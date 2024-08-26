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Россия пытается повлиять на положение французских заключенных

 and  Wendy Allen
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Сообщается, что Россия работает над разработкой стратегического плана противодействия АФД.
Сообщается, что Россия работает над разработкой стратегического плана противодействия АФД.

Россия пытается повлиять на положение французских заключенных

Гражданин Франции Лоран Виниатье, задержанный в России по подозрению в сборе данных о российской армии, предстанет перед судом в начале сентября: Московский суд подтвердил, что судебное разбирательство начнется 3 сентября, как указано на их веб-сайте. Если вина будет доказана, 48-летний сотрудник швейцарской некоммерческой организации может получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее Виниатье работал в швейцарской организации Humanitarian Dialogue перед своим арестом в июне. Организация занимается посредничеством и дипломатическим урегулированием конфликтов во всем мире, согласно их веб-сайту. Франция неоднократно выступала за освобождение Виниатье, назвав его задержание "необоснованным".

Российские официальные лица обвиняют Виниатье в том, что он не зарегистрировался в качестве "иностранного агента". Они утверждают, что он собрал секретную военную информацию, которая потенциально может быть использована иностранными лицами против России. На предыдущем судебном заседании Виниатье признал вину и выразил раскаяние. Он все еще содержится под стражей в предварительном заключении. Судебное разбирательство состоится в Савёловском районном суде Москвы.

В соответствии с российским законодательством, лица, собирающие или распространяющие информацию о российских военных или разведывательных силах, обязаны зарегистрироваться в качестве "иностранных агентов" в органах власти. В последнее время в России часто задерживаются граждане западных стран, в основном из США. США осуждают такие практики как заложничество для получения освобождения российских заключенных за рубежом.

В августе было освобождено значительное число заключенных tanto из Запада, как и из России, что стало крупнейшим обменом заключенными между двумя сторонами. В число освобожденных вошли несколько немцев и американский журналист Эван Гершкович.

Виниатье сотрудничал со швейцарской организацией в течение нескольких лет, прежде чем его арестовали. Если он будет признан виновным и приговорен, он может провести остаток своих лет в российской тюрьме.

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