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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Россия перемещает свои наступательные операции на юг.

 and  Grigoriy Williams
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Покровск является значительным центром логистики для Вооружённых Сил Украины на востоке страны.
Покровск является значительным центром логистики для Вооружённых Сил Украины на востоке страны.

Россия перемещает свои наступательные операции на юг.

Российские войска сосредоточили свои усилия на восточной украинской области, в частности, в районе города Курakhove, согласно украинским источникам. Большая часть интенсивных боев в этом месяце произошла в этом районе, сообщает украинское правительство. Параллельно российские силы продвигаются к Покровску, значительному железнодорожному узлу примерно в 33 км к северу от Курakhова. Цель состоит в том, чтобы создать новые линии фронта, нарушить украинскую логистику и установить контроль над восточной частью региона Донбасс.

За последние 24 часа российские войска якобы атаковали 64 раза в районе Курakhова, которые украинская армия смогла отразить. Вблизи Покровска они отразили 36 атак. Президент Украины Владимир Зеленский хвалит своих солдат за стойкость, так как Покровск и Курakhove считаются двумя наиболее сложными секторами на восточном фронте.

Горняк, угольный городок, в прицеле

Расположенный к югу от Покровска, Курakhove уже некоторое время является приоритетной целью для российских войск. Однако в последнее время территориальные успехи в этом районе были ограничены. Вместо этого российские войска перенаправляют свое внимание на юг, целясь в угольный городок Горняк. Конечной целью, скорее всего, является окружение или принуждение украинских сил к сдаче своих позиций. Согласно военному блогу России, известному как Dwa Majora, Москва добивается успехов в этом регионе. Однако подлинность tanto украинских, так и российских утверждений остается не подтвержденной.

Авангард Курска остановлен

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское наступление в российский регион Курск достигло своих целей. В Харьковской области продвижение врага было остановлено, сказал он. Однако продвижение России в Донбассе замедлилось, и Россия еще не добилась существенных успехов в своем контрнаступлении в Курске.

В начале августа украинские войска вошли в российский приграничный регион возле Курска и взяли под контроль примерно 1300 квадратных километров и около 100 поселений, в том числе город Суджа. Хотя и были оценены более мелкие территориальные приобретения, украинским силам удалось добиться значительного контроля.

Подготовка России

На этой неделе Россия впервые серьезно попыталась вытеснить украинские войска из региона. Россия заявляет, что вернула 10 занятых деревень. Однако эти утверждения еще не подтверждены. По словам Зеленского, Россия планирует развернуть в этом секторе примерно 60 000-70 000 soldiers. В настоящее время там stationiert около 40 000 troops. Эксперты считают маловероятным, что большие российские troop formations из Донецка и других регионов будут переброшены в Курск.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу эскалации конфликта на востоке Украины, призвав к мирному решению и соблюдению международного права. Европейский Союз оказывает поддержку Украине различными способами, в том числе военной помощью и экономической помощью.

В свете эскалации tensions в районах Курakhove и Pokrovsk прозвучали призывы к Европейскому Союзу увеличить свою поддержку Украине и ввести санкции против России. Европейский Союз является значительным торговым партнером tanto для Украины, так и для России, и любой conflict в регионе может иметь значительные экономические последствия для всех вовлеченных сторон.

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