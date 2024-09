Рига занимается реализацией инициатив по усилению мер по охране границ.

Латвия продлевает усиленную пограничную безопасность до конца года из-за безопасности

Латвия продлит усиленную безопасность своей границы с ближайшим Белоруссией до конца года из-за безопасности. Правительство балтийской страны-члена ЕС и НАТО приняло это решение в Риге. Причиной этому является продолжающееся несоразмерно высокое количество попыток незаконно пересечь границу. Продление специального правила, которое было действительным до сентября, также учитывает эскалацию риска из-за конфликта России с Украиной, поддерживаемого авторитарным руководством в Минске. С этим правилом пограничной охране в шести восточных регионах балтийской страны-члена ЕС и НАТО предоставляются дополнительные полномочия.

15:25 Украина существенно наращивает производство оружия

Украина существенно наращивает производство оружия в этом году, согласно данным правительства. "За первые восемь месяцев 2025 года мы удвоили производство оружия по сравнению с 2024 годом", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Киеве. Украина планирует произвести более миллиона дронов к концу года. "Мы делаем прогресс. Производство дронов растет", - сказал Шмыгаль.

15:02 Военный эксперт хвалит "активную" инициативу Шольца

Канцлер Шольц предлагает мирные переговоры с Россией. Предложение вызвало сильное противодействие со стороны некоторых политических кругов. Однако военный эксперт Ральф Тьеле приветствует предложение канцлера и призывает к срочности. После наступления на Курск Украина сталкивается с потенциальным прорывом своих оборонительных линий.

14:30 Предупреждение Института экономики мира в Киле: военные расходы "недостаточны"

Военные расходы федерального правительства "недостаточны" в свете угрозы, исходящей от России, считают исследователи Института мировой экономики в Киле. " despite the 'turning point' rhetoric, the gap between Germany's military capabilities and Russia's continues to widen", - объясняет институт. Исследователи призывают к постоянному военному бюджету не менее 100 миллиардов евро. "Russia is growing into an increasingly concerning security threat to NATO. At the same time, we are only making slow progress with the required weapons for deterrence", - говорит автор исследования Гунтран Вольфф. Согласно этому, федеральное правительство в настоящее время едва ли может заменить отправляемое в Украину оружие. Запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц даже существенно истощены.

13:05 "Разительное отличие" между Путиным и Лавровым

Украина часто просит у ЕС и США разрешения использовать оружие на территории России. Теперь Нидерланды дают разрешение, включая обещанные истребители.

13:40 Россия заявляет о захвате еще четырех городов в Донецке

Россия заявляет, что захватила еще четыре города в восточной украинской области Донецк, согласно своим заявлениям. Юго-западная группа войск взяла под контроль Красногоровку и Григоровку, восточная группа - Водяное, а центральная группа - Галыциновку, сообщает Министерство обороны России. Эти утверждения нельзя независимо проверить. Украинские военные наблюдатели по крайней мере отметили как занятые три из пораженных городов - все, кроме Григоровки. Украина сталкивается с сильным давлением на восточном фронте страны.

13:00 Москва общается только с одним переговорщиком

Мирная конференция состоялась в Швейцарии без России в июне. Теперь канцлер Олаф Шольц выражает готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров проявляет дипломатические усилия, но не с Европой, сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц.

12:25 Киев: Россия все чаще использует химическое оружие

Украинские официальные лица предупреждают, что российские войска в Украине все чаще используют химическое оружие. Военное командование Украины пишет в Facebook, что российские войска использовали боеприпасы, содержащие вредные химические вещества и химические warfare agents 447 раз в августе и 4035 раз с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года. Военное командование также сообщает, что российские войска поставляют боеприпасы, содержащие запрещенные химические warfare agents, и используют неизвестные химические соединения. Оно также заявляет: "Россия таким образом грубо нарушает правила ведения войны и пренебрегает нормами и обязательствами Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения".

11:50 Офис президента в Киеве: Разрешение на удар по российским складам с оружием дано

Глава офиса президента Украины повторяет требование своей страны к западным союзникам разрешить использование их оружия против целей глубоко на территории России. Андрей Ермак объясняет, что нужно иметь возможность атаковать ракетные склады в России. "Защита не является эскалацией". Речь идет о использовании западного оружия для предотвращения террора, пишет Ермак в Telegram. Западные страны колеблются в вопросе разрешения Украине использовать оружие, которое они предоставили, на территории России, опасаясь быть втянутыми в конфликт.

10:27 Пожары и травмы - Россия атакует несколькими дронами и двумя ракетами

По данным местных властей, в результате ночных атак России дронами и ракетами в Украине пострадали по крайней мере три человека, повреждены здания и начались пожары. ВВС сообщили в Telegram, что воздушная оборона сбила 38 из 46 российских дронов над 13 регионами во время ночной атаки. Россия также использовала две ракеты в своей атаке. Восемь украинских регионов были целями атак на энергетические объекты, сообщило министерство энергетики в Киеве, что привело к перебоям в работе высоковольтных линий и трансформаторных станций.

10:27 Конец репутации Марии Лвовой-Беловой: Брак с олигархомРанее возглавлявшая образцом русской женщины Мария Лвова-Белова, уполномоченная по правам детей, была замужем за православным священником с 2003 года. Вместе они часто появлялись в пропагандистских СМИ, обсуждая традиционные ценности, религиозную веру и свой опыт воспитания многочисленных детей. Однако, как оказалось, ее приверженность традициям, в частности, мужу-священнику, может быть не такой глубокой, как казалось. Независимый источник Верстка сообщает, что она связала себя узами брака с олигархом Константином Малофеевым, с которым у нее была длительная связь. Интересно, что их отношения сохраняют определенную ортодоксальность, так как Малофеев является создателем кремлевского христианского телеканала Tsargrad TV и страстным сторонником монархии и российской войны.

09:59 Украинский воздушный удар по Москве: Есть жертвыЖенщина погибает в результате украинского удара беспилотником по Москве, сообщает губернатор региона. Видео показывает взрывы в жилых районах. Российские источники также сообщают об перехватe 144 беспилотников.

09:32 Россия начинает военно-морские учения «Океан-2024»Россия начинает стратегические морские учения «Океан-2024» на различных территориях внутри своих границ, которые охватывают самую большую страну в мире. В учениях примут участие более 400 военных кораблей, в том числе подводные лодки, и более 90 000 военнослужащих из различных военно-морских департаментов до 16 сентября, как объявил министр обороны Москвы. Эти учения проходят в Тихом, Арктике, Балтийском и Каспийском морях, а также в Средиземном море, где Россия имеет базу в сирийском портовом городе Тартус.

09:10 Два погибших при пожаре на нефтепроводе в ОренбургеДва человека погибли в результате пожара на нефтепроводе в российском регионе Оренбург, сообщает агентство ТАСС. Расследование причин пожара находится в процессе. Точное время начала пожара остается неясным. Неподтвержденные сообщения об инциденте циркулировали на некоторых российских каналах Telegram с понедельника.

08:43 Переговоры приостановлены, заявляет ШойгуРоссия приостановит переговоры с Украиной до тех пор, пока ее войска не покинут российские территории, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Ранее пресс-секретарь Кремля Песков также исключил возможность переговоров.

08:14 Возобновление работы аэропортов МосквыВозобновлены рейсы в аэропортах Москвы Домодедово, Шереметьево и Внуково, сообщает российское авиационное управление Росaviatsiya через Telegram. Services были временно приостановлены из-за украинских атак беспилотников в московском регионе.

07:43 Шольц устанавливает условия для участия России в мирной конференцииКанцлер Германии Олаф Шольц связывает участие России в потенциальной мирной конференции по Украине с определенными условиями. На мероприятии SPD в понедельник вечером он подчеркивает важность оказания адекватной военной помощи Украине против агрессора России, а также поиска путей выхода из ситуации. Он хочет еще одну мирную конференцию с участием России, но считает это невозможным, если участник продолжает утверждать: «Я буду продолжать нападать», имея в виду президента России Владимира Путина. Путин, как он говорит, даже выражает желание получить больше украинской территории для мирных переговоров. «Я считаю, что в такой ситуации в политике всегда важны ясность, стойкость и характер. Эти качества необходимы для обеспечения мира и безопасности в Европе», — подчеркивает канцлер.

07:18 Уверение Киева булгарскија увреда: Словенска влада се насока ка чишћењу совјетских симбола из војске - Кијев протестујеУкраина находит обвинения, сделанные премьер-министром Словакии Робертом Фико, странными. Как сообщает Reuters, он призвал Киев принять меры по искоренению «фашизма» из своей армии. В заявлении, выпущенном украинским министерством иностранных дел, говорится: «Украинские солдаты защищают свои семьи, дома и землю, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, отмеченных буквой «З» — символом фашистской эстетики современной России». Министерство добавляет, что украинский народ понес «миллионы жертв» в борьбе против нацизма в XX веке. Уверение Фико в «фашизме» повторяет российскую пропаганду, которая часто называет украинское руководство нацистами. На самом деле, партии крайне правых получили только 2,4% на выборах в Украине в 2019 году. Историк Тимоти Снайдер, однако, видит очевидные фашистские черты в системе Путина.

06:56 Поправка числа погибших в результате удара беспилотника по МосквеВ результате украинского удара беспилотником по Москве погибает одна женщина и трое гражданских лиц ранены, сообщает губернатор региона Андрей Воробьев через Telegram. Ранее он сообщал о смерти ребенка, но позже не подтвердил эту информацию. По его словам, 43 человека временно размещены в пунктах временного размещения.

06:25 Гринпис расследует экологические преступления РоссииГринпис возрождает офис в Киеве. Цель — ускорить проекты восстановления в Украине и расследовать и задокументировать экологические нарушения, вызванные российским вторжением, заявила экологическая правозащитная группа. Они уже сотрудничают с местными экологическими группами в этих целях. "Наша цель — помочь Украине в экологически чистом восстановлении социальной инфраструктуры за счет чистой энергии солнца и ветра", — говорит новый глава офиса Наталья Хосак. Гринпис часто подчеркивает экологический ущерб в Украине, причиненный российским вторжением. В том числе организация следит за ситуацией на захваченной Россией АЭС в Запорожье.

06:02 Россия подтверждает гибель ребенка в Московской областиПосле украинской атаки беспилотниками в Московской области российские сообщения сообщают о гибели ребенка. Губернатор Андрей Воробьев объявил в Telegram, что overnight в столичном регионе было перехвачено как минимум 14 украинских беспилотников. Один из них вызвал пожар, который сейчас тушат пожарные. "К сожалению, погиб ребенок девяти лет", — добавил Воробьев. Перехват другого беспилотника в столичном регионе якобы ранил по крайней мере одного человека, когда обломки ударили по жилому зданию. Мэр Москвы Сергей Собянин первоначально сообщал, что 11 беспилотников были перехвачены вблизи российской столицы.

05:31 Украина отражает атаку беспилотников на КиевВоенное управление столицы Украины объявило, что украинские подразделения ПВО отразили атаку российских беспилотников на Киев через сервис Telegram.

04:36 Обломки беспилотника попали на энергетический комплекс в РоссииПо данным российского агентства ТАСС, обломки сбитого российской ПВО беспилотника над Тульской областью попали на энергетическое предприятие. "Погибших нет", — заявили в Туле, цитирует ТАСС. Процесс работы и поставка ресурсов потребителям остались неизменными, и ситуация под контролем.

03:29 Украина обстреливает Москву беспилотникамиПосле перехвата двух украинских беспилотников над районом Домодедово в Москве были отправлены экстренные службы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Никакой информации о возможном ущербе или жертвах не поступало. Район Домодедово находится примерно в 50 км к югу от Кремля и является домом для одного из крупнейших аэропортов Москвы.

02:17 ВВС России сбивают беспилотник, летящий к МосквеРоссийские подразделения ПВО сбили беспилотник, летящий к российской столице, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. "Предварительные данные свидетельствуют о том, что в месте падения обломков нет повреждений или жертв", — заявил Собянин в Telegram. С украинской стороны никаких заявлений не поступало.

00:12 Зеленский хвалит Швецию за новый пакет помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Швецию за пакет военной помощи на сумму 445 миллионов долларов. "Эта жизненно важная помощь, в том числе системы ПВО, противотанковое оружие и финансовые средства для удовлетворения насущных потребностей Украины, укрепит наши оборонительные возможности", — сказал Зеленский в X. Согласно шведским сообщениям, пакет также включает запасные части для истребителей Gripen в подготовке к потенциальной будущей поставке этих самолетов.

22:17 Министерство иностранных дел: Россия "Основная угроза миру" на восточном фланге НАТОПосле проникновения российских беспилотников в Латвию и Румынию Министерство иностранных дел назвало Россию под руководством Владимира Путина "Основной угрозой миру и безопасности". "К сожалению, Россия Путина в настоящее время является Основной угрозой миру и безопасности непосредственно на восточном фланге НАТО", — написало министерство в X. "Этот факт был подчеркнут не в последнюю очередь недавними инцидентами с беспилотниками в Румынии и Латвии". "Мы сотрудничаем с нашими союзниками по альянсу и стоим с ними плечом к плечу", — продолжил министр в отношении беспилотников. В выходные дни НАТО и страны-члены ЕС Латвия и Румыния сообщили о проникновении российского беспилотника на свою территорию.

21:42 США не могут подтвердить сообщения о поставках Ираном ракет РоссииПравительство США не может подтвердить сообщения о поставках Ираном баллистических ракет России, заявил Джон Кирби, официальный представитель национальной безопасности США.

21:28 Зеленский призывает к быстрому выполнению соглашений о помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал к быстрому выполнению соглашений о помощи с Западом. "Ход войны напрямую зависит от эффективности логистики поставок и выполнения всех обещаний партнеров", — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Оружие и техника должны прибыть вовремя, чтобы быть эффективными. "То, что нужно в сентябре, должно быть доставлено нашим войскам в сентябре".

20:52 Оппозиционный политик России предупреждает против предоставления Путину "лица, спасающего честь"Ведущий российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза предупреждает Запад против предоставления российскому президенту Владимиру Путину "лица, спасающего честь" из войны в Украине. "Важно, чтобы Владимир Путин не победил в войне против Украины", — говорит Кара-Мурза. "Важно, чтобы Владимир Путин не нашел лицу, спасающего честь, из этой войны в Украине". Примерно через месяц после своего освобождения в обмене Кара-Мурза отмечает "усталость" от войны в западных обществах. Однако Путин должен "быть побежден". Он добавляет: "Если, не дай Бог, режим Путина сможет представить результат этой войны как победу для себя и остаться у власти, мы будем говорить о другом конфликте или другой катастрофе в течение года или 18 месяцев".

Из-за эскалации рисков, связанных с конфликтом России против Украины, Латвия приняла решение продлить свои усиленные меры безопасности на границе, которые изначально должны были завершиться в сентябре, до конца года. Это кибербезопасное решение является ответом на увеличение попыток незаконных пересечений и подозрения в использовании кибервоенных тактик Россией для прорыва обороны Латвии.

