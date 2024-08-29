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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Роберт Кеннеди-младший стремится оказать помощь Трампу, что потенциально угрожает его выборам.

Кеннеди, ранее выступавший за свою кампанию, теперь поддерживает президентство Трампа. Тем не менее, один из ключевых элементов его стратегии может столкнуться с проблемами, возможно, из-за сложностей процесса выборов.

 and  Mark Rodriguez
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Происходит из демократической семьи, но выражает поддержку Дональду Трампу, Роберт Ф....
Происходит из демократической семьи, но выражает поддержку Дональду Трампу, Роберт Ф. Кеннеди-младший

Правительства блокируют его схему. - Роберт Кеннеди-младший стремится оказать помощь Трампу, что потенциально угрожает его выборам.

Было ясно как день: в прошлую пятницу Роберт Ф. Кеннеди-младший открыто отказался от своей кандидатуры на пост президента США и публично поддержал бывшего соперника Дональда Трампа. Однако некоторые штаты мешают этому повороту событий. Теперь победа Трампа находится под угрозой.

Основная причина - тесная гонка и сложный процесс выборов в США. Жители США не избирают президента напрямую, а выбирают выборщиков от своего штата, поэтому каждый голос имеет вес в спорных штатах. Чтобы помочь Трампу, Кеннеди имеет уникальную стратегию: он хочет, чтобы его имя было удалено из бюллетеней, как он упомянул во время своего заявления о снятии кандидатуры. Его сторонники смогут голосовать за него только в тех штатах, где результат не вызывает сомнений. К сожалению, это не так просто, как кажется.

Роберт Ф. Кеннеди-младший: Неохотный поклонник

Комиссии по выборам в Мичигане и Висконсине отклонили просьбу Кеннеди. Специалист по связям с общественностью секретаря штата Мичиган сообщил "NBC", что "Кандидаты от малых партий не могут удалять свои имена из бюллетеней". Таким образом, его имя останется в бюллетенях на выборах в ноябре.

Комиссия по выборам в Висконсине также проголосовала против просьбы Кеннеди. Председатель комиссии Энн Якобс объяснила, что "кто бы ни подал документы на выдвижение и был квалифицирован, не может отказаться от номинации", согласно уставу. "Это кажется странным, но у нас действительно нет выбора".

В Северной Каролине еще не принято решение, но поскольку бюллетени там уже напечатаны, маловероятно, что имя Кеннеди будет удалено.

Дональд Трамп: Шаткое лидерство

Влияние присутствия имени Кеннеди в бюллетенях подчеркивается недавними опросами. Объединенные опросы Ната Силвера в четверг показали, что разница между демократическим кандидатом Камалой Харрис и Дональдом Трампом составляла всего 2,5 процента - в пользу Харрис. Если бы Кеннеди не был в бюллетенях, Трамп выиграл бы больше, согласно опросам, особенно в ключевых штатах-pendulums. В опросе, проведенном "The Hill", Харрис опережает Трампа на 4,3 процентных пункта в Висконсине. Именно столько же избирателей также проголосовали бы за Кеннеди, если бы он был альтернативой, согласно опросу. Если бы он не был, преимущество Харрис значительно сократилось бы, и она опережала бы республиканского кандидата всего на три процентных пункта.

Сценарий похож и в Мичигане: здесь Харрис опережает на три процентных пункта, а пять процентов избирателей предпочитают Кеннеди. Если Кеннеди не будет в списке, преимущество Харрис сократится до 2,3 процентных пункта.

Влияние этих крошечных процентов было очевидно на последних президентских выборах в США: Джо Байден победил в Висконсине в 2020 году с перевесом всего 0,63 процента - после того, как Дональд Трамп в 2016 году с трудом победил Хиллари Клинтон там с перевесом 0,77 процента. Однако опросы в обоих случаях предсказывали более сильных демократических кандидатов. Даже если бы только небольшая часть сторонников Кеннеди проголосовала за снятого кандидата вместо Трампа, это могло бы сделать всю разницу в конце концов.

Несмотря на усилия Кеннеди по удалению своего имени из бюллетеней в Мичигане и Висконсине, обе комиссии по выборам отклонили его просьбу. Я не буду больше спорить, так как, похоже, мое имя останется в бюллетенях на предстоящих выборах.

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