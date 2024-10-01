Россия намерена выделить дополнительные финансовые ресурсы на агрессивные военные действия.

Конфликт с Украиной создает серьезную финансовую нагрузку на администрацию Путина. В следующем году правительство России планирует существенно увеличить военные расходы. Кабинет недавно утвердил проект бюджета на 2025-2027 годы, как сообщает Институт изучения войны (ISW). Теперь этот проект бюджета должен быть утвержден парламентом.

Блумберг ранее сообщал, что проект бюджета предусматривает существенное увеличение военных расходов. Согласно планам режима Путина, в следующем году на оборону будет выделено около 13,2 триллиона рублей (около 126 миллиардов евро), что на 2,8 триллиона рублей (около 27 миллиардов евро) больше, чем в этом году. Правительство России несет значительные расходы из-за конфликта на Украине. Разрушение военной техники, в частности танков и бронетранспортеров, является существенным. Согласно данным открытого сайта разведки Oryx, Россия якобы потеряла в войне около 3400 боевых танков. Ведется набор волонтеров и расширение армии до 2,3 миллиона человек. Многие военные vehicles в Донецкой области показывают признаки износа из-за наступательных операций. Большая часть бюджета на военную технику уже потрачена в бюджете 2024 года.

Финансирование увеличения

Это увеличение военных расходов будет финансироваться, помимо доходов от нефти и газа, в основном за счет повышения налогов для компаний и физических лиц. Проект бюджета предусматривает почти 12-процентное увеличение государственных доходов по сравнению с этим годом.

В целом, Москва, как сообщается, выделяет около 40% своего общего бюджетного объема на оборону и национальную безопасность. Таким образом, этот бюджетный сектор превосходит совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику.

Однако Кремль заявляет, что выполняет свои "социальные обязательства", как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе. При этом принятие проекта бюджета подчеркивает различные флагманские проекты в сфере общественной инфраструктуры. Возможно, чиновники Кремля задумываются о войне в России и пытаются сохранить общественную поддержку войны, акцентируя внимание на социальных проектах Кремля, как считает ISW.

Европейский Союз может выразить обеспокоенность в связи с существенными военными расходами России в условиях финансовой нагрузки из-за конфликта на Украине. Европейский Союз также может поставить под вопрос приоритет военных расходов перед секторами, такими как образование и здравоохранение, учитывая, что Россия выделяет около 40% своего бюджета на оборону и национальную безопасность.

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