Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНападение на Украину

Россия и Украина обменялись более чем 200 пленными бойцами

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Кіев анонсировал обмен пленными в пятницу. Президент Зеленский делится деталями о возвращающихся из...
Кіев анонсировал обмен пленными в пятницу. Президент Зеленский делится деталями о возвращающихся из заключения украинцах.

Россия и Украина обменялись более чем 200 пленными бойцами

В результате неожиданного нападения Украины на российский регион Курск более 100 российских солдат были захвачены в плен и теперь находятся в качестве военнопленных. Взамен Украина освободила такое же количество своих пленных, удерживаемых российскими силами. Обмен был подтвержден президентом Украины Владимиром Зеленским и Министерством обороны России. Стоит отметить, что эти российские солдаты были захвачены в Курске, как подтвердило Министерство обороны России.

Украина начала новую наступательную операцию в российском приграничном регионе Курск несколько недель назад, в результате чего многие молодые призывники были захвачены украинскими войсками. Медиация этого обмена велась Объединенными Арабскими Эмиратами, как сообщает эмиратское новостное агентство WAM. Это был восьмой раз, когда ОАЭ способствовали таким переговорам.

По словам Министерства обороны России, все освобожденные солдаты сейчас находятся в Республике Беларусь, где они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь и имеют возможность связаться со своими семьями. Их возвращение в Россию ожидается в ближайшее время. На российской стороне многие призывники, захваченные врасплох во время украинского контрнаступления в западном российском регионе Курск, были освобождены.

С украинской стороны президент Зеленский объявил об освобождении 82 солдат и 21 офицера. Среди них были не только военнослужащие, но и пограничники, нацгвардейцы и полицейские. Зеленский поделился фотографиями освобожденных пленных в Twitter и Telegram, гордо демонстрируя украинские флаги. Сообщается, что Киев объявил об обмене пленными в прошлую пятницу, когда 49 человек, в том числе многие женщины, вернулись из плена.

Хотя дипломатические отношения по другим вопросам прекратились вскоре после начала российского вторжения более двух лет назад, никаких обсуждений прекращения конфликта не велось. Тем не менее, обмен пленными продолжается, и обе стороны передали более 50 военнопленных.

Нападение Украины на Курск украинскими войсками привело к захвату в плен многих российских призывников, как сообщалось после согласованного обмена пленными. Организация Объединенных Наций призвала к немедленному прекращению боевых действий на востоке Украины, выразив озабоченность продолжающимся насилием и потерями среди гражданского населения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Во время военного праздника День Военно-морского флота 27 июля 2014 года в Североморске, Россия,...
Политика

Российские военные самолеты были замечены вдоль побережья Аляски в третий раз за неделю, по данным NORAD.

За прошедшую неделю командованиеtiszio_response партии Новоамериканская аэрокосмическая оборона сообщало о перехватах военных самолётов России несколько раз вблизи Аляски. Возросшие напряжения между Соединёнными Штатами и Россией, кажется, коррелируют таким образом.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Неопределенный момент времени
Политика

В беспричинном деле, которое длилось более четырех десятилетий, мужчину наказали за его роль в убийстве его прежнего соседа в Канзасе в 1980 году.

В беспричинном деле, которое длилось более четырех десятилетий, мужчину наказали за его роль в убийстве его прежнего соседа в Канзасе в 1980 году. Расследование убийства Мэри Робин Уолтер, совершенного 24 января 1980 года в Грейт-Бенде, когда ей было 23 года, застряло до 2022 года. Детективу удалось убедить шерифа округа Бартон

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В сентябре 2024 года в результате неудавшейся поездки на катере с мигрантами у побережья Амблитеуз,...
Главные темы

По меньшей мере 8 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш.

В результате неудачной попытки пересечь пролив Ла-Манш из Северной Франции погибло восемь человек, согласно сообщению французских морских властей в воскресенье.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно