберзащиту, чтобы защитить свою цифровую инфраструктуру и чувствительные данные от этих кибератак.

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