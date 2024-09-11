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Россия начинает ответную атаку в Курске, по сообщениям, захватывая десять деревень.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

Россия начинает ответную атаку в Курске, по сообщениям, захватывая десять деревень.

Россия, похоже, добивается успехов в военной операции в Курской области, как сообщил старший командир агентству ТАСС. По его словам, примерно десять поселений были возвращены под контроль от украинской армии.

Военные Москвы предприняли шаги для изгнания украинских сил, которые перешли в Курскую область. Командир чеченских специальных сил, генерал-майор Апти Алаудинова, заявил об этом на своем канале Telegram, также поделившись видео, якобы показывающим захват восьми украинских солдат. Однако эти утверждения остаются не подтвержденными. Алаудинова занимает пост заместителя начальника политического главного управления российских вооруженных сил.

Изначально Украина неожиданно продвинулась в Курскую область в начале августа. В ходе этой операции Киев захватил более 1000 квадратных километров и взял в плен многих российских солдат. Цель состояла в том, чтобы побудить Москву сократить свои войска в восточной украинской области Донецк для защиты Курска. Однако военные аналитики считают, что эта стратегия не принесла ожидаемых результатов. Хотя Москва отозвала некоторые войска из Украины для защиты Курска, она не ослабила свой главный фронт нападения.

Президент России Владимир Путин, инициировавший нападение на Украину более двух с половиной лет назад, расценил украинское контрнаступление, которое впервые сделало российскую территорию зоной конфликта, как провокацию. Он пообещал выдворить агрессоров и отверг идею предыдущих мирных переговоров для окончания конфликта.

Недавнее российское контрнаступление в Курске представляет собой первую крупную попытку Москвы вытеснить украинские войска. Хотя независимые военные эксперты подтвердили продвижение конвоя бронетехники из села Коренжово в село Сластное на юг, Министерство обороны России все еще не подтвердило возвращение под контроль каких-либо поселений.

Конфликт в Курской области Украины переживает значительный поворот, с сообщениями о том, что Россия добивается успехов и возвращает несколько поселений под свой контроль от украинских сил. Это резко контрастирует с первоначальным продвижением Украины в Курск, в ходе которого Киев захватил большие территории и взял в плен российских солдат.

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