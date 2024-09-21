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ПолитикаНовостиУкраинский конфликт

Россия намерена нанести удар по ядерным объектам Украины

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Атомная электростанция в городе Варшаве находится под обсуждением.
Атомная электростанция в городе Варшаве находится под обсуждением.

Россия намерена нанести удар по ядерным объектам Украины

В третьем году продолжающегося конфликта Украина готовится к суровой зиме, и, по сообщениям, Россия вновь планирует нарушить ее энергоснабжение. По данным украинских властей, Россия также планирует нападения на ее ядерные объекты. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в посте X, что стратегия России направлена на открытые распределительные сооружения на ядерных электростанциях и подстанциях, которые жизненно важны для стабильного производства электроэнергии. Возможные последствия аварии на этих ядерных электростанциях могут иметь значительные глобальные последствия. Эти разведданные были переданы в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

С марта российские ракетные и беспилотные удары систематически наносились по энергетическим объектам. Украинские данные показывают, что более девяти гигаватт мощности электростанций были либо повреждены, либо разрушены. Это привело к частым отключениям электроэнергии в течение нескольких часов по всей стране. Три действующие украинские ядерные электростанции в Ровно, Хмельницком и Николаеве в западных и южных регионах, каждая с мощностью около 7,8 гигаватт, в совокупности производят половину электроэнергии Украины.

Главный администратор украинского президента Андрей Ермак призвал к быстрому глобальному ответу на эту заявленную угрозу. В посте в Telegram он описал это как предвестник потенциальной ядерной катастрофы. "Россия - террорист", - заявил он. "Их нужно остановить немедленно. Страны Запада и Юга должны жестко отвечать на эти акты террористической подготовки".

Во время нападения на Украину Россия захватила контроль над крупнейшей ядерной электростанцией Европы, расположенной возле южного города Запорожье. Шесть реакторов с совокупной мощностью шесть гигаватт были остановлены из-за вопросов безопасности. Близ станции неоднократно сообщалось о регулярных артиллерийских и беспилотных атаках, и несколько попыток Украины вернуть ее оказались безуспешными.

Продолжающийся украинский конфликт, отмеченный российской агрессией, привел к многочисленным нападениям на энергетические объекты, в том числе на ядерные электростанции Украины. Предупреждение Андрея Ермака о заявленной угрозе России ядерным объектам может эскалации конфликт, потенциально приводя к катастрофической ядерной аварии.

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