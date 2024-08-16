Россия пытается исправить свое внутреннее положение в Курске.

В неожиданном повороте событий военное наступление Украины в Курске застало Россию врасплох, что привело к ослаблению ее обороны и отступлению пограничных войск, согласно данным, предоставленным Министерством обороны Великобритании. Сейчас Россия, по сообщениям, спешно пытается противодействовать продвижению украинских сил.

Первоначальный удар украинских войск в российском Курске, как считает британский анализ, застал российские силы врасплох. В ответ в регион были направлены дополнительные войска, а также строятся дополнительные оборонительные позиции, как сообщает Министерство обороны Великобритании.

Украина начала наземную атаку в российском Курске 6 августа, что стало первым подобным событием со времен российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Приблизительно 10 000 украинских военнослужащих, как считается, участвуют в операции. Украина утверждает, что захватила более 100 российских и чеченских солдат во время операции.

Украинские силы, как сообщается, продвинулись на 10-25 километров вглубь региона, охватив около 40 километров, согласно британским данным. Несмотря на наличие оборонительных линий и пограничных войск в регионе, Россия, похоже, была застигнута врасплох этим нападением. Великобритания часто предоставляет обновления о ходе войны, которые Россия считает ложной информацией.

Украинская армия продолжает заявлять о новых успехах, утверждая, что контролирует более 80 поселений на площади 1500 квадратных километров. Однако независимые военные аналитики считают, что эти цифры, возможно, преувеличены в два раза.

По данным российских военных блогеров, ведется интенсивный бой с существенными потерями на украинской стороне. Украина пока не ответила на эти сообщения.

Министерство обороны России заявляет, что успешно отразило украинские атаки и прекратило подкрепление из соседних стран. Однако эти утверждения пока не подтверждены.

Видео вторжения, выпущенное Украиной

Авиадесантные войска Украины опубликовали видео, якобы показывающее первые часы операции. 6 августа, день нападения, теперь считается историческим днем в российско-украинском конфликте, согласно подразделению.

Под музыку, напоминающую саундтрек голливудского боевика, видео демонстрирует разминирование, прорыв границы, уничтожение вражеских оборонительных сооружений, авиационные удары, артиллерийский огонь и захват пленных. Российские пограничники и военные, как сообщается, были застигнуты врасплох этим нападением.

Подлинность видео, широко распространенного на различных украинских и российских новостных сайтах, на данный момент не подтверждена.

Эта операция, начатая примерно десять дней назад, может быть воспринята как поражение для президента России Владимира Путина, который находится у власти уже 25 лет и неоднократно обещал безопасности своего народа с начала их конфликта с Украиной около двух с половиной лет назад.

Выпуск видео украинской армии, демонстрирующего их нападение на российский Курск, еще больше обострило tensions. Неожиданное нападение на Украину, показанное в видео, кажется, застало Россию врасплох, что привело к их сообщенным оборонительным приготовлениям.

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