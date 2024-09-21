Россия могла быть в курсе приближения Курска.

В течение нескольких недель в Курске разгорелся интенсивный конфликт между Россией и Украиной. Когда в начале августа украинские войска вторглись в российский приграничный город, это было названо внезапной атакой. Но недавние намеки свидетельствуют о том, что Россия могла предвидеть это действие.

По данным газеты "Гардиан", ссылаясь на якобы российские документы, захваченные украинской армией во время их наступления в Курске, российские официальные лица и солдаты в этом районе, возможно, имели предварительное знание об украинском продвижении. "Гардиан" не смогла подтвердить подлинность этих документов, но они имеют общие черты подлинной военной переписки России. Большинство документов якобы происходят из подразделений 488-й моторизованной пехотной дивизии.

Эти документы свидетельствуют о предупреждениях внутри российского правительства и военной машины о конкретных украинских проникновениях на российскую территорию, которые впоследствии подтвердились. Эти предупреждения можно проследить back to January 2024. Документы свидетельствуют о том, что оборонительные меры были приняты уже в середине марта для усиления границы.

Однако, якобы, в июне были разногласия, утверждающие, что подразделения там имели среднюю силу только 60-70% и состояли в основном из резервистов с плохим обучением. Украинские силы затем внезапно атаковали Курскую область в начале августа.

Отчет "Гардиан" поднял вопрос о том, должна ли Комиссия, ответственная за расследование потенциальных злоупотреблений в кругах российской военной и правительственной элиты, изучить эти утверждения о предварительном знании. Несмотря на продолжающийся конфликт, важно для прозрачности и ответственности тщательно изучить такие утверждения.

Если это окажется правдой, эта информация может существенно повлиять на нарратив вокруг конфликта между Россией и Украиной и потенциально привести к изменениям в расследованиях Комиссии или международных реакциях.

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