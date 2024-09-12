Россия наносит мощные артиллерийские удары по Сумскому краю, в результате чего погибает 14 человек.

Под прикрытием ночи российские силы начали наступление на Сумскую область на востоке Украины, используя множество дронов и ракет. Город Конотоп, как сообщается, пострадал больше всего от этого нападения, в результате чего по меньшей мере 14 гражданских лиц получили ранения, согласно данным местных властей. Инцидент причинил значительный ущерб местной инфраструктуре, в том числе жилым зданиям, школам и предприятиям.

Нападение на этот город, в котором до вторжения проживало около 90 000 человек, привело к отключению электроэнергии и воды. Рабочие пытались подключить к электросети такие важные объекты, как больницы и водоочистные сооружения. Однако остается неясным, когда жилые дома будут восстановлены.

По данным ВВС Украины, российская армия использовала 5 ракет и 64 боевых дрона иранского происхождения в своем нападении. Из них 44 дрона были успешно перехвачены. Масштаб нападения можно судить по военным отчетам, хотя их подробная достоверность не может быть подтверждена. В качестве меры предосторожности вокруг столицы, Киева, были активированы системы ПВО для нейтрализации входящих дронов.

После нападения Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта и призвал к немедленному прекращению огня. Европейский союз также пообещал поддержать Украину в восстановлении инфраструктуры и оказании помощи пострадавшим гражданским лицам.

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