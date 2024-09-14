Россия и Украина обменялись более чем 200 пленными бойцами

В результате неожиданного нападения Украины на российский регион Курск более 100 российских солдат были захвачены в плен и теперь находятся в качестве военнопленных. Взамен Украина освободила такое же количество своих пленных, удерживаемых российскими силами. Обмен был подтвержден президентом Украины Владимиром Зеленским и Министерством обороны России. Стоит отметить, что эти российские солдаты были захвачены в Курске, как подтвердило Министерство обороны России.

Украина начала новую наступательную операцию в российском приграничном регионе Курск несколько недель назад, в результате чего многие молодые призывники были захвачены украинскими войсками. Медиация этого обмена велась Объединенными Арабскими Эмиратами, как сообщает эмиратское новостное агентство WAM. Это был восьмой раз, когда ОАЭ способствовали таким переговорам.

По словам Министерства обороны России, все освобожденные солдаты сейчас находятся в Республике Беларусь, где они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь и имеют возможность связаться со своими семьями. Их возвращение в Россию ожидается в ближайшее время. На российской стороне многие призывники, захваченные врасплох во время украинского контрнаступления в западном российском регионе Курск, были освобождены.

С украинской стороны президент Зеленский объявил об освобождении 82 солдат и 21 офицера. Среди них были не только военнослужащие, но и пограничники, нацгвардейцы и полицейские. Зеленский поделился фотографиями освобожденных пленных в Twitter и Telegram, гордо демонстрируя украинские флаги. Сообщается, что Киев объявил об обмене пленными в прошлую пятницу, когда 49 человек, в том числе многие женщины, вернулись из плена.

Хотя дипломатические отношения по другим вопросам прекратились вскоре после начала российского вторжения более двух лет назад, никаких обсуждений прекращения конфликта не велось. Тем не менее, обмен пленными продолжается, и обе стороны передали более 50 военнопленных.

Нападение Украины на Курск украинскими войсками привело к захвату в плен многих российских призывников, как сообщалось после согласованного обмена пленными. Организация Объединенных Наций призвала к немедленному прекращению боевых действий на востоке Украины, выразив озабоченность продолжающимся насилием и потерями среди гражданского населения.

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