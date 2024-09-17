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Родители получают больше власти над деятельностью своих детей в Instagram.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Родители добиваются большего контроля над активностью своих детей в Instagram.
Родители добиваются большего контроля над активностью своих детей в Instagram.

Родители получают больше власти над деятельностью своих детей в Instagram.

Родители все больше берут под контроль Instagram-активность своих подростков, что ведет к будущему, в котором несовершеннолетним автоматически присваиваются "Младшие аккаунты". Такие аккаунты накладывают ограничения на то, кто может с ними взаимодействовать, и на контент, который они могут просматривать в Instagram.

Дети младше 16 лет должны получить одобрение родителей, чтобы ослабить эти меры безопасности. Кроме того, Meta, компания-владелец Instagram, планирует использовать ИИ для улучшения распознавания случаев, когда slightly older users ложно указывают свой возраст.

Ник Клегг, глава глобальных вопросов Meta, выразил уверенность в достижении баланса между правами подростков, родительской властью и ролью компаний социальных сетей. Он признал, что эта новая серия ограничений может привести к тому, что меньше подростков будут использовать Instagram, но он надеялся, что родители доверят системам, созданным для безопасной защиты их детей.

Введение "Младших аккаунтов" в Instagram включает автоматическое присвоение таких аккаунтов несовершеннолетним, что является одним из изменений, направленных на защиту детей. В новой системе дети младше 16 лет должны получить одобрение родителей, чтобы вносить изменения в эти ограничения.

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