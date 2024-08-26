- Россия предупредила о возможном саботаже на авиабазе НАТО

В свете ужесточения мер безопасности на базе ВВС НАТО в Геilenкирхене, недалеко от Аахена, поступили данные о потенциальной угрозе, связанной с российской подрывной операцией. Есть достоверные сведения от международной разведывательной службы о подготовке к возможной атаке российских дронов с целью саботажа базы НАТО, как сообщили немецкие источники безопасности немецкому пресс-агентству.

Подробности последуют на stern.de.

В связи с информацией о возможной атаке российских дронов на базу НАТО в Геilenкирхене был значительно усилен уровень безопасности на объекте для предотвращения возможного ущерба. Несмотря на ужесточение мер безопасности, важно сохранять бдительность и быть готовым к любым непредвиденным обстоятельствам.

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