Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКурск

Россия и Украина способствуют освобождению многочисленных пленных с обеих сторон.

Во время наступления в западной российской области, признанной Курском, Украина захватила в плен многих военнослужащих. Некоторые источники сообщают, что некоторых из этих заключенных обменяли.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Возвращение украинских пленников, удерживаемых в России, становится серьезной политической...
Возвращение украинских пленников, удерживаемых в России, становится серьезной политической проблемой в Украине

- Россия и Украина способствуют освобождению многочисленных пленных с обеих сторон.

Россия и Украина провели еще один значительный обмен пленными. В результате переговоров 115 российских солдат, взятых в плен в районе Курска, были возвращены, согласно сообщению Министерства обороны России. Взамен было передано такое же количество украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен в социальных сетях.

Украина не забывает своих солдат и делает все возможное, чтобы освободить их из плена, написал Зеленский. Он поблагодарил своих солдат, которые захватили российских военнослужащих, что позволило провести обмен. Ранее Зеленский заявлял, что одной из целей украинских операций в Курской области было также захватить российских солдат для обмена на украинцев, находящихся в плену.

После более чем двух лет войны России против Украины большинство дипломатических каналов между двумя противоборствующими сторонами заблокированы. Обмен военными пленными является одной из немногих областей, в которых Москва и Киев все еще сотрудничают.

Возвращение 115 российских солдат, захваченных в районе Курска, было значительной частью недавнего обмена пленными между Россией и Украиной. Несмотря на продолжающиеся конфликты, обмен военными пленными, в том числе и из Курской области, остается областью сотрудничества между Москвой и Киевом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пересечение границы на границе Сумской области с Россией
Политика

Украинская стратегия в Курске: раскрытие их намерений.

Украинская стратегия в Курске: раскрытие их намерений. Тысячи украинских сил вторглись на территорию России почти три недели назад, преодолев границу, якобы установленную Путиным, 6 августа. Украинские войска, оснащенные танками, захватили и заняли около 1200 квадратных километров территории в регионе Курск, превосходя по размеру Берлин. В течение двух недель военные аналитики

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Сегодня военнослужащие Украины получают флаги своей страны в честь празднования Дня Независимости.
Политика

В обмен на взаимность Украина и Россия обменялись 230 заключенными.

В обмен на взаимность Украина и Россия обменялись 230 заключенными. Украина и Россия, под руководством Объединенных Арабских Эмиратов, обменялись 230 заключенными, из которых 115 были освобождены с обеих сторон. Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, "Сегодня домой вернулись еще 115 наших военнослужащих". Эти люди представляют различные подразделения украинской

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Лесной пожар на Мадейре был взят под контроль.
Политика

Лесной пожар на Мадейре был взят под контроль.

Лесной пожар на Мадейре был взят под контроль. Массивный лесной пожар на португальском острове Мадейра в Атлантике был усмирен благодаря вмешательству двух испанских пожарных самолетов. Как сообщает ЛУСА, национальное информационное агентство, региональный руководитель гражданской защиты Антониу Нунеш заявил: "Пожар ослабевает. Еще есть некоторые тлеющие участки и потенциальные небольшие возгорания,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
По данным палестинцев, в результате израильских нападений на различных территориях С rient Газы...
Политика

В Газе многочисленные палестинцы погибли в ходе продолжающихся столкновений.

Эскалация влажной распри в секторе Газа. Армия Израиля неоднократно атакует оппонентов в населенной местности, часто приводя к тому, что гражданские лица оказываются в эпицентре событий.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Болельщики существенно недовольны действиями руководства.
Федеральные земли Германии

Сторонники Хоффенхайма выразили недовольство руководством клуба

Болельщики Хоффенхайма оказались в конфликте со своей домашней командой. Во время дебютного матча сезона против Кёльна стадион клуба ТSG становится заметно менее оживлённым, так как фанаты выражают своё недовольство баннерами.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом
Главные темы

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом Полиция сосредоточена на неопознанном подозреваемом, как уточнил главный прокурор Касперс. Основная версия о террористическом мотиве возникла потому, что "нет других причин". Пострадавшие "не были связаны друг с другом". Правоохранительные органы считают,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.
Главные темы

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека. Многие люди считают пауков неприятными или пугающими, и они не единственные, кто так думает. Пауки,-native для Германии, могут вызвать лишь неприятные чувства, но в странах, таких как Италия, даже ядовитые пауки обычны и становятся все более распространенными. Недавно произошел трагический инцидент, связанный

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно