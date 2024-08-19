- Россия ограничивает создание фонда, связанного с американским актером Джорджем Клуни

Российское агентство правоприменения запретило благотворительную организацию, созданную известным актером Джорджем Клуни и его супругой, юристом Амаль Клуни. Как заявило агентство в понедельник, "деятельность Фонда Клуни за справедливость является нежелательной на территории нашей страны". Организацию обвиняют в "широкомасштабных попытках подорвать репутацию России" и "оказании поддержки мнимым патриотам и лицам, связанным с запрещенными террористическими и экстремистскими организациями".

Заявляя о защите прав человека и оказании бесплатной юридической помощи жертвам нарушений прав человека во многих странах, фонд якобы ведет инициативы "под предлогом гуманитарных ценностей" и в большом киношном стиле, чтобы инициировать расследования против высших российских властей.

В июле фонд, наряду с другими неправительственными организациями, подал жалобу на Россию в Комитет ООН по правам человека, утверждая о нарушениях прав человека. Эта жалоба касалась ракетного удара по украинскому городу Винница два года назад.

В прошлом октябре Фонд Клуни за справедливость также связался с Федеральной прокуратурой России. Эксперты фонда считали, что у них есть доказательства военных преступлений в трех случаях, основанных на показаниях жертв или их семей, а также на изображениях, видео и спутниковых данных. Эти случаи включали ракетный удар по туристической достопримечательности в Одесской области, в результате которого погибли и получили ранения многие гражданские лица летом 2022 года. В другом случае российские наземные войска обвинялись в пытках и казнях четырех мужчин в временно оккупированном Харьковском регионе между мартом и сентябрем 2022 года. Третий случай обвинял командиров российских подразделений в казнях, пытках, сексуальном насилии и мародерстве во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

В соответствии с Уголовным кодексом в отношении международного права Генеральный прокурор России имеет право расследовать определенные преступления, не совершенные на территории Германии. Это право основано на принципе универсальной юрисдикции, который означает, что предполагаемые военные преступники не должны находить убежища нигде в мире.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, российские власти ужесточили подавление инакомыслия подобно концу Советского Союза. Многие политические, культурные и религиозные группы, а также различные СМИ уже получили ярлык "нежелательной организации". В начале августа российское агентство правоприменения объявило Фонд Конрада Аденауэра, связанный с ХДС, "нежелательным".

Эта мера, по сути, служит запретом в России. Российские сотрудники или ассоциированные лица рискуют столкнуться с уголовными обвинениями.

Известный актер Джордж Клуни, а также его супруга Амаль Клуни возглавляют Фонд Клуни за справедливость, который обвиняется в подрыве репутации России и поддержке лиц, связанных с запрещенными организациями. Несмотря на их заявление о защите прав человека и оказании юридической помощи, фонд обвиняется в использовании гуманитарных ценностей для инициирования расследований против высших российских властей.

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