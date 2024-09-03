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Россия признана виновной в манипулировании выборами

 and  Alex Stellmacher
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Решение по делу русского предпринимателя Александра Schulgin все ещё может быть обжаловано в...
Решение по делу русского предпринимателя Александра Schulgin все ещё может быть обжаловано в Европейском суде юстиции.

Россия признана виновной в манипулировании выборами

**Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в запрете оппозиционеру Льву Марковичу Шлосбергу участвовать в парламентских выборах 2021 года. Суд, базирующийся в Страсбурге, постановил, что отказ в регистрации Шлосберга как кандидата нарушил право на свободные и справедливые выборы. Аргумент российских властей - участие в оппозиционном митинге - был признан "несправедливым".

Шлосберг принял участие в акции солидарности с покойным оппозиционером Алексеем Навальным в январе 2021 года после его выздоровления после попытки отравления и последующего задержания по возвращении в Россию. Несколько месяцев спустя московский суд решил, что Шлосберг не имеет права баллотироваться на выборах в Думу из-за этого участия. Страсбургский суд постановил выплатить компенсацию в размере 5000 евро и судебные расходы в размере 7500 евро.

Суд подчеркнул, что свобода участвовать в мирных протестах - это фундаментальное право, и осуществление этой свободы не должно приводить к наказаниям, в частности, запрету участвовать в парламентских выборах.

Европейский суд по правам человека посчитал, что имеет юрисдикцию в этом вопросе, так как инциденты произошли в период, когда Россия была связана Европейской конвенцией о правах человека. Россия официально вышла из Совета Европы в сентябре 2022 года после своего исключения из-за жестокого конфликта против Украины. Несмотря на выход, на тот момент против России велись многие дела.

Решение российского правительства запретить Шлосбергу участвовать в выборах противоречит его обязательствам по поддержанию оппозиционных взглядов. Впредь участие в мирных протестах не должно налагать ограничений на право человека баллотироваться в парламент.

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