Правительства блокируют его схему. - Роберт Кеннеди-младший стремится оказать помощь Трампу, что потенциально угрожает его выборам.

Было ясно как день: в прошлую пятницу Роберт Ф. Кеннеди-младший открыто отказался от своей кандидатуры на пост президента США и публично поддержал бывшего соперника Дональда Трампа. Однако некоторые штаты мешают этому повороту событий. Теперь победа Трампа находится под угрозой.

Основная причина - тесная гонка и сложный процесс выборов в США. Жители США не избирают президента напрямую, а выбирают выборщиков от своего штата, поэтому каждый голос имеет вес в спорных штатах. Чтобы помочь Трампу, Кеннеди имеет уникальную стратегию: он хочет, чтобы его имя было удалено из бюллетеней, как он упомянул во время своего заявления о снятии кандидатуры. Его сторонники смогут голосовать за него только в тех штатах, где результат не вызывает сомнений. К сожалению, это не так просто, как кажется.

Роберт Ф. Кеннеди-младший: Неохотный поклонник

Комиссии по выборам в Мичигане и Висконсине отклонили просьбу Кеннеди. Специалист по связям с общественностью секретаря штата Мичиган сообщил "NBC", что "Кандидаты от малых партий не могут удалять свои имена из бюллетеней". Таким образом, его имя останется в бюллетенях на выборах в ноябре.

Комиссия по выборам в Висконсине также проголосовала против просьбы Кеннеди. Председатель комиссии Энн Якобс объяснила, что "кто бы ни подал документы на выдвижение и был квалифицирован, не может отказаться от номинации", согласно уставу. "Это кажется странным, но у нас действительно нет выбора".

В Северной Каролине еще не принято решение, но поскольку бюллетени там уже напечатаны, маловероятно, что имя Кеннеди будет удалено.

Дональд Трамп: Шаткое лидерство

Влияние присутствия имени Кеннеди в бюллетенях подчеркивается недавними опросами. Объединенные опросы Ната Силвера в четверг показали, что разница между демократическим кандидатом Камалой Харрис и Дональдом Трампом составляла всего 2,5 процента - в пользу Харрис. Если бы Кеннеди не был в бюллетенях, Трамп выиграл бы больше, согласно опросам, особенно в ключевых штатах-pendulums. В опросе, проведенном "The Hill", Харрис опережает Трампа на 4,3 процентных пункта в Висконсине. Именно столько же избирателей также проголосовали бы за Кеннеди, если бы он был альтернативой, согласно опросу. Если бы он не был, преимущество Харрис значительно сократилось бы, и она опережала бы республиканского кандидата всего на три процентных пункта.

Сценарий похож и в Мичигане: здесь Харрис опережает на три процентных пункта, а пять процентов избирателей предпочитают Кеннеди. Если Кеннеди не будет в списке, преимущество Харрис сократится до 2,3 процентных пункта.

Влияние этих крошечных процентов было очевидно на последних президентских выборах в США: Джо Байден победил в Висконсине в 2020 году с перевесом всего 0,63 процента - после того, как Дональд Трамп в 2016 году с трудом победил Хиллари Клинтон там с перевесом 0,77 процента. Однако опросы в обоих случаях предсказывали более сильных демократических кандидатов. Даже если бы только небольшая часть сторонников Кеннеди проголосовала за снятого кандидата вместо Трампа, это могло бы сделать всю разницу в конце концов.

Несмотря на усилия Кеннеди по удалению своего имени из бюллетеней в Мичигане и Висконсине, обе комиссии по выборам отклонили его просьбу. Я не буду больше спорить, так как, похоже, мое имя останется в бюллетенях на предстоящих выборах.

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