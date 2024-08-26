Россия пытается повлиять на положение французских заключенных

Гражданин Франции Лоран Виниатье, задержанный в России по подозрению в сборе данных о российской армии, предстанет перед судом в начале сентября: Московский суд подтвердил, что судебное разбирательство начнется 3 сентября, как указано на их веб-сайте. Если вина будет доказана, 48-летний сотрудник швейцарской некоммерческой организации может получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее Виниатье работал в швейцарской организации Humanitarian Dialogue перед своим арестом в июне. Организация занимается посредничеством и дипломатическим урегулированием конфликтов во всем мире, согласно их веб-сайту. Франция неоднократно выступала за освобождение Виниатье, назвав его задержание "необоснованным".

Российские официальные лица обвиняют Виниатье в том, что он не зарегистрировался в качестве "иностранного агента". Они утверждают, что он собрал секретную военную информацию, которая потенциально может быть использована иностранными лицами против России. На предыдущем судебном заседании Виниатье признал вину и выразил раскаяние. Он все еще содержится под стражей в предварительном заключении. Судебное разбирательство состоится в Савёловском районном суде Москвы.

В соответствии с российским законодательством, лица, собирающие или распространяющие информацию о российских военных или разведывательных силах, обязаны зарегистрироваться в качестве "иностранных агентов" в органах власти. В последнее время в России часто задерживаются граждане западных стран, в основном из США. США осуждают такие практики как заложничество для получения освобождения российских заключенных за рубежом.

В августе было освобождено значительное число заключенных tanto из Запада, как и из России, что стало крупнейшим обменом заключенными между двумя сторонами. В число освобожденных вошли несколько немцев и американский журналист Эван Гершкович.

Виниатье сотрудничал со швейцарской организацией в течение нескольких лет, прежде чем его арестовали. Если он будет признан виновным и приговорен, он может провести остаток своих лет в российской тюрьме.

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