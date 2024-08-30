- Россия подверглась смертельному нападению на Белгород, в результате чего погибло пять человек.

В прилегающем к российской границе городе Белгороде в результате обстрелов, якобы инициированных Украиной, погибли не менее пяти человек, сообщают официальные лица. Кроме того, по данным губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram, не менее 37 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения. В результате обстрелов повреждены два жилых дома, многочисленные магазины и более 20 автомобилей.

Российские официальные лица обвиняют Украину в использовании кластерных боеприпасов с помощью реактивных установок. Однако эти утверждения не подтверждены независимыми источниками. Кластерные боеприпасы, вызывающие споры, часто критикуют за потенциальный ущерб гражданскому населению, но обе страны, похоже, используют такие оружие в конфликте России с Украиной.

Сообщения об обстрелах в Белгороде появились после того, как в украинском городе Харькове было сообщено о шести погибших в результате ударов российских управляемых бомб. Эти города находятся примерно в 120 километрах друг от друга. Учитывая, что российская армия использует регион Белгородской границы в качестве точки для нападений на Харьков, эта область часто подвергается обстрелам со стороны Украины.

Конфликт между Россией и Украиной привел к серьезным последствиям, в результате якобы украинских обстрелов в Белгороде погибли и получили ранения люди. Российские официальные лица обвиняют Украину в использовании кластерных боеприпасов, спорного оружия, известного своим потенциальным ущербом гражданскому населению, в этом конфликте.

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