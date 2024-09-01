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Родители Херша поддерживали его борьбу за выживание.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 3 минут
Большому взрослому в возрасте 23 лет.
Большому взрослому в возрасте 23 лет.

Родители Херша поддерживали его борьбу за выживание.

В ранние утренние часы израильские военные случайно обнаружили останки шести заложников, спрятанных в подземном туннеле под Рафахом, городом в секторе Газа. По данным военных, эти individuals были якобы убиты боевиками ХАМАС всего за несколько минут до их обнаружения. Одним из погибших был опознан Херш Голдберг-Полин, гражданин США и Израиля, который стал известен среди более чем 100 заложников. Его родители, Рэйчел и Джонатан Полин, неустанно боролись за освобождение Херша на митингах, перед ООН в Женеве и даже на демократическом съезде в Чикаго.

"Среди заложников есть восемь американских граждан, и один из них - наш единственный сын", - начала свою эмоциональную речь Рэйчел Голдберг. "Херш, если ты нас слышишь, знай, что мы любим тебя, будь сильным, просто продолжай бороться". Молодой человек с остроумным чувством юмора, Херш обожал футбол, музыку и музыкальные фестивали, а также увлекался географией. В недавнем призыве к перемирию между Израилем и ХАМАС, признавая плачевное состояние Газы, Джонатан Полин сказал: "В соревновании страданий нет победителей".

"Херш, Херш, это мама"

В четверг Голдберги присоединились к другим родственникам заложников на границе сектора Газа. Собрание пыталось связаться с заложниками через громкоговорители. "Херш, Херш, это мама", - кричала Рэйчел своему сыну. "Я молюсь Богу, чтобы Он вернул тебя прямо сейчас. Я люблю тебя, будь сильным". Она добавила: "Мы не перестаем работать днем и ночью".

Родившийся в Калифорнии, Херш Голдберг-Полин переехал в Израиль с родителями в возрасте семи лет в рамках инициативы. Он погрузился в проект, который сводил вместе израильских и палестинских детей через футбол. 7 октября 2023 года Херша похитили боевики ХАМАС во время резни на музыкальном фестивале "Нова". Во время трагедии он якобы спас несколько жизней.

Когда граната, брошенная в убежище, где Голдберг-Полин укрывался с другими посетителями, взорвалась, 23-летний Херш якобы бросил взрывчатку обратно, получив серьезные травмы левой руки. Впоследствии Херша показали в пропагандистском видео ХАМАС с ампутированной левой рукой, призывая близких оставаться сильным.

Также "Вердер Бремен" скорбит

После трагического открытия Голдберги обратились к общественности со заявлением. "С разбитым сердцем мы вынуждены объявить о кончине нашего дорогого сына и брата Херша", - гласило сообщение. Они поблагодарили всех за поддержку и попросили о частной жизни.

Даже клуб Бундеслиги "Вердер Бремен" выразил свои соболезнования. "Наши мысли и сердечные соболезнования находятся с семьей Голдберг-Полин, их родственниками и друзьями Херша в эти трудные времена. Мы надеялись на освобождение Херша до конца. Его флаг развевается перед стадионом "Везер", - объявил клуб в своем траурном заявлении.

Херш Голдберг-Полин был страстным поклонником "Вердера", посетив игру в начале 2023 года, согласно клубным записям. Поддержка Балтийского моря неоднократно вспоминала Херша и других похищенных заложников в недавнем прошлом. Во время домашнего матча Бундеслиги против "Боруссии Дортмунд" (0:0) в субботу на трибуне снова был вывешен баннер "Будь сильным - выживи".

"Несмотря на трагические обстоятельства, Рэйчел и Джонатан Полин продолжали свою деятельность за мир и понимание, подчеркивая страсть Херша к футболу и любовь к жизни и здоровью".

"Чтобы почтить память Херша, "Вердер Бремен" отдал ему дань уважения на своих матчах, с фанатами, держащими баннеры, призывающими стойкость и надежду на лучшее будущее, отражающими дух Херша и его любовь к жизни и здоровью".

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