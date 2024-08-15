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Россия, как говорят, связалась с Украиной по поводу пленных.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Служба безопасности Украины якобы арестовала ряд офицеров военной разведки России.
Служба безопасности Украины якобы арестовала ряд офицеров военной разведки России.

Россия, как говорят, связалась с Украиной по поводу пленных.

Украинское наступление вновь делает тему военнопленных актуальной. В последние дни украинские войска якобы пополнили так называемый "фонд обмена" страны, чтобы обменять захваченных украинских военнослужащих на российскую сторону. Москва якобы уже связалась с Киевом.

Во время украинского наступления в Курской области сообщается, что сотни российских военных взяты в плен. Президент Зеленский уже сообщал ранее, что украинские вооруженные силы пополняют "фонд обмена" страны, чтобы получить захваченных украинских военнослужащих от России в обмен. Сообщается, что переговоры о новом обмене уже начались, согласно "Файненшл Таймс".

Уполномоченный по правам человека в украинском парламенте Дмитрий Любинец якобы сообщил местным СМИ, что его российский коллега связался с ним для обсуждения обмена военнопленными.

Точное число тех, кто был захвачен в плен на данный момент, неизвестно. Недавно боец из Белоруссии, сражающийся на стороне Украины, сказал в интервью изданию "Зеркало", что их "на самом деле очень много". Многие сдавались без сопротивления, выходя с поднятыми руками, без оружия, без бронежилетов и без шлемов.

Сообщения о крупнейшем захвате на данный момент

Офицер украинской Службы безопасности (СБУ) сообщил "Файненшл Таймс", что его специальные подразделения недавно захватили 102 российских soldiera из 488-го мотострелкового полка и "Ахмата" - подразделения чеченского лидера Кадырова. Это "самый крупный захват врага сразу", - сказал источник.

Фотографии и видео с захваченными солдатами сейчас часто делятся в социальных сетях, но авторство и местонахождение записей неизвестны. Видеоматериалы, по-видимому, свежие, так как команда ntv не смогла привязать их к более раннему контексту. Согласно украинскому изданию "Униан", записи принадлежат СБУ.

Пока не ясно, состоится ли более крупный обмен военнопленными между Украиной и Россией. В прошлом украинская сторона обвиняла Москву в блокаде. Многие украинские военнослужащие, освобожденные из российского плена, якобы находятся в очень плохом физическом состоянии. Отчет ООН сообщал о систематических пытках и жестоком обращении.

Захваченные российские солдаты, 102 человека из 488-го мотострелкового полка и "Ахмата", сейчас рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов для обмена военнопленными. Правовая ситуация с украинскими военнопленными, ранее удерживаемыми россиянами, является спорной темой, с обвинениями в плохом физическом состоянии, систематических пытках и жестоком обращении.

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