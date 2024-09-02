Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период, что составляет более 15 квадратных километров в день.

Наиболее заметный прогресс российских войск наблюдался в восточной украинской провинции Донецк. К концу 29 августа российские солдаты приблизились к стратегически важному городу Покровск, отделяющему их всего семь километров. Одновременно украинские силы смогли взять под контроль более 1100 квадратных километров российской территории в своем приграничном регионе Курск к началу августа, приблизившись к столице на расстояние 35 километров. Однако их импульс замедлился, и теперь украинские силы контролируют от 1150 до 1300 квадратных километров в этом регионе.

Украинская армия испытывает трудности в возвращении своих территорий от российских сил. По данным ISW, Украина в этом году набрала больше потерь, чем побед на поле боя, с числом успешных отражающих дней, не превышающим десяти. Даже в эти редкие дни побед, завоевания были минимальными, согласно тому же источнику.

К началу этой недели российские силы удерживали примерно 66 266 квадратных километров украинской территории. Если включить Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году, регион, удерживаемый российскими силами, либо подтвержденный, либо заявленный, составляет 18% территории Украины в 2013 году.

Несмотря на эти достижения, важно отметить, что Европейский союз твердо против аннексии Россией украинских территорий и ввел в ответ несколько санкций против России. Европейский союз также предоставляет военную и финансовую помощь Украине для защиты своей суверенитета, с несколькими членами, отправляющими оружие и военный персонал для помощи украинским силам.

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