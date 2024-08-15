Россия осудила балерину за пожертвование денег государству за государственную измену

После многих лет профессиональная балерина посещает свою семью в России. Перед возвращением в США российский разведывательный орган задерживает ее. Полгода спустя российский суд приговаривает ее к двенадцати годам тюремного заключения за небольшое пожертвование.

В суде в Екатеринбурге на Урале россиянка с двойным гражданством Ксения Карелина была приговорена к двенадцати годам в исправительной колонии за якобы измену родине. 32-летняя Карелина признана виновной в работе против безопасности России, посодействовав пожертвованию. По мнению суда, Карелина перевела примерно $51 (47 евро) украинской организации помощи в 2022 году.

Ее адвокат Михаил Мушаиков сказал агентству новостей Интерфакс, что обжалует приговор и опровергает утверждение суда о том, что его клиентка полностью признала вину. Вместо этого она призналась только в переводе денег без знания антироссийской цели.

Однако российский ФСБ заявил, что пожертвование было использовано для приобретения медицинских принадлежностей, оборудования и боеприпасов в Украине. В США женщина участвовала в нескольких "публичных действиях в поддержку киевского режима".

Ни приговора, ни участия в обмене заключенными

До заключения Карелина жила в США и работала балериной. Она получила американское гражданство в 2021 году. После поездки в Турцию она решила посетить свою семью в России в начале января.

Из-за предупреждений о путешествиях для американских граждан и чтобы не привлекать внимания, она въехала с российским паспортом, как объяснил ее партнер и профессиональный боксер Крис ван Хирден "Гардиан". Прибыв, полиция изъяла ее телефон, но заверила, что все в порядке, сказал Хирден. Однако перед отъездом 28 января она была арестована российским ФСБ и обвинена в измене родине в конце февраля.

США обвиняют Россию в произвольном задержании американских граждан для использования их в качестве рычага для освобождения россиян, осужденных за рубежом. Ее адвокат Мушаиков объяснил, что она не могла участвовать в обмене заключенными 1 августа, так как на тот момент не было приговора в ее деле.

Несмотря на отсутствие приговора в ее деле, Карелина не имела права участвовать в обмене заключенными 1 августа из-за продолжающегося судебного процесса. Российский суд приговорил заключенных, в том числе Ксению Карелину, к различным срокам заключения за разные обвинения.

Приговоренная и приговоренная к двенадцати годам тюремного заключения, Карелина присоединилась к многочисленным другим заключенным в российской системе уголовного правосудия.

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