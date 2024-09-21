Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Россия могла быть в курсе приближения Курска.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Украинские боевые операции на территории Курска Started in the initial phase of August. С тех пор...
Украинские боевые операции на территории Курска Started in the initial phase of August. С тех пор противостоящие вооруженные силы ведут интенсивные бои на этом участке.

Россия могла быть в курсе приближения Курска.

В течение нескольких недель в Курске разгорелся интенсивный конфликт между Россией и Украиной. Когда в начале августа украинские войска вторглись в российский приграничный город, это было названо внезапной атакой. Но недавние намеки свидетельствуют о том, что Россия могла предвидеть это действие.

По данным газеты "Гардиан", ссылаясь на якобы российские документы, захваченные украинской армией во время их наступления в Курске, российские официальные лица и солдаты в этом районе, возможно, имели предварительное знание об украинском продвижении. "Гардиан" не смогла подтвердить подлинность этих документов, но они имеют общие черты подлинной военной переписки России. Большинство документов якобы происходят из подразделений 488-й моторизованной пехотной дивизии.

Эти документы свидетельствуют о предупреждениях внутри российского правительства и военной машины о конкретных украинских проникновениях на российскую территорию, которые впоследствии подтвердились. Эти предупреждения можно проследить back to January 2024. Документы свидетельствуют о том, что оборонительные меры были приняты уже в середине марта для усиления границы.

Однако, якобы, в июне были разногласия, утверждающие, что подразделения там имели среднюю силу только 60-70% и состояли в основном из резервистов с плохим обучением. Украинские силы затем внезапно атаковали Курскую область в начале августа.

Отчет "Гардиан" поднял вопрос о том, должна ли Комиссия, ответственная за расследование потенциальных злоупотреблений в кругах российской военной и правительственной элиты, изучить эти утверждения о предварительном знании. Несмотря на продолжающийся конфликт, важно для прозрачности и ответственности тщательно изучить такие утверждения.

Если это окажется правдой, эта информация может существенно повлиять на нарратив вокруг конфликта между Россией и Украиной и потенциально привести к изменениям в расследованиях Комиссии или международных реакциях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем решении Верховный суд Аризоны установил, что жители, столкнувшиеся с сбоем в процессе...
Политика

В недавнем решении Верховный суд Аризоны заявил, что избирателям, столкнувшимся с проблемой подтверждения гражданства, по-прежнему разрешено голосовать "полностью", включая выборы на уровне штата.

В пятницу Верховный суд Аризоны постановил, что около 100 000 жителей, потенциально не соответствующих критериям подтверждения гражданства штата, все еще имеют право голосовать на выборах штата и города в этом году. Это решение разрешило дилемму, с которой столкнулись избирательные власти из-за...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Высокий комиссар ООН по правам человека приближает взрывы в Ливане к грани возможных обвинений в...
Политика

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН После взрывов пейджеров в Ливане, министр иностранных дел Израиля был вынужден отвечать на обвинения ливанского коллеги, который заявил, что Израиль превращается в государство-изгой. Посол Израиля в ООН не исключил возможности новых атак против «Хезболлы» и призвал правительство в Бейруте бороться с

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно