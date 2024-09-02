Россия наносит удар по Киеву.

Россия провела интенсивные ракетные и дроновые атаки на различные цели в Украине в течение ночи. Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, двое человек получили ранения, а несколько районов сообщили о повреждениях. Во многих местах западной части города вспыхнули пожары, что привело к разрушению имущества. В одной из метростанций также выбило окна, но метро продолжает работать.

Исламский культурный центр Киева в местной мечети пострадал, как объявил президент Украины Владимир Зеленский в X. Зеленский выразил сожаление, отметив, что Россия пренебрегает этическими и духовными ценностями и не уважает ни одну религию или веру. Он добавил, что цель России - разрушить украинские общины и даже их святые места поклонения.

По данным военной администрации Киева, российские войска атаковали город крылатыми ракетами и дронами, которые были запущены из Волжского региона России. Украинская ПВО сбила около 10 крылатых ракет и дронов над Киевом. В целом по стране военные сообщили о перехватах 9 баллистических ракет, 13 крылатых ракет и 20 дронов. По словам президента Зеленского, всего было запущено 35 ракет и 23 дрона.

Граничный город Сумы особенно пострадал, в результате ракетного удара России 18 человек получили ранения, в том числе шестеро детей, как сообщается в официальных отчетах. Пять высотных зданий и учебное заведение были полностью разрушены, сообщает местная полиция. Сумы находится недалеко от Курской области в России, где украинские войска вошли ранее в августе в рамках своей контрнаступательной операции.

Кроме того, сообщалось о обстрелах из разных регионов Украины. Граничный город Харьков снова был атакован, в результате чего женщина получила ранения во время ночного удара дроном, как сообщил губернатор Олег Синегубов. Ранним утром промышленный район города был обстрелян, в результате чего в близлежащем садовом районе загорелись жилое здание и три других здания.

Атака на Украину, как отметил президент Зеленский, включает в себя целенаправленные удары по святым местам поклонения, таким как исламский культурный центр Киева в местной мечети. Продолжающиеся атаки России на Украину, подобные той, что произошла в Сумах, пренебрегают этическими и духовными ценностями.

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