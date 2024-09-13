Россия продвигается к южному региону.

Российские силы сменили фокус в восточной Украине, сообщая о напряженных атаках в районе Курacho. Этот небольшой город, расположенный южнее Покровска, который ранее был основной целью российских войск, стал центром внимания. Самые ожесточенные бои этого месяца произошли здесь, согласно сообщениям украинского правительства. В то время как Россия пытается разрушить украинскую логистику, создать новые линии фронта и взять под контроль восточную часть Донецка, они также продвигаются к Покровску, важному железнодорожному узлу.

Покровск, сложный орешек на восточном фронте, и Курacho в настоящее время являются двумя основными полями битвы. В районе Курacho украинские силы якобы отбили 64 атаки за последние 24 часа. В то же время, в районе Покровска они смогли отразить 36 атак в течение того же периода. Президент Украины Владимир Зеленский хвалит своих солдат за удержание позиций.

Однако российская армия, похоже, нацелилась на Хирнык, угольный городок южнее Курacho. Хотя украинские и российские источники нельзя независимо проверить, российский военный блог Dwa Majora утверждает, что в регионе достигнуты значительные успехи для сил Москвы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский праздновал украинский прорыв в российской области Курск. Врага якобы остановили в Харьковской области, а продвижение России замедлилось в Донецке. Тем не менее, России пока не удалось добиться значительных успехов в своем контрнаступлении в Курске.

Тем не менее, Россия не сдается. На этой неделе они серьезно пытались вытеснить украинские силы. Заявляется о захвате 10 из 100 занятых деревень, но эти утверждения не подтверждены. Зеленский подозревает намерение Москвы направить 60 000-70 000 солдат в этот сектор, где уже находится около 40 000 военнослужащих.

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Деятельность российских войск в восточной Украине сместилась к Курacho. В районе этого южного города, который до недавнего времени был основной целью российских войск, сообщают о напряженных боях. Украинское правительство утверждает, что самые ожесточенные бои этого месяца произошли в этом районе, где Россия пытается нарушить украинскую логистику и взять под контроль восточный Донецк.

Покровск, еще один сложный объект, и Курacho по-прежнему остаются основными полями битвы. Украинским войскам удалось отразить несколько атак за последние 24 часа tanto в районе Покровска, как и в районе Курacho.

Между тем, российские войска, похоже, сосредоточили свои усилия на Хирныке, угольном городе южнее Курacho. Сообщается о значительном прогрессе сил Москвы в регионе, хотя их утверждения нельзя независимо проверить.

Ранее Зеленский праздновал украинский прорыв в российской области Курск, но контрнаступление России в Курске пока не принесло значительных результатов. На этой неделе Россия серьезно пыталась вытеснить украинские войска из сектора, заявляя о захвате 10 из 100 занятых деревень, но эти утверждения не подтверждены.

Зеленский опасается намерения Москвы направить 60 000-70 000 солдат в этот сектор, где уже находится около 40 000 военнослужащих. Эксперты ставят под сомнение возможность переброски более крупных российских войсковых формирований из Донецка и других регионов в Курск.

Фокус России в восточной Украине сместился на Донбасс, в частности, на Курacho, где сообщают о напряженных боях. Несмотря на то, что украинские войска отразили многочисленные атаки в районе Курacho, российские войска также нацелены на близлежащий Хирнык, стремясь получить преимущество в регионе.

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