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ПолитикаНовостиПредседатель Европейского парламента

Россия проводит стрельбу на Херсонском рынке

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Военные России целенаправленно атакуют гражданских в Украине.
Военные России целенаправленно атакуют гражданских в Украине.

Россия проводит стрельбу на Херсонском рынке

Еще раз Россия обстреляла рынок в Херсоне, южная Украина, что привело к многочисленным жертвам и ранениям. По последним данным, погибли как минимум семь человек, а трое получили ранения, сообщил губернатор Александр Прокudin, опубликовав фото безжизненных тел возле прилавков с овощами. Глава местной военной администрации Роман Мрочко сообщил через Telegram о четырех раненых в возрасте от 33 до 68 лет.

Артиллерийский удар по центру города произошел около 9 утра, что привело к взрывам возле рынка и транспортного узла. По данным Генеральной прокуратуры, удар, возможно, был нанесен российской артиллерией.

Президент Украины Владимир Зеленский позже написал: "Остановите ежедневный террор России и ее попытки уничтожить жизни. Мы должны обеспечить вечный мир для нашей страны и нашего народа." Давление на Россию должно оставаться "непоколебимым и всеобъемлющим".

Херсон является столицей Херсонской области на юге Украины, расположенной на Днепре. Российские войска захватили Херсон вскоре после того, как Путин приказал invasion из Кремля. Однако они отступили к берегам Днепра осенью 2022 года в ответ на контрнаступление Украины. С тех пор Украина вернула контроль над городом. Тем не менее, Путин объявил Херсон, а также Донецкую, Луганскую и Запорожскую области российской территорией.

Будучи на передовой линии, ХЕРСОН часто обстреливается российской армией, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

Президент Европейского парламента, узнав о частых обстрелах в Херсоне, выразил обеспокоенность и призвал к увеличению дипломатического давления на Россию. В заявлении президент Роберта Метсола подчеркнула важность соблюдения международного права и обеспечения безопасности гражданского населения.

Впоследствии, на встрече в Европейском парламенте президент Метсола обсуждает эскалацию ситуации в Украине и предлагает ужесточить экономические санкции против России в качестве меры по предотвращению дальнейшей агрессии.

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