- Россия и Украина способствуют освобождению многочисленных пленных с обеих сторон.

Россия и Украина провели еще один значительный обмен пленными. В результате переговоров 115 российских солдат, взятых в плен в районе Курска, были возвращены, согласно сообщению Министерства обороны России. Взамен было передано такое же количество украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен в социальных сетях.

Украина не забывает своих солдат и делает все возможное, чтобы освободить их из плена, написал Зеленский. Он поблагодарил своих солдат, которые захватили российских военнослужащих, что позволило провести обмен. Ранее Зеленский заявлял, что одной из целей украинских операций в Курской области было также захватить российских солдат для обмена на украинцев, находящихся в плену.

После более чем двух лет войны России против Украины большинство дипломатических каналов между двумя противоборствующими сторонами заблокированы. Обмен военными пленными является одной из немногих областей, в которых Москва и Киев все еще сотрудничают.

Возвращение 115 российских солдат, захваченных в районе Курска, было значительной частью недавнего обмена пленными между Россией и Украиной. Несмотря на продолжающиеся конфликты, обмен военными пленными, в том числе и из Курской области, остается областью сотрудничества между Москвой и Киевом.

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