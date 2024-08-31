"Россия наполняет Молдову этой суммой денег"

Молдова выбирает свой путь: наряду с президентскими выборами пройдет референдум о членстве в ЕС. Россия оказывает давление через гибридную войну, как считает Бригитта Трибель, глава Фонда Конрада Аденауэра в Кишиневе.

rt.com: 20 октября в Молдове не только пройдут президентские выборы, но и голосование по вопросу включения членства в ЕС в конституцию. Президент Майя Санду надеется на переизбрание, чтобы подготовить почву для вступления своей страны в ЕС. Есть ли у нее шансы победить на выборах?

Бригитта Трибель: Да, у нее есть шансы. Ее рейтинг одобрения среди молдавского населения колеблется около 35 процентов, а ее кампания набирает обороты. Кроме того, молдавская диаспора, составляющая около 10 процентов голосов и в основном поддерживающая Европу и Санду, плохо представлена в опросах. Однако ключевой вопрос в том, понадобится ли Санду второй тур. В таком случае это могло бы стать ближе, поскольку пророссийские партии могут объединиться против Санду.

Как Россия будет пытаться повлиять на выборы?

Россия пытается повлиять на выборы через несколько методов, в том числе дезинформацию и вводящие в заблуждение новости о последствиях членства в ЕС для Молдовы. Также часто упоминается конфликт в Украине. Молдован предупреждают: голосуйте за пророссийские партии, если не хотите войны, как в Украине. Используется страх, так как многие молдаване боятся войны на своей территории. Большинство дезинформации направлено на русскоязычные меньшинства, составляющие около 20 процентов населения. Они в основном полагаются на российское телевидение и каналы Telegram для получения информации. Даже визит Шольца в Кишинев на прошлой неделе был напрямую использован для распространения ложных новостей. Шольц упомянул двустороннее соглашение о миграции на пресс-конференции, и было заявлено, что Молдова будет вынуждена принять десятки тысяч человек, что приведет к социальной нестабильности.

И правда ли, что пророссийские партии в Молдове покупают голоса?

Да, Россия покупает голоса в Молдове через посредников. В последнее время в страну были ввезены большие суммы денег от российских посредников. В Молдове голоса можно купить за небольшую цену из-за экономического положения страны. В настоящее время страна тонет в этих деньгах от России.

Какую стратегию применяет Россия для достижения негативного результата на референдуме о ЕС?

Скорее всего, Россия, используя гибридную войну, стремится к демобилизации. Узаконивание членства в ЕС в конституции требует хотя бы 33-процентной явки. Даже если этот барьер будет преодолен, но проголосуют только 40 процентов молдаван, российская дезинформация может использовать это, чтобы заявить, что большинство молдаван не приняло решение, сделав присоединение к ЕС диктовкой западных держав или личной амбицией Санду. Кроме того, Россия эксплуатирует общественные tensions. Автономный регион Гагаузия является значимым фактором. Большинство его жителей против членства в ЕС, и регион возглавляет пророссийский губернатор Евгения Гуту. Если весь регион проголосует против членства в ЕС или большинство не примет участия, это даст дополнительные возможности для попыток дестабилизации в Молдове.

Регионы Транснистрия и Гагаузия поддерживают политические и экономические связи с Россией. Там находятся примерно 1500 российских солдат. Возможно ли присоединение Молдовы к ЕС с этими двумя регионами?

Конфликт в Транснистрии был бы разрешен earlier, если бы Russia не блокировала справедливое решение и продолжала нарушать территориальную целостность Молдовы своими войсками. Сейчас реальной возможностью является эскалация между Гагаузией и правительством Кишинева, учитывая, что Россия активно финансирует и поддерживает этот регион. Если влияние России будет снижено, у Молдовы есть шанс преодолеть эти конфликты. С другой стороны, ЕС отделило членство Молдовы от разрешения в Транснистрии, что лишает Россию главного рычага давления и позволяет Молдове сосредоточиться на реформах в правосудии, экономике и образовании. В идеале это поможет создать функционирующую государственную систему, которая лучше справится с конфликтами с Транснистрией и Гагаузией.

Вероятно ли, что президент Путин спровоцирует военную эскалацию в Молдове, если Санду победит и членство в ЕС будет включено в конституцию?

Если вы имеете в виду активность российских военных сил на молдавской территории, я бы сейчас оценил это как маловероятное. Российские военные силы не могут достичь Молдовы, так как между ними находятся Украина и Румыния. 1500 вооруженных солдат в Транснистрии могут действовать только в том случае, если они получают поставки и поддержку. Однако если южный фронт в Украине рухнет и падет Одесса, Республике Молдова придется готовиться к российскому нападению. Россия может использовать методы гибридной войны в любое время. Она может покупать не только голоса, но и протестующих, которые поднимают беспорядки на улицах и создают атмосферу нестабильности и небезопасности, что очень пугает население, которое внимательно следит за войной в Украине.

Илан Шор, пророссийский олигарх, осужденный на 15 лет за обвинения в мошенничестве, бежал в изгнание. Несмотря на его отсутствие, он по-прежнему управляет политической обстановкой в Молдове через свою партию "Победа". Насколько значимо влияние Шора и его партии на политический климат в Молдове?

Партия Шора и его сторонники не пользуются популярностью, их рейтинг поддержки колеблется около 9%. Россия считает партию инструментом для разжигания политических конфликтов и эскалации tensions. После начала российского вторжения в Украину Шор мобилизовал протесты в центре Кишинева, направленные против правительства и президента под предлогом неприемлемой энергетической политики. В настоящее время у России нет крупной, выбираемой партии в Молдове. Исторически эту роль играли социалисты и Игорь Додон, которые могли получить около 20% голосов. Несмотря на пророссийские настроения, соперничающие партии не имеют убедительных кандидатов, которые могли бы победить на парламентских или президентских выборах. Успех Шора на местных выборах ограничен регионами, такими как Гагаузия, где он успешно захватывает власть с помощью значительного российского финансирования. Там он не ведет никакого политического или конструктивного диалога, а скорее создает тупик. В будущем Шор планирует реинтегрироваться в молдавскую политику и продолжить свои криминальные предприятия по возвращении.

Беседовала Леа Верстль с Бригиттой Трибель

Несмотря на референдум о членстве в ЕС и президентские выборы в Молдове, ЕС по-прежнему остается мишенью гибридных войн России, как предупреждает Бригитта Трибель, глава Фонда Конрада Аденауэра в Кишиневе. Если президент Майя Санду выиграет президентские выборы и членство в ЕС будет включено в конституцию Молдовы, Россия может эксплуатировать общественные tensions и использовать дезинформацию, пытаясь демобилизовать молдавское население и подорвать результат референдума о ЕС, считает Бригитта Трибель.

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