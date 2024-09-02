Россия наблюдала самое большое ежедневное расширение территории в Украине с октября 2022 года, в среднем примерно 15 квадратных километров каждый день.

16:56 Путин в Монголии: Встреча с Президентом Чӱрелсӱхом и Церемония Памяти

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с визитом. В понедельник он встретится с монгольским президентом Ухнаагийн Чуулэнбаатаром. В среду они примут участие в церемонии, посвященной победе советских и монгольских войск над японской армией в 1939 году. Бои унесли множество жизней. Этот визит станет первым для Путина в страну, являющуюся членом Международного уголовного суда (МУС), после того как суд выдал ордер на его арест почти 18 месяцев назад по обвинению в военных преступлениях на Украине. Украина призвала Монголию арестовать Путина и передать его суду в Гааге. На прошлой неделе представитель Кремля заявил, что не ожидает ареста Путина в Монголии.

16:39 Расследование коррупции против российского генерала: более десяти военных чиновников под следствием

В России расследования в отношении коррупции коснулись еще одного высокопоставленного военного чиновника. Следственный комитет России сообщил в Telegram, что генерал Валерий Мумиджанов обвиняется в получении крупной взятки. Это преступление может повлечь до 15 лет лишения свободы в России. Мумиджанов является заместителем командующего Ленинградским военным округом, ответственным за логистику, и имеет опыт работы в Министерстве обороны. По данным следствия, он получил взятку, превышающую 20 миллионов рублей (около 202 000 евро), в связи с заключением контрактов на форму. С апреля более десяти военных чиновников, в том числе генералов и высокопоставленных сотрудников Министерства обороны в Москве, находятся под следствием по обвинению в коррупции или мошенничестве в России. Некоторые аналитики подозревают, что это часть кампании по чистке рядов.

16:16 Цельсия: Операция в Курске идет успешно

По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция в российском регионе Курск проходит согласно плану. Он поделился этими мыслями во время визита в Запорожье, сообщает корреспондент Ukrinform. "Операция в Курске достигает своих целей и проходит согласно плану", - сказал Зеленский. "Что касается трудностей в направлениях Покровск и Торецк, мы считаем, что операция в Курске также может повлиять на это", - добавил президент Украины. Бои в регионе Курск могут ослабить атаки российских войск в Покровске и Торецке, но там сейчас сложная ситуация. Он также сказал, что наиболее боеспособные российские бригады сконцентрированы в этих передовых секторах.

15:42 Пожары угрожают селам в оккупированном Луганске: Не хватает пожарных, чтобы потушить огонь?

Жители оккупированного Луганска сейчас борются не только с войной, но и с яростью природы: пожары угрожают региону. Социальные сети заполнены жалобами на отсутствие пожарных, чтобы потушить пожары.

15:06 Румыния отправит систему Patriot в Украину: Правительство одобрило законопроект

Правительство Румынии одобрило законопроект, разрешающий передачу Украине системы ПВО Patriot. Теперь законопроект будет направлен на окончательное голосование в парламент, сообщает Reuters. Согласно сообщению, Бухарест согласился в июне передать одну из двух своих действующих систем Patriot Украине при условии, что союзники заменят ее эквивалентной системой ПВО.

14:42 Украинский закон: Возрастной ценз для мобилизации снижен до 50

Петиция призывает президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной ценз для мобилизации до 50 лет. На данный момент возрастной ценз для мобилизации в Украине составляет 60 лет. Согласно украинскому закону, электронная петиция к президенту должна собрать не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренной. Осталось 34 дня, чтобы собрать подписи.

14:18 Пострадавшие в российских атаках в Белгородской области: разрушены школа и детский сад

В результате украинских атак на российскую область Белгород и ее столицу пострадали 11 человек, в том числе двое детей, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Детский сад якобы разрушен. Гладков опубликовал фотографии разрушенного здания детского сада и других разрушений в регионе. Reuters сообщает, что местные власти приняли решение временно закрыть несколько школ и детских садов в регионе из-за атак. В некоторых регионах Украины и России 2 сентября является первым днем школы после летних каникул.

14:00 Мечеть и исламский культурный центр в Киеве серьезно повреждены в результате российского ракетного удара

Мечеть и прилегающий исламский культурный центр в Киеве серьезно пострадали в результате ракетного удара России ночью (см. записи 05:29, 06:14 и 09:22). В посте в X президент Украины Владимир Зеленский написал, что Россия пренебрегает духовными и человеческими ценностями и не уважает никакую религию или веру. "Она продолжает свою кампанию уничтожения против украинского народа и стремится разрушить все наши общины и даже святые места поклонения", - добавил Зеленский. Главный муфтий местной общины Вадим Дашевский сообщил Reuters, что мечеть подверглась трусливой атаке.

13:31 Атака дронов на Москву: Взрывы зарегистрированы вблизи Кремля

Украина провела массированную атаку дронов на цели в и вокруг Москвы, с взрывами, зарегистрированными всего в 16 километрах от Кремля. Также были поражены две дополнительные электростанции. Согласно российским сообщениям, было сбито более 150 украинских дронов.

12:58 Польша может сбивать российские дроны, вторгающиеся из УкраиныМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает необходимым сбивать российские дроны и другие воздушные объекты, приближающиеся из Украины, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. Несмотря на позицию НАТО о том, что риск эскалации войны через прямое противостояние с российскими силами слишком высок, Сикорский выразил это мнение в интервью британской "Финансовой_times". Он подчеркнул, что, по его мнению, сбивание враждебных воздушных объектов, вторгающихся в польское воздушное пространство, было бы законным актом самообороны, так как после их вхождения риск травмирования из-за обломков становится значительным.

12:12 Российские реакции на успехи AfD и БСВ на выборах и защита Москвы от дроновРезультаты выборов в Ландтаг в Тюрингии и Саксонии вызывают внимание в России. Корреспондент ntv Рейнер Мунц сообщает о реакциях Москвы на успехи AfD и БСВ на выборах и сообщает о состоянии защиты столицы от возможной крупнейшей атаки дронов на российскую столицу когда-либо.

11:40 Путин хвалит российский прорыв в УкраинеПрезидент России Владимир Путин похвалил скорость продвижения своих войск в захвате новых территорий в соседней Украине. Путин признал, что Украина пыталась остановить продвижение российских войск в Донбассе с помощью своей контрнаступной операции в Курской области, но безуспешно. Путин подчеркнул, что они не продвигаются всего на 200 или 300 метров, а на несколько квадратных километров. Он упомянул, что темп наступления в Донбассе не был таким давно. Путин остановился в сибирской республике Туве во время своего путешествия в Монголию, где он провел урок "Разговоры о важном" в школе. Урок, пропагандистский по содержанию, был направлен на сближение детей с политической позицией Кремля. Путин часто берет на себя роль учителя в первый день школы. Во время публичного урока он повторил утверждение, что война, которую он начал, ведется для защиты своей страны.

11:07 Украина сообщает об interceptions 22 ракет и 20 дроновВоздушные силы Украины заявляют, что перехватили 22 из 35 ракет и уничтожили 20 из 23 российских ударных дронов. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были перехвачены над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео показывает ракетный удар России в ХарьковеХарьков находится под постоянными ракетными атаками России уже несколько дней. По данным Украины, в воскресенье было выпущено не менее 10 ракет по городу, повредивших торговый и развлекательный центр и ранивших десятки людей.

10:01 Количество раненых в результате российской атаки на Сумы возрослоКоличество раненых возросло после ракетной атаки России на Сумы, город на северо-востоке Украины. Последние данные министерства внутренних дел Украины сообщают о 18 раненых, в том числе 6 детей. Ранее городская администрация Сумы сообщала о не менее 13 гражданских, в том числе 4 детей, раненых в результате атаки. Российская ракетная атака была направлена на центр социальной и психологической реабилитации детей и детский дом в Сумах. Безопасная обстановка в Сумской области ухудшилась после переправы через границу в соседнюю российскую область Курск 6 августа. Сумы, город с населением более 250 000 человек, находится примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

09:29 Два человека ранены в результате ракетного удара России по КиевуРоссия вновь атаковала Киев ракетами (см. записи 05:39 и 06:20). По меньшей мере двое человек были ранены осколками перехваченных ракет, сообщили местные власти. Возникли пожары, и были повреждены дома и инфраструктура. В течение почти двух часов ночью действовала общенациональная воздушная тревога.

08:57 Большинство россиян поддерживают войну в УкраинеПо данным Института изучения войны (ISW), население России продолжает поддерживать войну в Украине, даже после incursions Украины в российский пограничный регион Курск. Это основано на опросах, проведенных независимым российским опросным агентством "Левада-центр". Доля россиян, поддерживающих военную операцию России в Украине, выросла до около 78% в августе с 75% в июле и 77% в июне. По мнению аналитиков ISW, население России не утомлено войной, что дает Кремлю гибкость для ведения затяжной войны износа против Украины.

08:11 Украина раскрывает потери российских войскГенеральный штаб Украины обнародовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно отчету, Россия потеряла примерно 617 600 soldiers в Украине с 24 февраля 2022 года, с ежедневной потерей около 1 300. Отчет из Киева также сообщает о уничтожении девяти танков, десяти артиллерийских систем, одной средней артиллерийской реактивной системы и 30 дронов. В целом, Россия потеряла 8 601 танк, 17 646 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно украинским данным. Западные оценки ставят потери ниже, но они также являются минимальными значениями.

07:03 Спасательные работы в Харькове: После российского авиационного удара по Харькову, городу на северо-востоке Украины, спасательные команды успешно извлекли мужчину живым из руин обрушившегося концертного зала, сообщает агентство Reuters. Выживший заявил о своем хорошем самочувствии вскоре после спасения. Российские авиаудары в Харькове оставили более 40 человек ранеными, в том числе пятерых детей, согласно данным властей. Город подвергся нескольким ударам ракет по торговому центру и концертному залу в воскресенье днем.

06:20 Хаос и разрушения в Киеве: Россия начала наступление на Украину, используя серию беспилотников, более десяти крылатых ракет и несколько десятков баллистических ракет, согласно данным украинских Воздушных сил. Эти удары затронули столицу Киев и, возможно, другие районы, вызвав серию взрывов. Многие жители покинули свои дома, чтобы укрыться в укрытиях. Мэр Виталий Кличко объявил, что экстренные службы были вызваны в районы Голосеевский и Соломенский. Кличко сообщил о нескольких пожарах, и глава киевской военной администрации Сергей Попко присоединился к предупреждениям. В районе Шевченковский кто-то пострадал от падающих обломков. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал ответ на агрессию, заявив: "Враг почувствует это".

05:39 Киев снова под ударом: Столица Украины Киев снова подверглась ракетной атаке со стороны России, сообщает украинская армия. Антиавиационные подразделения развернуты для отражения агрессии, они сообщают в сервисе Telegram. Свидетели в Киеве фиксируют несколько сильных взрывов, свидетельствующих о работе систем ПВО. Точное количество выпущенных ракет и возможный ущерб еще не установлены.

04:46 Прогресс газовой трубы Путина: Подготовительные работы по строительству российского газопровода через Монголию в Китай идут успешно, заявил президент Владимир Путин. В январе 2022 года был утвержден технико-экономическое обоснование и проведены необходимые технические изыскания, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор". Опубликованное на сайте Кремля заявление Путина. Планируемый газопровод "Сила Сибири-2" ежегодно будет транспортировать 50 миллиардов кубометров природного газа из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

03:34 Учреждение для детей подверглось обстрелу в Сумах - 13 раненых: Российские войска обстреляли центр реабилитации детей-инвалидов и детский дом в Сумах ракетами, сообщает украинское издание "Украинская правда". Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Учреждение находится в жилом районе, сообщает издание со ссылкой на местную военную администрацию.

02:26 Опрос показывает поддержку поляков по сбиванию российских дронов: Почти шестьдесят процентов поляков считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, которые вторгаются в польское воздушное пространство во время воздушных атак на Украину, согласно опросу, проведенному газетой "Rzeczpospolita". Опрос касался неопознанного летающего объекта, предположительно беспилотника-камикадзе типа Shahed, который пролетал над Польшей в течение примерно тридцати минут, прежде чем исчезнуть 26 августа. Полковник Томаш Древеняк сообщил радио RMF24, что Россия, скорее всего, тестировала систему ПВО Польши, запуская дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Гибели в Белгороде из-за обстрелов Украины: Губернатор российского региона Белгород, Вячеслав Гладков, сообщил о гибели одного человека в селе Шагаровка на границе в результате украинского обстрела. Трое жителей пострадали в результате обстрела села Шебекино. Как минимум еще одно село было обстреляно украинцами.

23:08 Россия отразила массированные украинские атаки дронами: Россия заявила, что отразила "массированные" украинские атаки дронов на Москву и четырнадцать других регионов, согласно заявлению министерства обороны России. Было отражено 158 летающих объектов за ночь, сообщило министерство в Telegram. Десять дронов атаковали Москву, согласно официальным данным.

22:24 Количество пострадавших в результате авиаудара по Харькову возросло: Количество пострадавших в результате массированного российского авиаудара по Харькову возросло до 47, в том числе семь детей, сообщает украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Были поражены несколько гражданских объектов, в том числе торговый центр, как видно на фотографиях из новостных агентств.

21:52 Украинский вертолет разбился во время учебного полета - погибшие пилоты: Два пилота погибли, когда военный вертолет Украины столкнулся во время учебного полета в Ивано-Козедибском национальном авиационном университете. Ми-2 вертолет был задействован в учебном упражнении, когда произошла авария, сообщает государственное новостное агентство Ukrinform. Университет выразил соболезнования и отметил, что расследование, эксперты и представители министерства обороны изучают место аварии. Причина аварии остается неизвестной.

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здесь. 21:06 Отключения электроэнергии во всей Украине из-за российских атак: Государственная энергетическая компания Украины, "Укрэнерго", объявила, что во всей стране в понедельник будут различные отключения электроэнергии в результате непрерывных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. "Укрэнерго" заявило, что критически важная инфраструктура не будет затронута, но предупредило, что могут быть внесены изменения в лимиты ограничений.

В свете расследования коррупции в России можно было бы обсудить, что некоторые военные операции, возможно, придется пересмотреть из-за участия высокопоставленных военных чиновников в незаконной деятельности.

Что касается военных операций на Украине, сообщалось о расследовании в отношении высокопоставленных чиновников в России по обвинению в коррупции, что может повлиять на общий характер и честность этих операций.

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