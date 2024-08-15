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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Россия эвакуирует еще один круг в Курской области

Тысячи должны идти

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Помощь распределяется среди российского гражданского населения.
Помощь распределяется среди российского гражданского населения.

Россия эвакуирует еще один круг в Курской области

В округе в Курской области, расположенном недалеко от ранее сообщенных украинских продвижений, эвакуируются тысячи людей. Это действие властей, скорее всего, вызвано авиационными ударами и вероятным дальнейшим продвижением подразделений.

В Курской области, частично контролируемой украинскими войсками, власти приказали эвакуировать еще один округ. Людей в Глушковском районе перемещают в безопасное место, как объявил губернатор Алексей Смирнов. До начала российского вторжения в Украину в этом районе на западе и северо-западе от ранее сообщенных украинских продвижений было зарегистрировано более 17 500 жителей. Смирнов также сообщил о воздушных тревогах в Курской области из-за возможных ракетных атак со стороны Украины.

"Уважаемые граждане, я прошу вас понять сложившуюся ситуацию и следовать всем рекомендациям сил безопасности и местных властей", - сказал Смирнов. Глушковский район находится примерно в 150 километрах от столицы региона Курска. Людей в других регионах с воздушными тревогами советуют укрыться в бомбоубежищах или безоконных помещениях.

По словам Смирнова, более 120 000 человек были перемещены в безопасное место. Россия объявила свои приграничные регионы Курск, Белгород и Брянск зонами антитеррористических операций, направляя туда больше персонала и ресурсов в военную сферу. В Белгородской области Москва объявила чрезвычайное положение, подобное тому, что в Курской области.

Киев сообщает о прогрессе

По сообщениям российских военных блогеров, в некоторых частях Курской области идут тяжелые бои между Москвой и войсками Киева. 6 августа Украина впервые запустила наземную атаку на российскую территорию в рамках своей обороны против российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские солдаты на российской территории будут придерживаться международного гуманитарного права. Киев также сообщил о прогрессе в наступлении накануне, но эти сообщения нельзя независимо проверить.

По данным российских военных, в регион вошли около 12 000 украинских солдат, в том числе наемников. Киев это не подтвердил. Украина стремится увеличить давление на противника в войне, Россию, чтобы положить конец боевым действиям и начать мирные переговоры. Тем временем российские войска в украинском регионе Донецк сообщили о захвате нескольких деревень.

В свете обострившейся ситуации и данных российских военных, нападение на Украину распространилось на Курскую область, что привело к тому, что украинские войска впервые запустили наземное наступление на российской территории. Из-за продолжающегося конфликта и потенциальных авиационных ударов власти в Глушковском районе приказали эвакуироваться, призывая жителей следовать рекомендациям безопасности и перемещаться в бомбоубежища или безоконные помещения.

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