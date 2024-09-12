Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Россия наносит мощные артиллерийские удары по Сумскому краю, в результате чего погибает 14 человек.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

Россия наносит мощные артиллерийские удары по Сумскому краю, в результате чего погибает 14 человек.

Под прикрытием ночи российские силы начали наступление на Сумскую область на востоке Украины, используя множество дронов и ракет. Город Конотоп, как сообщается, пострадал больше всего от этого нападения, в результате чего по меньшей мере 14 гражданских лиц получили ранения, согласно данным местных властей. Инцидент причинил значительный ущерб местной инфраструктуре, в том числе жилым зданиям, школам и предприятиям.

Нападение на этот город, в котором до вторжения проживало около 90 000 человек, привело к отключению электроэнергии и воды. Рабочие пытались подключить к электросети такие важные объекты, как больницы и водоочистные сооружения. Однако остается неясным, когда жилые дома будут восстановлены.

По данным ВВС Украины, российская армия использовала 5 ракет и 64 боевых дрона иранского происхождения в своем нападении. Из них 44 дрона были успешно перехвачены. Масштаб нападения можно судить по военным отчетам, хотя их подробная достоверность не может быть подтверждена. В качестве меры предосторожности вокруг столицы, Киева, были активированы системы ПВО для нейтрализации входящих дронов.

После нападения Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта и призвал к немедленному прекращению огня. Европейский союз также пообещал поддержать Украину в восстановлении инфраструктуры и оказании помощи пострадавшим гражданским лицам.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно