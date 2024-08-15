- Россия: гражданин США осужден на 12 лет за помощь Украине

Суд в Екатеринбурге, расположенный у Уральских гор, приговорил молодую женщину, имеющую tanto гражданство США, как и России, к 12 годам заключения в исправительной колонии за якобы измену Родине. Приговор был вынесен после того, как женщина, проживающая в американском мегаполисе Лос-Анджелес, собрала деньги для украинской организации, которые затем были использованы для приобретения материалов для украинской армии, якобы угрожающей безопасности России. Адвокат женщины Михаил Мусаилов сообщил российскому новостному агентству Интерфакс, что намерен обжаловать приговор. Он также оспорил утверждение суда о том, что его клиентка полностью признала свою вину, заявив, что она признала только передачу денег без знания их антироссийского назначения.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила об аресте тогда 33-летней женщины в феврале, но не представила никаких доказательств. По сообщению ФСБ, деньги были использованы для приобретения медицинских принадлежностей, оборудования и боеприпасов. Женщина якобы принимала участие в нескольких "публичных акциях в поддержку киевского режима" в США.

Недавно американские граждане были освобождены в результате обменов заключенными. Россия часто критикуется США за целенаправленное задержание своих граждан с целью использовать их в качестве рычага для обмена на российских заключенных за границей. Критики Кремля обвиняют московскую власть в "заложничестве" для освобождения российских заключенных за рубежом. Москва, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в аресте россиян по всему миру и экстрадиции их в США для использования в качестве рычага в обменах.

Наконец, 1 августа президент Владимир Путин добился освобождения нескольких российских преступников в США, в том числе журналиста Эвана Гершковича, осужденного за шпионаж. В многостороннем обмене заключенными, включающем Германию, также был освобожден так называемый убийца из Тиргартена.

Только что, в среду, российские правоохранительные органы в Москве арестовали американского гражданина за якобы нападение на полицейского. Он был приговорен к 15 дням заключения с предстоящим другим судом. Помимо беспорядков, американец обвиняется в нападении на представителя власти.

Несмотря на продолжающееся напряжение между Соединенными Штатами и Россией в связи с задержанием их граждан, Европейский Союз выразил озабоченность в связи с длительным приговором, вынесенным женщине российским судом в Екатеринбурге. Дело молодой женщины, имеющей tanto гражданство США, как и России, также вызвало дискуссии в Европейском Союзе, с некоторыми членами, призывающими к единому подходу к защите прав своих граждан, когда они сталкиваются с юридическими проблемами в иностранных странах, таких как Россия.

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