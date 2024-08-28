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ПолитикаНовостиНападение ножом в Солингене

Реул предлагает отменить водительские права у лиц, осужденных за убийство с ножом.

 and  Mark Rodriguez
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Реул предлагает отменить водительские права у лиц, осужденных за убийство с ножом.

В Северном Рейн-Вестфалии отмечен значительный рост насилия с применением ножей - власти зафиксировали примерно на 40% больше случаев в 2023 году. Министр внутренних дел Рюль пытается пресечь эту тенденцию. Для достижения быстрых результатов политик ХДС сосредоточился на отзыве водительских прав у злостных нарушителей, использующих ножи.

Рюль обсуждал эту стратегию во время дискуссий о борьбе с растущим ножевым насилием. Он подчеркнул: "Есть проблема с нравственной пригодностью". Индивидуумов с криминальным прошлым следует сообщать в дорожные власти с целью отзыва или отказа в водительских правах, согласно офису Рюля. "Изменения могут быть достигнуты и косвенными методами", - добавил Рюль. THEN authorities could then scrutinize whether an offender is fit for driving privileges or not.

Рюль предложил комплекс мер для борьбы с ножевым насилием, которые местные правоохранительные органы могут использовать. Одновременно Рюль представил анализ данных о ножевых преступлениях в NRW. "Анализ показывает, что ножевое насилие распространено среди молодежи и мужчин", - отметил министр. Число публичных случаев ножевого насилия возросло на тревожные 42,6% до 3536 случаев в 2023 году в NRW.

Большинство правонарушителей, 55%, были гражданами Германии, в то время как 45% не имели немецкого гражданства. "Меня тревожит непропорционально высокая доля негерманских граждан среди подозреваемых", - заявил Рюль. Он также упомянул связь между ношением оружия и восприятием masculinity, что вредно для общества.

План быстрых действий коалиции "Светофор"

Рюль также предложил усилить полицейское взаимодействие с молодыми беженцами из обществ, пораженных насилием, обучая их общественным нормам против публичного ношения ножей из-за исключительного права государства на применение силы.

После ножевого нападения в Солингене федеральное правительство пообещало меры по борьбе с подобными инцидентами. Коалиция "Светофор" планирует представить план быстрых действий, согласно заявлению правительственного спикера Штеффена Хебestreита. "Переговоры с правительством продолжаются с субботы, и мы сейчас на заключительном этапе редактирования", - поделился Хебestreит. Он ожидает быстрого решения.

Однако Хебestreит не раскрыл подробности содержания. Кроме того, коалиция "Светофор" проведет консультации с оппозиционными партиями и федеральными землями о последствиях подозрительного исламистского нападения. Точная дата первого заседания рабочей группы, созданной федеральным канцлером Олафом Шольцем, остается неопределенной, упомянул Хебestreит. Обсуждения будут вращаться вокруг депортации отказавшихся от убежища, борьбы с исламистским терроризмом и контроля над оружием.

Вслед за стратегией Рюля по борьбе с ножевым насилием власти рассматривают возможность отзыва водительских прав у злостных правонарушителей, использующих ножи, как видно после ножевого нападения в Солингене. Коалиция "Светофор", в ответ на этот инцидент, готовит план быстрых действий для борьбы с подобными инцидентами.

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