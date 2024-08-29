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ПолитикаНовостиКонфликт на Ближнем Востоке

Родственники пленных насильно нарушают границу Газы.

Массовые демонстрации вспыхнули в Израиле

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Я гарантирую Ваше возвращение, без сомнения.
Я гарантирую Ваше возвращение, без сомнения.

Родственники пленных насильно нарушают границу Газы.

Семьи заложников, удерживаемых экстремистской исламистской организацией ХАМАС, якобы прорвали заграждение и провели протест в секторе Газа, сообщают СМИ. Изначально большая толпа собралась у границы, транслируя сообщения своим удерживаемым родственникам с другой стороны, надеясь на ответ, сообщает израильский телеканал 13.

Некоторые родственники перешли границу и побежали в сторону сектора Газа, но вернулись после приказов сил безопасности. Во время протеста протестующие демонстрировали фотографии своих пропавших родственников. Мать похищенного солдата якобы сказала своей дочери: "Прости, что мы еще не смогли добиться твоего освобождения, но обещаю, ты скоро вернешься".

Более ста заложников все еще находятся под контролем ХАМАС в секторе Газа, что составляет 328 дней с момента их похищения. Судьба выживших остается неопределенной. Недавно военные спасли заложника и обнаружили тело солдата, захваченного во время похищения.

Родственники оставшихся заложников продолжают устраивать протесты, требуя перемирия с ХАМАС, считая, что это также облегчит их освобождение. Они обвиняют израильское правительство в недостаточных усилиях по заключению сделки в основном из-за внутренних политических проблем.

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке привел к глубокому разделению между израильским правительством и ХАМАС, который удерживает более ста заложников в секторе Газа. Families of these hostages have been relentlessly advocating for a ceasefire agreement, believing it would aid in their release, highlighting the Israeli government's perceived lack of effort due to internal political issues. Семьи этих заложников неустанно добиваются перемирия, считая, что это поможет в их освобождении, подчеркивая якобы недостаточные усилия израильского правительства из-за внутренних политических проблем.

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