Россия проводит обыски, чтобы найти наемных военнослужащих.

12:55 Кремль обосновывает расширение военной мощи из-за угроз на границахКремль обосновывает планы по расширению своей военной мощи до второго по величине в мире с учетом возрастающих угроз на своих границах. "Увеличение угроз на периферийных границах является причиной этого", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции. "Это связано с высоко враждебной средой на наших западных границах и нестабильностью на восточных границах. Это требует соответствующих мер", - добавил он. Президент Владимир Путин приказал расширить российскую армию на 180 000 солдат в понедельник, что увеличит общее число активных солдат до 1,5 миллиона, сделав Россию второй по величине армией в мире после Китая.

12:30 Большинство выступает против поставок дальнобойных ракет для Киева в опросахПравительство в Киеве планирует атаковать российскую военную логистику, в том числе аэропорты, командные центры и инфраструктуру. Согласно новому RTL/ntv Trendbarometer, большинство - 64 процента - выступают против поставок западного оружия, которое могло бы позволить Украине атаковать цели в глубь России. 28 процентов поддерживают эту меру. Значительное большинство в поддержку поставок таких ракет существует только среди сторонников Зеленых (53 процента) и FDP (58 процентов). Только 34 процента сторонников SPD и 31 процент сторонников Союза поддерживают этот шаг. Ни сторонники BSW (0 процентов), ни большинство сторонников AfD (4 процента) не одобряют. 61 процент сторонников SPD и CDU/CSU выступают против таких поставок оружия. Среди сторонников AfD и BSW 91 процент и 97 процентов соответственно отвергают передачу дальнобойных ракет. Противоположность выше на востоке (83 процента) по сравнению с западом (61 процент).

11:49 Роута якобы хотели убить Путина и Ким Чен ЫнаПо данным "The Wall Street Journal", Райан Весли Роута, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, в прошлом выражал желание убить Владимира Путина и Ким Чен Ына. Челси Уолш, медсестра, которая работала в Украине в 2022 году и встречалась с Роутом несколько раз, описала его как "самый опасный американец", которого она встречала в Киеве. Роута якобы пытался присоединиться к украинским добровольческим бригадам и сражаться бок о бок с украинскими силами.

11:18 Скандальный документальный фильм "Русские на войне" покажут на фестивалеСкандальный российский-канадский фильм Анны Трофимовой "Русские на войне", который показывает ее опыт с российскими войсками на передовой в Украине, будет показан на Международном кинофестивале в Торонто. Посол Украины в Канаде критикует это решение, заявляя, что фестиваль служит платформой для российской пропаганды.

10:51 Посол России скептически относится к переговорам о миреПосол России в Берлине Сергей Нечаев выразил осторожность в отношении возможных мирных переговоров с Украиной. В интервью Deutschlandfunk Нечаев заявил, что план мира необходим, прежде чем Россия сможет оценить его соответствие своим планам. Его комментарии следуют за заявлениями канцлера Германии Олафа Шольца, который выразил желание ускорить мирные усилия.

10:31 УНДП поможет Украине подготовиться к зимеУкраинская энергетическая компания Naftogaz усиливает сотрудничество с Программой развития ООН (УНДП), чтобы гарантировать энергетическую безопасность в Украине. Эксперты опасаются, что Украина может столкнуться с суровой зимой из-за многочисленных российских воздушных ударов по критически важной инфраструктуре, что приведет к отключениям электроэнергии, тепла и воды. УНДП помогает Украине несколькими способами, в том числе поставками газовых генераторов для минимизации перебоев в поставках населению.

09:55 Отключение электроэнергии в Сумской области после атаки дроновПосле утренней атаки российских дронов 280 000 человек в украинской области Сумская остаются без электроэнергии. Украинские ВВС сообщают, что сбили 16 дронов, проникших через них, которые нанесли ущерб критически важной инфраструктуре.

09:28 Украинского пленного казнили русским солдатомУполномоченный по правам человека Украины сообщает, что украинского пленного казнили русским солдатом, использовавшим меч. Казнь произошла с привязанными руками пленного. Русский солдат использовал меч с надписью "За Курск". Украинские фотографы Константин и Vlada Liberova публикуют изображения украинских солдат, переживших российское заключение.

Киев застал Москву врасплох неожиданным вторжением в приграничный регион Курск в начале августа, заставив российское военное руководство молчать. Однако чеченский командир Апти Алаудинов размахивал оптимизмом на своем Telegram-канале, призывая своих последователей "расслабиться, насладиться попкорном и посмотреть, как наши парни сокрушат врага", в первый день наступления. С тех пор Алаудинов стал важной фигурой в наступлении на Курск, его заявления широко распространяются российскими СМИ. Эксперты, консультируемые AFP, считают, что такое медиа-присутствие возможно только с одобрения тех, кто находится на самом верху. Как и лидер Чечни Рамзан Кадыров, Алаудинов, кажется, наслаждается extraordinary degree of freedom of speech, что приводит некоторых к спекуляциям о том, что он может быть потенциальным преемником якобы больного Кадырова.

08:42 Германия выделяет 100 миллионов евро в качестве зимней помощи УкраинеГермания выделяет дополнительные 100 миллионов евро в качестве зимней помощи Украине, сообщает федеральный министр иностранных дел Анналена Баerbock во время визита в столицу Молдовы, Кишинев. "Осень стучится в двери, а зима не за горами", - сказала она на собрании платформы сотрудничества Молдовы, подчеркивая собирающийся холод. Россия, якобы, планирует еще одну "зимнюю войну", стремясь сделать жизнь украинцев как можно более трудной.

08:01 Украина: Российские силы атаковали энергетические объекты в Сумской области с воздухаУкраина сообщила о новой массированной атаке беспилотников со стороны России ночью. ПВО удалось сбить 34 из 51 российских беспилотников, в то время как они оставались активными в пяти регионах. Местные власти сообщили, что энергетическая инфраструктура северо-восточного региона Сумская область также подверглась нападению. В Сумской области было перехвачено 16 российских беспилотников, при этом критически важная инфраструктура, включая системы водоснабжения и больницы, работала на резервных источниках питания. Команды экстренной помощи в настоящее время заняты ремонтными работами.

07:37 Украина: Россия сообщает о 1020 жертвах за 24 часаРоссия сообщила о 1020 жертвах - погибших и раненых - за последние сутки, согласно данным украинского Генерального штаба. Общий счет потерь России с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года теперь составляет 635 880. За последние 24 часа, якобы, были выведены из строя шесть артиллерийских систем и два танка, а также шесть бронетранспортеров и 66 беспилотников.

07:10 Kyiv Post: Российский военный аэропорт в Энгельсе под атакойРоссийский военный аэропорт в Энгельсе, Саратовская область, якобы подвергся нападению беспилотников ночью, согласно украинскому новостному сайту "Kyiv Post", с записями взрывов на видео. В аэропорту якобы базируются стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами и используемые Россией для атак на украинские города.

06:35 Столтенберг поддерживает дискуссию о дальнобойном оружии для УкраиныИсходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует глобальные дискуссии о возможном развертывании дальнобойного оружия Украиной на территории России. "Это решение каждого союзника, но важно, чтобы мы координировались тесно, как мы всегда делаем", - сказал Столтенберг британскому радиовещателю LBC. Украина просила такого разрешения, чтобы атаковать российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру уже несколько недель. Что касается страха эскалации конфликта, норвежец прокомментировал: "Нет безрисковых вариантов в войне. Но я все еще считаю, что наибольший риск для нас - это победа Путина в Украине".

06:13 Facebook и WhatsApp запрещают российскую государственную пропаганду RTMeta, материнская компания Facebook, запретила распространение российской государственной пропаганды через каналы, такие как телеканал RT, во всем мире. RT, бывший Russia Today, а также связанные с ним организации будут запрещены на платформах Meta, в том числе Facebook, WhatsApp и Instagram. RT уже был заблокирован в ЕС с весны 2022 года из-за кампаний дезинформации, последовавших за российским вторжением в Украину. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:

05:33 Лукашенко освобождает 37 заключенных в БелоруссииБелорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал 37 заключенных. Белорусский президентский офис в Минске объявил, что эти заключенные были осуждены за "экстремизм", термин, широко используемый в Белоруссии для обозначения критиков правительства. В сообщении были названы шесть женщин и некоторые заключенные с проблемами со здоровьем среди помилованных. Не было предоставлено никакой информации об именах 37 заключенных, которым было даровано помилование. В последние несколько месяцев Лукашенко помиловал заключенных, которые были задержаны за протесты против правительства. В середине августа он сократил сроки 30 политических заключенных, а затем еще 30 помилований в начале сентября. В этих случаях государственный лидер подчеркнул раскаяние заключенных и их просьбы о милосердии.

11:24 вечера: Швеция готовится возглавить предлагаемую НАТО силу в ФинляндииНАТО разрабатывает военную структуру в северном регионе Финляндии, а Швеция готова взять на себя основную роль. Это включает в себя внедрение уникальной модели многонациональных сил НАТО, известных как Forward Land Forces (FLF), аналогичных тем, которые есть в других странах НАТО, граничащих с Россией. Во время пресс-конференции в Стокгольме министр обороны Швеции Паль Йонсон и министр обороны Финляндии Антти Хакканен объявили об этом. По словам Йонсона, Швеция благодарна Финляндии за приглашение стать "страной-структурой" для этих сил. Эти силы усилит общую безопасность НАТО.

Атака на Украину Россией привела к тому, что большинство опрошенных выступают против поставок Киеву дальнобойных ракет, которые могли бы позволить ему наносить удары глубоко внутри России, с 64% противников этой меры. Из-за угрозы на своих границах Кремль обосновывает планы расширить свою армию до второго по величине в мире, а президент Владимир Путин приказал расширить российскую армию на 180 000 солдат в понедельник.

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